Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мини-коровы дают до 3000 л молока за лактацию — фермеры
Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Груша восстанавливает ствол после сильного перелома

Европа мёрзнет так, будто прошлые эпохи вернулись: океан скрывает сигнал, скользящий под поверхностью

Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
7:21
Наука

Холодная аномалия, накрывшая Европу, совпала с новостями об обеспокоенности исландских властей состоянием Атлантической системы меридионального стока. Это ключевое океаническое течение переносит тёплые массы воды от тропиков к северу, формируя мягкий климат Западной Европы. Сейчас специалисты фиксируют сигналы, которые могут указывать на угрозу его ослабления.

Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS015-E-29980_-_View_of_the_Atlantic_Ocean.jpg by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center
Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения

Причина беспокойства — ускоренное таяние ледяного щита Гренландии. Огромные объёмы пресной воды способны нарушить циркуляцию, изменить структуру течений и привести регион к климатическим сдвигам, сопоставимым с прошлыми ледниковыми периодами.

Министерства стран Северной Атлантики следят за ситуацией, поскольку подобные изменения могут затронуть инфраструктуру, продовольственную безопасность и международные транспортные маршруты.

Национальная безопасность и риск коллапса циркуляции

Исландские чиновники впервые признали конкретное климатическое явление угрозой существования, официально сообщив об этом национальному совету безопасности. Сигнал стал прецедентом: ранее океанические процессы не включались в список факторов, способных вызвать чрезвычайную ситуацию такого уровня.

"Представляют прямую угрозу национальному сопротивлению США и безопасности. Это первый случай, когда конкретные климатические явления, представляющие официальную потенциальную угрозу существованию, были представлены Совету национальной безопасности", — заявил министр климата Исландии Йоханна Палла Йоханнссона.

В правительстве уже оценивают возможные сценарии, разрабатывают планы адаптации и анализируют, как подобные перемены могут отразиться на энергетике, сельском хозяйстве и логистике.

Как работает AMOCO и почему его сбой так опасен

Атлантическая система меридионального стока отвечает за тепловой обмен между югом и севером планеты. Благодаря ей Европа остаётся относительно тёплой даже зимой. Но масштабы климатических изменений меняют условия работы океанических процессов. Приток талой воды ослабляет солёность и плотность поверхностных слоёв, что может привести к замедлению или коллапсу циркуляции.

История уже знает подобный кризис: около 12 тысяч лет назад резкое изменение течений вызвало сильное похолодание на фоне таяния последнего ледникового периода. Учёные предупреждают, что подобный сценарий нельзя исключать и сейчас.

Что может произойти при нарушении циркуляции

Если система даст сбой, Европа может столкнуться с зимами гораздо холоднее, чем сегодняшние. Увеличится количество снега, вырастет вероятность долгих периодов заморозков.

Но важны не только температуры: изменения океанической циркуляции способны вызвать каскадные эффекты. Речь идёт об изменении режима осадков, нестабильности в сельском хозяйстве Африки, Индии и Южной Америки, ускорении таяния ледников Антарктики.

Ирландия, Норвегия и Великобритания также проводят исследования и формируют собственные сценарии реагирования. Учёные признают: вероятность резкого обрушения течения в течение столетия мала, но данные указывают на необходимость усиленного мониторинга.

"Наука быстро развивается, и время для действий поджимает, потому что переломный момент может быть очень близок", — предупредил Стефан Рамсторф.

Сравнение последствий при разных сценариях

Сценарий К чему приводит Риск для Европы Глобальные последствия
Умерленное замедление AMOCO похолодание, рост штормов средний изменение осадков
Серьёзное ослабление устойчивые зимние заморозки высокий сбои в сельском хозяйстве
Полный коллапс климатический сдвиг, близкий к малому ледниковому периоду критический глобальная дестабилизация

Советы шаг за шагом: как готовятся страны

  1. Усиливают мониторинг океанической циркуляции.

  2. Разрабатывают схемы энергонезависимости регионов.

  3. Создают запасы продовольствия и топлива.

  4. Оценивают устойчивость инфраструктуры к холодам.

  5. Планируют изменения в сельскохозяйственных практиках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать сигналы замедления течения
    → неподготовленность к климатическим скачкам
    → развивать системы раннего оповещения.
  • Полагаться только на локальные наблюдения
    → поздняя реакция
    → подключить международные научные сети.
  •  Ориентироваться на краткосрочные прогнозы
    → отсутствие долгосрочной стратегии
    → разрабатывать адаптационные планы на десятилетия.

А что если…

Если AMOCO действительно приблизится к критическому порогу, Европу ждёт сочетание холодных зим и изменения циркуляции осадков. Это потребует перестройки энергетики — увеличения доли автономных источников, модернизации сетей и новой логистики поставок продовольствия.

Плюсы и минусы раннего реагирования

Плюсы Минусы
возможность снизить ущерб требует значительных инвестиций
лучшее планирование инфраструктуры неопределённость сценариев
повышение устойчивости сельского хозяйства необходимость международной координации
готовность к кризису возможное превышение реальных рисков
укрепление научных программ долгий срок окупаемости

FAQ

Опасен ли коллапс AMOCO для повседневной жизни?
Да, он может привести к устойчивым холодам, росту энергозатрат и изменению структуры сельского хозяйства.

Можно ли предотвратить изменение течений?
Предотвратить — нет, но можно смягчить последствия через адаптацию и снижение углеродных выбросов.

Почему таяние Гренландии так влияет на океан?
Пресная талая вода меняет солёность и плотность океана, нарушая циркуляцию.

Мифы и правда

  • Миф: похолодание невозможно в эпоху глобального потепления.
    Правда: потепление и локальное похолодание могут происходить одновременно из-за перестройки океанических процессов.
  • Миф: AMOCO уже остановилось.
    Правда: учёные фиксируют замедление, но коллапса пока нет.
  • Миф: это угроза только для Европы.
    Правда: изменения циркуляции затрагивают климат всей планеты.

Интересные факты

  1. AMOCO переносит больше тепла, чем атмосфера.

  2. Гренландский лёд тает быстрее, чем прогнозировали в начале 2000-х.

  3. Подобные климатические скачки в истории происходили внезапно — в течение десятилетий.

Исторический контекст

  1. Около 12 тысяч лет назад ослабление циркуляции вызвало резкое похолодание в Европе.

  2. В эпоху малоледниковья XVII века охлаждение приводило к неурожаям и миграциям.

  3. С 1990-х годов климатологи фиксируют устойчивый тренд на замедление AMOCO.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Последние материалы
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Груша восстанавливает ствол после сильного перелома
Синтетика сохраняет ресурс до 20 тысяч километров
Четыре тысячи шагов снизили риск смерти у пожилых женщин — Гарвард
Вика Цыганова признала разрыв связи с семьёй Круга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.