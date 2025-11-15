Плазменный шторм лишает планеты атмосферы: зафиксирован разрушительный выброс звезды — соседки

Всего в сорока световых годах от Земли произошёл феномен, способный переписать наши представления о жизни во Вселенной. Астрономы впервые зарегистрировали мощнейший выброс плазмы от красного карлика StKM 1 — 1262 - вспышку такой силы, что она могла бы полностью лишить атмосферу любую планету поблизости.
Красные карлики — самые распространённые звёзды Галактики. Они меньше и холоднее Солнца, но значительно активнее: их магнитная энергия накапливается быстрее, а выбросы плазмы происходят с разрушительной регулярностью. Именно вокруг таких звёзд астрономы чаще всего ищут "вторые Земли" — планеты, где может существовать жидкая вода. Однако новое открытие ставит под сомнение саму возможность обитаемости этих миров.
Наблюдения проводились с помощью европейского радиотелескопа LOFAR, одного из самых чувствительных инструментов в мире. Учёные зафиксировали вспышку типа II — характерный радиосигнал, возникающий, когда ударная волна от выброса плазмы проходит через звёздную атмосферу в космос. Это первое настолько надёжное подтверждение коронального выброса массы от звезды, не являющейся Солнцем.
"Одна из проблем может заключаться в том, что эти корональные выбросы происходят так регулярно и так часто поражают близлежащие планеты, что просто сдирают атмосферу с них", — пояснил астроном Джо Каллингем из Нидерландского института радиоастрономии.
Дальнейшие наблюдения с орбитального телескопа XMM — Newton показали, что StKM 1 — 1262 вращается в 20 раз быстрее Солнца. Скорость плазменного выброса достигала 2400 км/с — такую динамику демонстрируют менее 5 % солнечных вспышек. Это означает, что если бы Земля находилась рядом с подобной звездой, её атмосфера была бы сорвана за считаные часы.
Главная особенность красных карликов — их "обитаемая зона" расположена близко к поверхности звезды. Планета, где могла бы существовать жидкая вода, вынуждена вращаться на расстоянии, в десять раз меньшем, чем Земля от Солнца. В результате она подвергается постоянному потоку радиации, вспышек и потоков плазмы.
|Фактор
|Влияние на планету
|Последствие
|Интенсивные магнитные бури
|Ионизация атмосферы
|Потеря защитного слоя
|Частые вспышки
|Повышенная радиация
|Разрушение молекул воды
|Близкое расстояние до звезды
|Гравитационное приливное торможение
|Планета обращена к звезде одной стороной
Даже если на такой планете изначально была атмосфера, она быстро исчезает под ударами звёздного ветра. Это делает сценарий существования жизни у большинства красных карликов крайне маловероятным.
Только те миры, где магнитное поле достаточно мощное, чтобы отражать потоки плазмы, сохраняют шанс остаться обитаемыми.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование звёздной активности при поиске жизни
|Переоценка вероятности обитаемости
|Учитывать магнитные поля и частоту вспышек
|Фокус на "зоне обитаемости" по температуре
|Неверные выводы о пригодности для жизни
|Включать в расчёт звёздное излучение
|Сравнение красных карликов с Солнцем
|Некорректные модели
|Использовать отдельные критерии для низкомассивных звёзд
Некоторые учёные полагают, что жизнь может существовать под поверхностью — в океанах под ледяным панцирем, где радиация не проникает. В этом случае даже разрушенная атмосфера не станет фатальной. Однако такие условия лишают планету солнечного света и делают развитие сложных форм жизни практически невозможным.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкость обнаружения экзопланет
|Высокая радиационная опасность
|Стабильная светимость в течение миллиардов лет
|Потеря атмосфер у ближайших планет
|Возможность изучения звёздной активности
|Отсутствие условий для устойчивой биосферы
Это гигантский выброс плазмы и магнитных полей из короны звезды в космос.
В сотни раз чаще, чем у Солнца. Некоторые звёзды выбрасывают плазму несколько раз в день.
Только при наличии мощного магнитного поля, в десятки раз сильнее земного.
Теоретически — да, но только под поверхностью планет или на спутниках крупных миров.
