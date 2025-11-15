Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вред здоровью и гибель требуют разной оценки — позиция Конституционного суда
Леди Гага и Майкл Полански могут пожениться в любой момент
Новые рекордные размеры лягушки до 75 см и 3,3 кг зафиксировали биологи
Сок из квашеной капусты улучшает самочувствие в холода — grandipastaiitaliani.it
Булыкин призвал сборную России бороться за победу над Чили
Пробиотики улучшили усвоение пищи и снизили воспаление — врач
Рост числа российских пенсионеров зимующих в Азии подтвердили специалисты по туризму
Горечавка ластовневая достигает 80 см и цветёт до конца лета
Регулярный сон снижает признаки старения кожи — врачи

Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду

Астрономы обнаружили экзопланету Gliese 251 c в обитаемой зоне
0:12
Наука

Поиск внеземных миров, пригодных для жизни, перестал быть фантастикой. Всего в 18 световых годах от Земли астрономы обнаружили экзопланету Gliese 251 c — суперземлю, чьи характеристики позволяют предположить наличие жидкой воды. Она вращается вокруг красного карлика и расположена в обитаемой зоне — там, где температура потенциально подходит для существования жизни.

Система Gliese 251
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Система Gliese 251

Что нашли и почему это важно

Gliese 251 c — один из наиболее перспективных кандидатов на роль "второго дома". Планета находится достаточно близко, чтобы современные и будущие телескопы могли изучить её атмосферу.
Ключевые параметры:

  • Масса ≈ 3,8 массы Земли.
  • Период обращения — 53,6 дня.
  • Расстояние до Земли — 18 световых лет.
  • Звезда — красный карлик, яркость ≈ 1,5 % солнечной.
  • Положение — в обитаемой зоне.

Эта планета интересна сочетанием трёх факторов: близость к Солнечной системе, умеренная радиация звезды и вероятная скалистая поверхность. Всё это делает Gliese 251 c редким объектом, где можно проверить, как на самом деле выглядит "жизнеспособный" мир у красных карликов.

Как её нашли

Открытие стало результатом двух десятилетий наблюдений и почти 700 измерений с пяти телескопов. Использовался метод радиальной скорости — анализ слабых колебаний звезды, вызванных гравитацией планеты.

"Когда звезда слегка покачивается туда-сюда, планета будто шепчет о своём существовании — и цифры рассказывают её историю", — сказал астроном Мануэль Пинеда.

По смещениям спектральных линий учёные вычислили орбиту и минимальную массу планеты, подтвердив, что это именно суперземля, а не газовый гигант.

Почему Gliese 251 c особенная

Красные карлики — самые распространённые звёзды в Галактике, но их обитаемые зоны обычно подвержены вспышкам и жёсткому излучению. Однако Gliese 251 — относительно спокойная звезда: её радиационные выбросы малы, а значит, атмосфера планеты могла сохраниться.

Преимущества системы Gliese 251:

  • Близость — всего 18 световых лет — позволяет наблюдать атмосферу напрямую.
  • Обитаемая зона — температура, подходящая для жидкой воды.
  • Стабильная звезда — меньше вспышек, выше шансы на жизнь.
  • Твёрдая поверхность — возможность наличия океанов и континентов.

В системе обнаружена и вторая планета — Gliese 251 b, совершающая оборот за 14,2 дня. Она расположена ближе к звезде, вероятно перегрета и в жизни непригодна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать все красные карлики слишком опасными для жизни.
    Последствие: игнорирование стабильных систем вроде Gliese 251.
    Альтернатива: оценивать активность звезды, а не только её тип.

  • Ошибка: полагаться исключительно на поиск "второй Земли".
    Последствие: упускаем планеты с иными, но подходящими условиями.
    Альтернатива: изучать "суперземли" — они чаще встречаются и могут быть обитаемы.

  • Ошибка: думать, что атмосферы можно увидеть только при транзите.
    Последствие: ограничение наблюдений.
    Альтернатива: применять спектроскопию отражённого света с телескопами нового поколения.

Что дальше

Ближайшая цель — определить химический состав атмосферы. Будущие телескопы с зеркалами 10-15 метров смогут "отделить" свет планеты от света звезды и найти биомаркеры:

  • водяной пар — признак облаков и океанов;
  • метан — возможный след биопроцессов;
  • кислород — результат фотосинтеза или фотохимии.

"Когда спектр показывает дыхание чужого мира — это уже не философия, а измерение", — отметил астрофизик Рафаэль Кортес.

Комбинация кислорода и метана считается сильным индикатором биологической активности, потому что в неживых условиях они быстро нейтрализуют друг друга.

Советы шаг за шагом: как изучают атмосферу экзопланет

  1. Фиксируют свет звезды и выделяют его отклонения при прохождении планеты.

  2. Создают спектральную карту и сравнивают линии поглощения.

  3. Проверяют сезонные изменения состава — признак химических циклов.

  4. Оценивают баланс энергии — сколько тепла получает и теряет планета.

  5. Моделируют возможный климат и условия для воды.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Находится близко, доступна для наблюдений Не подтверждена атмосфера
В обитаемой зоне Неизвестно, скалистая ли поверхность
Спокойная звезда Малая яркость усложняет спектроскопию
Потенциал наличия воды Слишком медленные орбиты для быстрой проверки

Мифы и правда

  • Миф: все суперземли — газовые гиганты.
    Правда: многие из них имеют твёрдую поверхность и умеренный климат.
  • Миф: красные карлики всегда уничтожают жизнь.
    Правда: низкоактивные карлики, как Gliese 251, могут быть стабильными миллиарды лет.
  • Миф: искать жизнь нужно только на планетах-близнецах Земли.
    Правда: жизнь может развиваться в иных условиях, если есть вода и атмосфера.

3 интересных факта

  • Планета находится в созвездии Малого Пса, недалеко от яркой звезды Процион.

  • Gliese 251 — одна из немногих систем, где наблюдения велись непрерывно более 20 лет.

  • Радиус орбиты 251 c всего в пять раз меньше земного — планета получает сопоставимое количество тепла.

Первые экзопланеты у красных карликов считались нежизнеспособными из-за радиации. Но с появлением высокоточных спектрографов и моделей климата стало ясно: такие миры могут сохранять атмосферу. Gliese 251 c входит в новую волну открытий, когда наука переходит от обнаружения планет к анализу их химии. Это шаг от каталога к пониманию.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Авто
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Последние материалы
Модели мощнее 160 л.с. подорожают из-за нового утильсбора
Принцип "золотого сечения" гарантирует кофе стабильный вкус — cnet.com
Дипладения укореняется из черенков даже поздней осенью
Торговые центры теряют позиции, но турагентства не уходят — Оксана Селезнева
Это мешает вам разбогатеть, даже если много зарабатываете — финдиректор Баранова
Старый угольный картридж усиливает затхлый запах — данные эксплуатации
Археологи разрушили части мумии Тутанхамона — исследователь Элеонора Добсон
Галкина* могут наказать после инцидента с флагом Израиля
Постепенное увеличение нагрузки зимой обосновали специалисты
Почему блохи появляются у домашних кошек — пояснили ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.