Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни

Карстовые образования на Марсе могут хранить следы древней воды
5:50
Наука

Пока поверхность Марса остаётся бесплодной и негостеприимной, под её корой могут скрываться следы прошлого — или даже нынешнего — существования жизни. Команда исследователей из Шэньчжэньского университета (Китай) представила первое подтверждение существования карстовых пещер, сформированных действием воды, — открытие, способное изменить представление о геологической истории Красной планеты.

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

Пещеры, созданные водой

До сих пор учёные знали о пещерах на Марсе лишь в контексте лавовых трубок, оставшихся после древнего вулканизма. Однако новые данные показали: часть подземных структур в долине Гебрус (северная часть планеты) имеет водное происхождение.

Эти углубления отличаются от ударных кратеров:

  • они округлые, но без выбросов грунта;
  • имеют гладкие стенки и глубокие шахты;
  • и расположены в областях с высоким содержанием карбонатов и сульфатов — минералов, формирующихся при взаимодействии с водой.

Исследователи проанализировали восемь пещерных участков, которые, по их мнению, могли возникнуть в результате растворения горных пород древними потоками воды. На Земле такой процесс образует карстовые системы в известняках и гипсах.

Подтверждение с орбиты

Для проверки гипотезы команда использовала данные миссии NASA Mars Global Surveyor. Его термоэмиссионный спектрометр TES зарегистрировал аномально высокие уровни карбонатов и сульфатов возле подозрительных структур. Это подтвердило, что жидкая вода действительно участвовала в формировании подземных пустот.

Инструмент Данные Вывод
TES (Thermal Emission Spectrometer) Повышенное содержание карбонатов Наличие водного взаимодействия
Камеры высокого разрешения Отсутствие выбросов и бортиков кратера Не ударное, а растворяющее происхождение
Цифровые модели рельефа Провалы с мягкими очертаниями Аналог земных карстовых впадин

"Эти формы рельефа — не результат вулканизма. Их происхождение ближе к земным карстовым процессам, где вода медленно вымывает породы, создавая пустоты", — отмечают авторы исследования в журнале The Astrophysical Journal Letters (2025).

Возможное убежище для будущих миссий

Учёные считают, что карстовые пещеры могут стать приоритетными точками для посадки будущих автоматических аппаратов и пилотируемых экспедиций.

Преимущества очевидны:

  • естественная защита от радиации и пылевых бурь;
  • стабильная температура в подповерхностных слоях;
  • возможность сохранения биомолекул и следов древней жизни.

Пещеры могут стать естественными убежищами для космонавтов, а также базами для хранения оборудования.

Концепция и значение

Новая концептуальная модель, предложенная исследователями, описывает процесс образования марсианских карстов:

  • В древние эпохи жидкая вода просачивалась сквозь трещины в породе.
  • Она растворяла карбонатные и сульфатные слои.
  • Со временем образовывались пустоты, которые позже обрушивались, формируя круглые провалы.

Таким образом, открытие не только демонстрирует новый геологический тип пещер, но и подтверждает, что вода на Марсе существовала дольше и действовала активнее, чем считалось ранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать все пещеры Марса как лавовые трубки.
    Последствие: неполное понимание геологической эволюции.
    Альтернатива: учёт водных процессов в моделях формирования рельефа.

  • Ошибка: игнорировать геохимические данные.
    Последствие: пропуск ключевых доказательств присутствия воды.
    Альтернатива: совмещать спектральный и морфологический анализ.

А что если…

Если карстовые пещеры действительно содержат следы древней воды и микробов, то именно там, в защищённой от радиации среде, могли выжить остатки марсианской биосферы. Эти участки могут стать целями для миссий Mars Sample Return или будущего человеческого экспедиционного лагеря.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает активное водное прошлое Марса Требует подтверждения данными с поверхности
Расширяет геологические модели планеты Сложность доступа к пещерам
Повышает вероятность нахождения следов жизни Не исключено сочетание карстовых и лавовых процессов

FAQ

Что такое карстовые пещеры

Это подземные полости, сформированные водой при растворении пород, таких как известняк или гипс.

Почему это важно для Марса

Карстовые пещеры могут хранить древние следы жизни и стать безопасными убежищами для экспедиций.

Как отличить карст от кратера

У карстовых впадин нет выбросов грунта и чётких краёв — они формируются изнутри, а не при ударе.

Интересные факты

  • На Земле карстовые системы занимают около 20% суши и служат важными источниками подземных вод.
  • Аналогичные структуры на Марсе могут хранить следы минеральных отложений древних озёр.
  • Подобные карстовые формы впервые наблюдаются за пределами Земли.

Исторический контекст

  • В 2000-х годах NASA предполагало существование лавовых пещер, но не водных.
  • В 2010-х миссии MRO и Mars Odyssey выявили возможные входы в подземные системы.
  • В 2025 году впервые получены доказательства карстового происхождения — важный шаг в изучении марсианской гидрогеологии.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
