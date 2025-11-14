Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Девочка с IQ 162 взрывает правила: школьница обошла гениев, а учёные спорят, как такое возможно

Тест Mensa выявил IQ 162 у талантливой 13-летней участницы
7:18
Наука

Иногда талант раскрывается настолько рано, что вокруг него будто возникает свечение. История 13-летней Софии Кот Аркури — именно такой случай. Её результат теста IQ — 162 — автоматически поднял подростка в число людей с самым высоким интеллектом на планете, а международное сообщество заговорило о ней как о новом голосе будущей науки.

Девочка в лаборатории
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка в лаборатории

Кто такая София и почему о ней заговорили

София выросла в семье, где уважение к знаниям было почти традицией. Её дед, профессор математики из Польши, передал внучке любовь к задачам, логике и поиску нестандартных решений. Родители вспоминают, что девочка рано начинала задавать «взрослые» вопросы и стремилась разбираться в вещах, которые ровесников обычно не интересуют.

“В школе, она была лучшей в классе”, — сказала мать девушки Cecylia Kot Arcuri.

Интерес к технологиям появился у Софии почти одновременно с первыми школьными успехами. Она увлекалась программированием, разбирала на части школьные задания, а позже — и более сложные задачи, которые под силу далеко не каждому взрослому.

Домашняя поддержка и первые победы

Семья сыграла в её пути ключевую роль. На Софию не давили, не вынуждали зубрить — скорее создавали пространство, где ей хотелось учиться. Дед рассказывал о законах математики, мать помогала с книгами и проектами, а школа давала первые вызовы, которые девочка принимала с удовольствием.

София росла обычным подростком: у неё много друзей, насыщенный школьный график и увлечение научными кружками. Родители подчёркивают, что, несмотря на высокий интеллект, дочь не потеряла лёгкость характера.

“Она имеет много друзей, веселый и любимый всеми”, — отметила мать девочки.

Как София попала в закрытый клуб Mensa

Mensa — международное объединение, куда принимают только тех, кто входит в топ-2% населения по уровню интеллекта. В 2025 году София прошла официальный тест и набрала 162 балла — показатель выше, чем считается у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга (оба по расчётам имели около 160).

Такой результат не только открыл ей двери в клуб, но и сделал заметной в мировом научном сообществе. Сейчас у Софии есть доступ к интеллектуальным программам, профильным мероприятиям и наставникам, которые помогают развивать способности.

Что делает София сегодня

Её увлечение технологиями превращается во вполне реальные навыки: программирование, логические игры, небольшие IT-проекты. Мать вспоминает забавный эпизод, который ярко показывает стиль мышления дочери:

“Она однажды пришел домой и сказал: "это была ошибка, что учитель не знал, как решить, и я получил его!’”, — рассказала мать.

София часто участвует в школьных олимпиадах, помогает одноклассникам разбираться в сложных задачах и уже задумывается о том, чтобы связать жизнь с наукой или информационными технологиями.

 

Советы: как поддержать талант ребёнка

  1. Использовать обучающие гаджеты: планшеты с образовательными приложениями, умные тетради, интерактивные платформы.
  2. Создать рабочее пространство: удобное кресло, настольная лампа, графический планшет для задач.
  3. Развивать интересы: курсы Python, Arduino-наборы, логические игры.
  4. Не давить результатами: развивать любопытство, а не стремление к идеальным оценкам.
  5. Поддерживать социальную жизнь: кружки, комьюнити, утренние школы, чтобы ребёнок не чувствовал себя изолированным.
  6. Показывать примеры: биографии учёных, документальные фильмы, научно-популярные книги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перегружать ребёнка → эмоциональное выгорание → чередовать обучение с отдыхом, использовать антистресс-тренажёры и настольные игры.
  2. Жёстко контролировать обучение → потеря интереса → свободный доступ к учебным приложениям и онлайн-курсам.
  3. Ожидать мгновенных успехов → рост тревожности → диагностические тесты, спокойный режим, программы постепенного развития.
  4. Ограничивать гаджеты полностью → потеря цифровых навыков → выбор качественных обучающих сервисов и контролируемое экранное время.

А что если

Что если способности ребёнка проявляются позднее? Талант может расти волнами: кто-то раскрывается в 7 лет, кто-то — в 15. А интерес к технологиям сегодня доступен любому: от домашнего 3D-принтера до онлайн-курсов по машинному обучению. Главное — среда, поддержка и доступ к инструментам, сообщает clickpetroleoegas.com.

Плюсы и минусы раннего гениального развития

Плюсы Минусы
Быстрое освоение сложных навыков Риск стресса и давления
Привлекательность для образовательных программ Возможность непонимания со стороны ровесников
Ранний доступ к профессиональной среде Высокие ожидания семьи
Возможность участия в международных конкурсах Перегрузка от расписания
Гибкость мышления Трудности выбора направления

FAQ

Как понять, что ребёнок склонен к точным наукам?
Обратите внимание на любовь к задачам, конструкторам, моделям и логическим играм.

Сколько стоит обучение для одарённых детей?
Диапазон широкий: от бесплатных кружков при школах до платных программ, онлайн-курсов и STEM-лагерей.

Что лучше для развития: гаджеты или книги?
Комбинация. Электронные тренажёры ускоряют навык, книги формируют мышление и глубину.

Мифы и правда

Миф: высокий IQ гарантирует успешную карьеру.
Правда: успех зависит от упорства, среды и интересов, а не только от тестов.

Миф: гениальным детям не нужны друзья.
Правда: социальные навыки важны — они защищают от стресса и укрепляют эмоциональное здоровье.

Миф: интеллект — полностью врождённый.
Правда: стимулы, семейная атмосфера и доступ к инструментам влияют не меньше генетики.

 

3 интересных факта

  1. Около 2% населения обладают уровнем интеллекта, сопоставимым с показателями Mitglieder Mensa.
  2. Многие вундеркинды позже выбирают IT-направления: робототехнику, машинное обучение, анализ данных.
  3. Эйнштейн никогда не проходил классический IQ-тест — его показатель вычислен по косвенным признакам.

История Софии показывает, как рано может раскрыться необычный талант, если ребёнок растёт в поддерживающей среде и имеет доступ к знаниям. Такие истории напоминают: способности — это не только врождённый дар, но и результат любопытства, труда и интереса к миру.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
