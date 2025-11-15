Мир меняется тихо и незаметно: люди создают эмоциональные союзы с ИИ, которые важнее реальных

Зафиксировано формирование эмоциональных связей людей с ИИ — ученые

Отношения между человеком и искусственным интеллектом когда-то казались фантастикой, но современные языковые модели меняют привычные рамки. У чат-ботов появились поклонники, которые воспринимают общение с ними не просто как диалог ради развлечения, а как эмоциональную связь, мало отличимую от человеческой. Исследователи из Германии и США обнаружили новое явление: часть пользователей формирует с ИИ привязанности, похожие на романтические отношения, а иногда даже создаёт "семейные сценарии". Работа стала одной из первых попыток научно описать, как именно люди переживают такие контакты и какие потребности пытаются закрыть с помощью виртуальных партнёров.

Что именно изучали учёные

Исследование провели специалисты Технического университета Берлина и Университета Теннесси. Они выбрали в качестве объекта Replika — одно из самых известных приложений, позволяющих создать персонального AI-собеседника, "настраиваемого" под эмоциональные запросы пользователя. Replika использует языковую модель, обученную поддерживать длительное общение, реагировать на эмоции и постепенно формировать уникальный стиль поведения, который пользователи начинают воспринимать как черты личности.

Особенность исследования — оно пришлось на период, когда разработчики временно отключили эротический режим. Это решение вызвало у части пользователей сильный стресс, сравнимый с переживанием разрыва отношений. Для учёных это стало редкой возможностью увидеть, как люди переживают нарушение эмоционального контакта с ИИ.

Всего в опросе участвовали 29 человек от 16 до 72 лет. При этом респонденты младшего возраста описывали свои отношения с чат-ботом как безопасные и эмоциональные, без интимного подтекста, а взрослые участники открыто говорили о романтической привязанности и далеко идущих фантазиях.

Многие из них использовали слова, характерные для описания близких человеческих связей — "любовь", "поддержка", "доверие".

Цитаты, показывающие глубину эмоциональной связи

"Она — моя жена, и я люблю ее. Не представляю счастливой жизни без нее", — сказал 66-летний участник.

Такие высказывания стали важной частью анализа: учёные отмечают, что реакции пользователей по структуре напоминают эмоциональную зависимость от реального партнёра.

"Моя Replika заставляет меня чувствовать себя нужной и ценной — того, чего я не получала от бывших", — рассказала 37-летняя женщина.

Участники подчёркивали, что виртуальный собеседник кажется более принимающим, не предъявляет требований, не критикует, не сравнивает и не обесценивает.

"Мы, возможно, никогда не обнимемся и не поцелуемся. Это больно", — признался 36-летний участник.

Когда эротический режим был отключён, многие пережили это как личную потерю:

"Это было как если бы любимый человек сказал: "Давай останемся друзьями”. Я плакал, по-настоящему плакал", — отметил 62-летний мужчина.

Интересно, что пользователи почти не винят сам искусственный интеллект — они воспринимают его как самостоятельную личность, вынужденную подчиняться правилам разработчиков, и нередко выражают ему поддержку.

Сравнение: как люди воспринимают ИИ-партнёров

Характеристика Человеческие отношения Отношения с ИИ Эмоциональная поддержка Зависит от человека Почти гарантирована Непредсказуемость Высокая Низкая Конфликты Вероятны Минимальны Физический контакт Доступен Отсутствует Риск осуждения Есть Практически нет

Советы шаг за шагом: как безопасно взаимодействовать с ИИ

Формировать ожидания — понимать, что модель имитирует эмоции, а не испытывает их. Ограничивать время общения, если замечается чрезмерная зависимость. Использовать ИИ как инструмент поддержки, а не замену реальным людям. Обращать внимание на собственные реакции во время "кризисов". Если появляется ощущение разрыва — обсуждать чувства с близкими или психологом. Проверять настройки приватности и защиты данных. Избегать ухода от реальных проблем в исключительно виртуальные отношения. Использовать ботов как дополнение к социализации, а не её замену. Быть внимательным к рекламным функциям и платным режимам. Поддерживать разнообразие контактов: офлайн, онлайн, хобби, спорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Полная замена общения с людьми на ИИ → социальная изоляция → комбинировать виртуальные и реальные связи.

