Голова фараона — цена славы: правда о том, как археологи расчленили Тутанхамона ради открытия века

Прошло сто лет с момента, как в Долине царей был найден гроб Тутанхамона — открытие, ставшее сенсацией XX века. Но за мифом о блестящем триумфе археологов скрывалась история, которую десятилетиями обходили молчанием. Новые исследования показали: мумия юного фараона была не просто повреждена — её пришлось расчленить и даже обезглавить, чтобы извлечь из саркофага. И именно эта деталь, замалчиваемая почти век, стала ключом к переосмыслению "проклятия фараонов" и этики археологии.

Фото: bigpicture.ru by Harry Burton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гробница Тутанхамона

Как всё началось

В ноябре 1922 года британец Говард Картер и его команда нашли гробницу Тутанхамона. Внутри находился нетронутый саркофаг, покрытый слоями смолы и масел, застывших за 3300 лет в каменную массу. По записям самого Картера, мумия прочно прилипла ко дну, словно "вплавилась" в золото.

Попытки нагреть саркофаг под солнцем, использовать лампы и раскалённые ножи не помогли. Тогда археологи приняли решение, которое и сегодня вызывает споры: они буквально вырезали тело фараона из гроба.

"Последовавшее вскрытие было ужасающим. Тутанхамон был обезглавлен, его руки и ноги отделены от суставов, а туловище отсечено от таза", — отметила исследователь Элеонора Добсон из Бирмингемского университета.

Чтобы вернуть телу целостность, фрагменты позже склеили и обработали горячим парафином. Получилась своеобразная "реконструкция", которая внешне выглядела как неповреждённая мумия.

Что скрывал Говард Картер

Картер посвятил раскопкам три книги, но нигде не упомянул расчленение мумии. По мнению современных египтологов, он умолчал об этом сознательно — общество того времени не приняло бы столь варварские методы. В его отчётах говорится лишь о "трудностях при извлечении тела".

Фотографии, сделанные во время вскрытия, десятилетиями хранились в архивах Института Гриффита в Оксфорде. Только в XXI веке они стали достоянием общественности, подтвердив масштаб разрушений.

Когда миф стал сильнее фактов

После открытия гробницы мир захлестнула волна слухов о проклятии. Первым погиб лорд Карнарвон, спонсор экспедиции, умерший от заражения крови после укуса насекомого. Вскоре последовали болезни и смерти других участников. Газеты называли это возмездием Тутанхамона за потревоженный покой.

Картер до конца жизни отрицал мистику, но тема проклятия прочно вошла в массовую культуру. Сегодня, после публикации подробностей вскрытия, исследователи видят в этой легенде не мистику, а символ: наказание за чрезмерное вмешательство в древние захоронения.

Почему расчленили фараона

Археологи 1920-х годов не имели доступных технологий консервации. Смолы, которыми египтяне заливали тело, к тому времени стали прочнее камня. Чтобы снять золотую маску и извлечь реликвии, Картеру пришлось использовать ножи, зубила и даже молотки.

"Стоит переосмыслить наследие раскопок Картера не только как научную веху, но и как момент этического осмысления", — считает Элеонора Добсон.

По сути, мумия была принесена в жертву ради науки и сокровищ. Современники видели в этом прорыв, но для нынешних историков — это один из самых болезненных эпизодов в археологии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Физическое вскрытие мумии Разрушение древних тканей и артефактов Современные томографы и спектральные анализаторы Игнорирование этики раскопок Появление легенды о "проклятии" Прозрачная фиксация и публикация методики Отсутствие реставрационной поддержки Потеря оригинальных фрагментов Консервация на месте с цифровым копированием

Современный взгляд

Сегодня тела фараонов исследуют с помощью неинвазивных технологий — компьютерной томографии, 3D-сканирования, инфракрасного анализа. Эти методы позволяют видеть внутренние структуры, не разрушая мумию. Благодаря этому удалось подтвердить, что тело Тутанхамона действительно было склеено после вскрытия и частично повреждено.

"Я бы сделал всё то же, что и Картер, — он опередил своё время", — отметил египтолог Эйдан Додсон в интервью American University in Cairo Press.

Для своего времени действия Картера действительно были смелыми и технически оправданными. Но теперь археологи видят в его решении не столько подвиг, сколько урок.

А что если бы гробницу не вскрыли

Если бы саркофаг остался нетронутым, многие артефакты могли бы не сохраниться. Влажность, песок и микротрещины разрушили бы даже золото. Но с другой стороны, возможно, не возникла бы волна суеверий и гибель репутации исследователей. История Тутанхамона — пример того, как грань между научным интересом и этическими границами может быть тоньше, чем кажется.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Сохранены тысячи артефактов Мумия повреждена без возможности восстановления Начало новой эры египтологии Нарушение захоронения и ритуального покоя Прорыв в понимании древнего ремесла Появление легенды о проклятии фараона

FAQ

Как именно был повреждён Тутанхамон

Его конечности и голова были отделены при попытке извлечь тело, затем фрагменты склеили.

Существуют ли подлинные фотографии вскрытия

Да, снимки хранятся в архивах Института Гриффита Оксфорда и доступны для просмотра учёными.

Можно ли было избежать разрушений

С современными технологиями — да, но в 1920-е годы таких инструментов не существовало.

Почему тело было покрыто смолой

Это часть древнеегипетского обряда — смола символизировала защиту и вечную жизнь, но со временем превратилась в камень.

Мифы и правда

Миф: Картер нарушил гробницу ради золота.

Правда: целью экспедиции было научное исследование, но методика была жёсткой.

Правда: многие дожили до глубокой старости, но мистический ореол сохранился.

Правда: её сняли первой — она и стала причиной расчленения.

Интересные факты

На момент смерти Тутанхамону было около 19 лет.

Его саркофаг весил почти 110 килограммов чистого золота.

Легенда о "проклятии фараона" вдохновила десятки фильмов, включая первые хорроры 1930-х годов.

Исторический контекст

В начале XX века археология находилась на стыке науки и приключений: для сохранения артефактов не существовало этических стандартов.

После скандала с раскопками Тутанхамона появились первые кодексы археологической этики.

Сегодня египетские власти требуют возвращения ряда артефактов, вывезенных из страны в то время.