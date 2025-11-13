Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Лёгкая аэробная нагрузка снижает частоту мигрени, по данным спортивных врачей
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
Защита территории усиливает шипение кошки на других животных по данным этологов
Ветеринары: кошка показывает живот только при ощущении полной безопасности
В Германии официально зарегистрировано более 3200 видов хлеба — Институт хлеба
Выращивание салата на подоконнике требует досветки — овощеводы
Прогнозируемое подорожание запчастей в 2026 году достигнет 15% — Fit Service
Эпоха тяжёлых чемоданов закончилась: путешественники выбирают мобильность и свободу

Прощайте, смартфоны: Илон Маск раскрыл будущее гаджетов

Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Наука

Технологический рынок уже не раз переживал перемены, но заявление Илона Маска о скором исчезновении привычного смартфона добавило новым трендам особую остроту.

Смартфон в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон в руке

По его прогнозу, спустя всего несколько лет нас ждёт устройство, которое перестанет быть экраном в кармане и превратится в гораздо более интеллектуальный, гибкий и почти незаметный инструмент.

Ключевую роль в этой трансформации сыграет интегрированный искусственный интеллект, способный взять на себя не только анализ данных, но и большую часть ежедневных задач.

Как изменится привычное понимание гаджетов

Сегодня мы привыкли, что смартфон — это сочетание камеры, интерфейса приложений, дисплея, аккумулятора и модема в одной "коробочке". Но с развитием серверных ИИ-моделей и облачных вычислений роль локального железа постепенно уменьшается. В будущем устройство станет скорее связующим звеном между человеком и вычислительной средой, а не самостоятельным компьютером.

Маск подчёркивает, что необходимость в большом экране исчезнет, ведь взаимодействие с ИИ перестанет зависеть от визуального ввода. Команды — голосовые, жестовые, контекстные — станут основой управления. Это открывает дорогу новым форм-факторам: смарт-браслетам, стильным кулонам, легковесным часам, которые будут выполнять роль персонального AI-интерфейса.

Сравнение: смартфон сегодня и "AI-гаджет" будущего

Параметр Текущий смартфон AI-устройство будущего
Основная роль Универсальный карманный компьютер Интеллектуальный интерфейс к облаку
Управление Экран, приложения, сенсорные жесты Голос, контекст, ИИ-команды
Аппаратная мощность Значительная Минимальная, перенос вычислений в облако
Форм-фактор Монолитный прямоугольник Носимый аксессуар
Энергопотребление Высокое Существенно ниже

Советы шаг за шагом: как подготовиться к эре AI-устройств

  1. Привыкните к голосовым ассистентам. Уже сейчас полезно использовать умных помощников, чтобы освоиться с безэкранным взаимодействием.

  2. Оптимизируйте экосистему. Подберите сервисы — облачные заметки, AI-планировщики, голосовые почтовые клиенты — которые легко перенесутся на будущие устройства.

  3. Инвестируйте в носимую электронику. Смарт-часы, фитнес-браслеты, TWS-наушники — первые шаги к новому форм-фактору.

  4. Освойте безопасность. Персональный ИИ потребует грамотной настройки приватности, поэтому изучите инструменты шифрования и биометрии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опираться только на локальные приложения.
Последствие: переход на облачный AI-формат окажется болезненным.
Альтернатива: используйте сервисы вроде облачных документов, стриминговых задач и AI-помощников.

Ошибка: игнорировать носимые аксессуары.
Последствие: адаптация к форм-факторам будущего замедлится.
Альтернатива: смарт-часы и лёгкие гарнитуры.

Ошибка: не изучать принципы работы ИИ.
Последствие: сложнее понять, как взаимодействовать с новым гаджетом эффективно.
Альтернатива: базовые курсы по AI-функциям, практическое использование мобильных моделей.

А что если…

Что если устройства будущего вовсе исчезнут как предмет? Например, персональный AI может "жить" в виде компактного модуля, встроенного в одежду, очки или контактные линзы. При этом взаимодействие будет происходить через пространственные проекции или аудиокоманду — без единого экрана и привычного интерфейса.

Плюсы и минусы AI-форм-фактора

Плюсы Минусы
Компактность и удобство ношения Зависимость от серверов
Меньше энергии — дольше автономность Возможные задержки в работе
Более естественное общение с устройством Вопросы приватности
Универсальность и персонализация Ограничение тактильного управления

FAQ

Как выбрать первое AI-носимое устройство?
Оцените интеграцию с вашей экосистемой, поддержку голосовых ассистентов и автономность.

Сколько может стоить новый форм-фактор?
Первое поколение будет дороже смартфонов, но стоимость снизится после массового производства.

Что лучше — смартфон или AI-аксессуар?
На переходном этапе удобнее использовать оба инструмента, но в долгосрочной перспективе акцент сместится в сторону интеллектуальных носимых устройств.

Мифы и правда

Миф: AI-гаджеты полностью заменят все функции смартфона сразу.
Правда: переход будет постепенным, многие привычные сервисы сохранятся.

Миф: такие устройства будут небезопасны.
Правда: современные методы шифрования и биометрии позволяют усилить защиту данных.

Миф: экран исчезнет полностью.
Правда: он станет опциональным или виртуальным, но не исчезнет мгновенно.

Три интересных факта

  1. Уже существуют прототипы браслетов, распознающих микродвижения пальцев как команды.

  2. В сфере VR тестируются очки с нейроинтерфейсами, считывающими намерения пользователя.

  3. Производители wearables внедряют ультраэкономичные чипы, работающие неделю без подзарядки

    FAQ

    Как выбрать первое AI-носимое устройство?
    Оцените интеграцию с вашей экосистемой, поддержку голосовых ассистентов и автономность.

    Сколько может стоить новый форм-фактор?
    Первое поколение будет дороже смартфонов, но стоимость снизится после массового производства.

    Что лучше — смартфон или AI-аксессуар?
    На переходном этапе удобнее использовать оба инструмента, но в долгосрочной перспективе акцент сместится в сторону интеллектуальных носимых устройств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Прогнозируемое подорожание запчастей в 2026 году достигнет 15% — Fit Service
Эпоха тяжёлых чемоданов закончилась: путешественники выбирают мобильность и свободу
Добавление брокколи повышает сочность котлет из горбуши
Исследование: собаки способны ревновать хозяина к телефону или книге
Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы снизилась — NYMEX и Comex
Голос матери помогает ребёнку различать "своих" и "чужих" — ученые
Игроки сборной России потеряли мотивацию, считает тренер Балахнин
Пелагея зарабатывает вдвое меньше Кадышевой и Булановой
Центры мониторинга подтвердили кратковременный рост нейтронного потока
Хоббидогинг в России: психологи оценили новый тренд на выгул воображаемых собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.