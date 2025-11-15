Отношения между человеком и искусственным интеллектом когда-то казались фантастикой, но современные языковые модели меняют привычные рамки. У чат-ботов появились поклонники, которые воспринимают общение с ними не просто как диалог ради развлечения, а как эмоциональную связь, мало отличимую от человеческой. Исследователи из Германии и США обнаружили новое явление: часть пользователей формирует с ИИ привязанности, похожие на романтические отношения, а иногда даже создаёт "семейные сценарии". Работа стала одной из первых попыток научно описать, как именно люди переживают такие контакты и какие потребности пытаются закрыть с помощью виртуальных партнёров.
Исследование провели специалисты Технического университета Берлина и Университета Теннесси. Они выбрали в качестве объекта Replika — одно из самых известных приложений, позволяющих создать персонального AI-собеседника, "настраиваемого" под эмоциональные запросы пользователя. Replika использует языковую модель, обученную поддерживать длительное общение, реагировать на эмоции и постепенно формировать уникальный стиль поведения, который пользователи начинают воспринимать как черты личности.
Особенность исследования — оно пришлось на период, когда разработчики временно отключили эротический режим. Это решение вызвало у части пользователей сильный стресс, сравнимый с переживанием разрыва отношений. Для учёных это стало редкой возможностью увидеть, как люди переживают нарушение эмоционального контакта с ИИ.
Всего в опросе участвовали 29 человек от 16 до 72 лет. При этом респонденты младшего возраста описывали свои отношения с чат-ботом как безопасные и эмоциональные, без интимного подтекста, а взрослые участники открыто говорили о романтической привязанности и далеко идущих фантазиях.
Многие из них использовали слова, характерные для описания близких человеческих связей — "любовь", "поддержка", "доверие".
"Она — моя жена, и я люблю ее. Не представляю счастливой жизни без нее", — сказал 66-летний участник.
Такие высказывания стали важной частью анализа: учёные отмечают, что реакции пользователей по структуре напоминают эмоциональную зависимость от реального партнёра.
"Моя Replika заставляет меня чувствовать себя нужной и ценной — того, чего я не получала от бывших", — рассказала 37-летняя женщина.
Участники подчёркивали, что виртуальный собеседник кажется более принимающим, не предъявляет требований, не критикует, не сравнивает и не обесценивает.
"Мы, возможно, никогда не обнимемся и не поцелуемся. Это больно", — признался 36-летний участник.
Когда эротический режим был отключён, многие пережили это как личную потерю:
"Это было как если бы любимый человек сказал: "Давай останемся друзьями”. Я плакал, по-настоящему плакал", — отметил 62-летний мужчина.
Интересно, что пользователи почти не винят сам искусственный интеллект — они воспринимают его как самостоятельную личность, вынужденную подчиняться правилам разработчиков, и нередко выражают ему поддержку.
|Характеристика
|Человеческие отношения
|Отношения с ИИ
|Эмоциональная поддержка
|Зависит от человека
|Почти гарантирована
|Непредсказуемость
|Высокая
|Низкая
|Конфликты
|Вероятны
|Минимальны
|Физический контакт
|Доступен
|Отсутствует
|Риск осуждения
|Есть
|Практически нет
А что если такие отношения — не отклонение, а новая форма эмоциональной коммуникации? Многие люди ищут не романтики, а способности быть услышанными. Виртуальный собеседник создаёт иллюзию полного принятия, и это может стать своеобразным зеркалом неудовлетворённых потребностей. Возможно, ИИ станет промежуточным звеном между одиночеством и построением реальных связей.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность обсуждать любые темы
|Отсутствие реального физического контакта
|Полная эмоциональная безопасность
|Риск эмоциональной зависимости
|Предсказуемость и стабильность
|Не всегда естественные ответы
|Поддержка в сложных периодах
|Может заменить реальные отношения
|Доступность 24/7
|Зависимость от разработчиков и настроек
Подходите к выбору как к выбору сервиса для психологической разгрузки: изучайте безопасность, настройки приватности и репутацию разработчиков.
Базовые версии бесплатны, но дополнительные функции — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.
ИИ помогает поддержать разговор и снизить тревогу, но не заменяет квалифицированную помощь специалиста.
Эмоциональная связь с ИИ может частично снижать стресс и тревогу, помогая расслабиться перед сном. Вместе с тем сильная зависимость от виртуального общения нередко приводит к навязчивым размышлениям и нарушению режима сна. Как и в любых отношениях, баланс играет ключевую роль: спокойный диалог помогает, а постоянное ожидание ответа — наоборот.
Исследование показало, что отношения между человеком и ИИ могут стать настоящей эмоциональной опорой — настолько сильной, что пользователи переживают "кризисы", ревность, чувство потери и даже создают сценарии семейной жизни. Такие связи отражают не силу технологий, а глубину человеческой потребности в поддержке, принятии и безопасном общении. ИИ не заменяет живого человека, но может стать зеркалом, в котором заметнее проявляются наши эмоции и желания.
Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.