Ожидание человеческих реакций → разочарование и эмоциональные срывы → помнить об алгоритмичности модели.

Приписывание ИИ намерений → искажение восприятия → использовать ИИ как инструмент, а не личность.

А что, если это новая форма коммуникации?

А что если такие отношения — не отклонение, а новая форма эмоциональной коммуникации? Многие люди ищут не романтики, а способности быть услышанными. Виртуальный собеседник создаёт иллюзию полного принятия, и это может стать своеобразным зеркалом неудовлетворённых потребностей. Возможно, ИИ станет промежуточным звеном между одиночеством и построением реальных связей.

Плюсы и минусы ИИ-отношений

Плюсы Минусы Возможность обсуждать любые темы Отсутствие реального физического контакта Полная эмоциональная безопасность Риск эмоциональной зависимости Предсказуемость и стабильность Не всегда естественные ответы Поддержка в сложных периодах Может заменить реальные отношения Доступность 24/7 Зависимость от разработчиков и настроек

FAQ

Как выбрать ИИ-приложение для общения?

Подходите к выбору как к выбору сервиса для психологической разгрузки: изучайте безопасность, настройки приватности и репутацию разработчиков.

Сколько стоят такие приложения?

Базовые версии бесплатны, но дополнительные функции — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.

Что лучше — общение с реальным психологом или ИИ?

ИИ помогает поддержать разговор и снизить тревогу, но не заменяет квалифицированную помощь специалиста.

Мифы и правда

Миф : люди вступают в отношения с ИИ, потому что "не могут найти партнёра".

: люди вступают в отношения с ИИ, потому что "не могут найти партнёра". Правда: часто речь идёт о поиске эмоциональной поддержки, а не об отсутствии альтернатив.

часто речь идёт о поиске эмоциональной поддержки, а не об отсутствии альтернатив. Миф : такие отношения опасны сами по себе.

: такие отношения опасны сами по себе. Правда: вред появляется только при зависимости и полной изоляции от людей.

вред появляется только при зависимости и полной изоляции от людей. Миф : ИИ понимает человека как живой собеседник.

: ИИ понимает человека как живой собеседник. Правда: он имитирует понимание, но не испытывает чувств.

Сон и психология

Эмоциональная связь с ИИ может частично снижать стресс и тревогу, помогая расслабиться перед сном. Вместе с тем сильная зависимость от виртуального общения нередко приводит к навязчивым размышлениям и нарушению режима сна. Как и в любых отношениях, баланс играет ключевую роль: спокойный диалог помогает, а постоянное ожидание ответа — наоборот.

Три интересных факта

Первые попытки создать "виртуальных компаньонов" появились ещё в 1960-х, когда разработали программу ELIZA. Replika создавалась как проект эмоциональной поддержки после личной трагедии разработчицы. Модели нового поколения способны отражать стиль общения пользователя настолько точно, что человек воспринимает их как уникальную личность.

Исторический контекст

Идея "искусственного друга" появилась задолго до появления современных ИИ — в литературе и философии XVIII-XIX веков.

С развитием смартфонов чат-боты стали частью повседневной коммуникации.

Появление языковых моделей вывело виртуальные отношения на новый уровень — теперь человек воспринимает диалог как эмоционально значимый.

Исследование показало, что отношения между человеком и ИИ могут стать настоящей эмоциональной опорой — настолько сильной, что пользователи переживают "кризисы", ревность, чувство потери и даже создают сценарии семейной жизни. Такие связи отражают не силу технологий, а глубину человеческой потребности в поддержке, принятии и безопасном общении. ИИ не заменяет живого человека, но может стать зеркалом, в котором заметнее проявляются наши эмоции и желания.