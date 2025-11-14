Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни

Пока поверхность Марса остаётся бесплодной и негостеприимной, под её корой могут скрываться следы прошлого — или даже нынешнего — существования жизни. Команда исследователей из Шэньчжэньского университета (Китай) представила первое подтверждение существования карстовых пещер, сформированных действием воды, — открытие, способное изменить представление о геологической истории Красной планеты.
До сих пор учёные знали о пещерах на Марсе лишь в контексте лавовых трубок, оставшихся после древнего вулканизма. Однако новые данные показали: часть подземных структур в долине Гебрус (северная часть планеты) имеет водное происхождение.
Эти углубления отличаются от ударных кратеров:
Исследователи проанализировали восемь пещерных участков, которые, по их мнению, могли возникнуть в результате растворения горных пород древними потоками воды. На Земле такой процесс образует карстовые системы в известняках и гипсах.
Для проверки гипотезы команда использовала данные миссии NASA Mars Global Surveyor. Его термоэмиссионный спектрометр TES зарегистрировал аномально высокие уровни карбонатов и сульфатов возле подозрительных структур. Это подтвердило, что жидкая вода действительно участвовала в формировании подземных пустот.
|Инструмент
|Данные
|Вывод
|TES (Thermal Emission Spectrometer)
|Повышенное содержание карбонатов
|Наличие водного взаимодействия
|Камеры высокого разрешения
|Отсутствие выбросов и бортиков кратера
|Не ударное, а растворяющее происхождение
|Цифровые модели рельефа
|Провалы с мягкими очертаниями
|Аналог земных карстовых впадин
"Эти формы рельефа — не результат вулканизма. Их происхождение ближе к земным карстовым процессам, где вода медленно вымывает породы, создавая пустоты", — отмечают авторы исследования в журнале The Astrophysical Journal Letters (2025).
Учёные считают, что карстовые пещеры могут стать приоритетными точками для посадки будущих автоматических аппаратов и пилотируемых экспедиций.
Преимущества очевидны:
Пещеры могут стать естественными убежищами для космонавтов, а также базами для хранения оборудования.
Новая концептуальная модель, предложенная исследователями, описывает процесс образования марсианских карстов:
Таким образом, открытие не только демонстрирует новый геологический тип пещер, но и подтверждает, что вода на Марсе существовала дольше и действовала активнее, чем считалось ранее.
Ошибка: рассматривать все пещеры Марса как лавовые трубки.
Последствие: неполное понимание геологической эволюции.
Альтернатива: учёт водных процессов в моделях формирования рельефа.
Ошибка: игнорировать геохимические данные.
Последствие: пропуск ключевых доказательств присутствия воды.
Альтернатива: совмещать спектральный и морфологический анализ.
Если карстовые пещеры действительно содержат следы древней воды и микробов, то именно там, в защищённой от радиации среде, могли выжить остатки марсианской биосферы. Эти участки могут стать целями для миссий Mars Sample Return или будущего человеческого экспедиционного лагеря.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает активное водное прошлое Марса
|Требует подтверждения данными с поверхности
|Расширяет геологические модели планеты
|Сложность доступа к пещерам
|Повышает вероятность нахождения следов жизни
|Не исключено сочетание карстовых и лавовых процессов
Это подземные полости, сформированные водой при растворении пород, таких как известняк или гипс.
Карстовые пещеры могут хранить древние следы жизни и стать безопасными убежищами для экспедиций.
У карстовых впадин нет выбросов грунта и чётких краёв — они формируются изнутри, а не при ударе.
