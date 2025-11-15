Плазменный шторм лишает планеты атмосферы: зафиксирован разрушительный выброс звезды — соседки

Радиотелескоп LOFAR зарегистрировал мощный звёздный взрыв

7:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Всего в сорока световых годах от Земли произошёл феномен, способный переписать наши представления о жизни во Вселенной. Астрономы впервые зарегистрировали мощнейший выброс плазмы от красного карлика StKM 1 — 1262 - вспышку такой силы, что она могла бы полностью лишить атмосферу любую планету поблизости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выброс плазмы от красного карлика

Красные карлики — самые распространённые звёзды Галактики. Они меньше и холоднее Солнца, но значительно активнее: их магнитная энергия накапливается быстрее, а выбросы плазмы происходят с разрушительной регулярностью. Именно вокруг таких звёзд астрономы чаще всего ищут "вторые Земли" — планеты, где может существовать жидкая вода. Однако новое открытие ставит под сомнение саму возможность обитаемости этих миров.

Радиовсплеск, которого ждали десятилетиями

Наблюдения проводились с помощью европейского радиотелескопа LOFAR, одного из самых чувствительных инструментов в мире. Учёные зафиксировали вспышку типа II — характерный радиосигнал, возникающий, когда ударная волна от выброса плазмы проходит через звёздную атмосферу в космос. Это первое настолько надёжное подтверждение коронального выброса массы от звезды, не являющейся Солнцем.

"Одна из проблем может заключаться в том, что эти корональные выбросы происходят так регулярно и так часто поражают близлежащие планеты, что просто сдирают атмосферу с них", — пояснил астроном Джо Каллингем из Нидерландского института радиоастрономии.

Дальнейшие наблюдения с орбитального телескопа XMM — Newton показали, что StKM 1 — 1262 вращается в 20 раз быстрее Солнца. Скорость плазменного выброса достигала 2400 км/с — такую динамику демонстрируют менее 5 % солнечных вспышек. Это означает, что если бы Земля находилась рядом с подобной звездой, её атмосфера была бы сорвана за считаные часы.

Когда жизнь становится невозможной

Главная особенность красных карликов — их "обитаемая зона" расположена близко к поверхности звезды. Планета, где могла бы существовать жидкая вода, вынуждена вращаться на расстоянии, в десять раз меньшем, чем Земля от Солнца. В результате она подвергается постоянному потоку радиации, вспышек и потоков плазмы.

Фактор Влияние на планету Последствие Интенсивные магнитные бури Ионизация атмосферы Потеря защитного слоя Частые вспышки Повышенная радиация Разрушение молекул воды Близкое расстояние до звезды Гравитационное приливное торможение Планета обращена к звезде одной стороной

Даже если на такой планете изначально была атмосфера, она быстро исчезает под ударами звёздного ветра. Это делает сценарий существования жизни у большинства красных карликов крайне маловероятным.

Советы шаг за шагом: как астрономы ищут жизнь у активных звёзд

Определяют магнитную активность: анализируют радиовсплески и вспышки.

анализируют радиовсплески и вспышки. Измеряют плотность атмосферы планеты с помощью спектроскопии.

планеты с помощью спектроскопии. Оценивают скорость потери газа , сравнивая с моделями солнечного ветра.

, сравнивая с моделями солнечного ветра. Выявляют экзопланеты с сильным магнитным полем, способным удерживать атмосферу.

Только те миры, где магнитное поле достаточно мощное, чтобы отражать потоки плазмы, сохраняют шанс остаться обитаемыми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорирование звёздной активности при поиске жизни Переоценка вероятности обитаемости Учитывать магнитные поля и частоту вспышек Фокус на "зоне обитаемости" по температуре Неверные выводы о пригодности для жизни Включать в расчёт звёздное излучение Сравнение красных карликов с Солнцем Некорректные модели Использовать отдельные критерии для низкомассивных звёзд

А что если жизнь адаптировалась

Некоторые учёные полагают, что жизнь может существовать под поверхностью — в океанах под ледяным панцирем, где радиация не проникает. В этом случае даже разрушенная атмосфера не станет фатальной. Однако такие условия лишают планету солнечного света и делают развитие сложных форм жизни практически невозможным.

Плюсы и минусы активных звёзд

Плюсы Минусы Лёгкость обнаружения экзопланет Высокая радиационная опасность Стабильная светимость в течение миллиардов лет Потеря атмосфер у ближайших планет Возможность изучения звёздной активности Отсутствие условий для устойчивой биосферы

FAQ

Что такое корональный выброс массы

Это гигантский выброс плазмы и магнитных полей из короны звезды в космос.

Как часто происходят такие явления у красных карликов

В сотни раз чаще, чем у Солнца. Некоторые звёзды выбрасывают плазму несколько раз в день.

Можно ли защитить планету от таких вспышек

Только при наличии мощного магнитного поля, в десятки раз сильнее земного.

Есть ли у нас шансы найти жизнь вокруг красных карликов

Теоретически — да, но только под поверхностью планет или на спутниках крупных миров.

Мифы и правда

Миф: красные карлики — лучшие кандидаты для поиска жизни.

Правда: их активность часто уничтожает любые зачатки атмосферы.

красные карлики — лучшие кандидаты для поиска жизни. их активность часто уничтожает любые зачатки атмосферы. Миф: чем звезда меньше, тем безопаснее.

Правда: у маломассивных звёзд активность выше, чем у солнечных аналогов.

чем звезда меньше, тем безопаснее. у маломассивных звёзд активность выше, чем у солнечных аналогов. Миф: если планета в "зоне обитаемости", она пригодна для жизни.

Правда: необходимо учитывать воздействие звёздного ветра и радиации.

Интересные факты

LOFAR способен улавливать радиосигналы, эквивалентные выбросам плазмы с расстояния в сотни световых лет.

Скорость выброса StKM 1 — 1262 - около 8,6 млн км/ч, что сопоставимо с третьей космической скоростью в тысячу раз.

Красные карлики составляют около 70 % всех звёзд в нашей Галактике.

Исторический контекст

Первые наблюдения активных красных карликов были проведены в 1947 году, но корональные выбросы зафиксировали лишь через 75 лет.

В 1990-х идея поиска жизни вокруг таких звёзд считалась перспективной, пока модели не показали опасность радиации.

С запуском радиотелескопа Square Kilometer Array в 2030-х годах учёные рассчитывают наблюдать сотни подобных вспышек ежегодно.