Хаос — новая тишина океана: как хаотичные движения превращают стаю в идеальную маскировку

Учёные выявили эффект бесшумного движения рыб в стае
7:18
Наука

Когда смотришь на огромную стаю рыб, двигающуюся в воде, кажется, что перед тобой — единый живой организм. Ни всплесков, ни завихрений, ни шума. Но за этим природным совершенством скрывается сложная система координации, которую сегодня изучают инженеры и биологи по всему миру. Исследование специалистов из Университета Джонса Хопкинса (США) показало: именно хаос, а не идеальная синхронность, делает рыб в стаях почти бесшумными.

Косяк сардин в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Косяк сардин в океане

Почему рыбы объединяются

Стая для рыб — не просто привычка держаться вместе. Это способ выживания, проверенный миллионами лет эволюции. По оценкам ихтиологов, около четверти всех известных видов рыб живут в стаях постоянно. Еще примерно половина — временно, пока не достигнут зрелости. Такое поведение дает очевидные преимущества:
• защита от хищников;
• повышение шансов найти пищу;
• возможность эффективнее размножаться.

Но главное чудо — это тишина. Огромные косяки скумбрий, сардин или анчоусов движутся в океане так тихо, что даже сонары крупных хищников часто "видят" их как одну цель.

Как ученые раскрыли секрет бесшумного движения

Чтобы разобраться, как это работает, исследователи из лаборатории биомеханики Университета Джонса Хопкинса создали детализированную 3D-модель движения косяка скумбрий. Они меняли количество рыб, угол их хвостовых движений и уровень синхронности.

Оказалось, что стая из семи рыб, двигающихся несогласованно, производит звуковую волну не громче одной особи. Волны давления, создаваемые хвостами, частично взаимно гасят друг друга. В результате рождается эффект акустической невидимости — феномен, который до этого не имел экспериментального подтверждения.

"Мы ожидали увидеть закономерности синхронного движения, но природа оказалась хитрее — хаос оказался эффективнее", — отметил морской биофизик Мэттью Спайсер.

Энергоэффективность — второй бонус

Несинхронное движение хвостов оказалось выгодно не только с точки зрения тишины. Анализ потоков воды показал, что рыбы используют микровихри, создаваемые соседями, чтобы продвигаться вперед с меньшими энергозатратами. Вода, ускоряемая одной рыбой, помогает другой двигаться, словно на волне.

В итоге стая плывёт быстрее, а каждая рыба тратит меньше энергии. Это напоминает поведение велосипедистов на шоссе, когда те чередуются в лидирующей позиции, снижая сопротивление ветра для других.

Природа как инженерный наставник

Открытие американских учёных сразу заинтересовало инженеров. Принцип взаимного "гашения" звука может лечь в основу разработки новой генерации подводных аппаратов — от мини-дронов до атомных субмарин.

Если корабли будущего смогут имитировать несинхронные движения рыбьих хвостов с помощью специальных гидродинамических модулей, это позволит снизить уровень шума и сделать их практически неуловимыми для сонаров.

Такая технология — шаг к созданию действительно "умных" подводных систем, где алгоритмы будут управлять микродвижениями корпуса, копируя косяк скумбрий в океане.

Таблица "Сравнение"

Параметр Рыбья стая Традиционная подводная лодка
Источник движения Хвостовые колебания Гребной винт
Уровень шума Минимальный, самопоглощаемый Высокий, улавливается сонаром
Энергозатраты Низкие, за счёт взаимодействия с потоком Высокие, механическое трение
Управление Биологическое, интуитивное Электронное и механическое

Как повторить эффект природы

  1. Изучить биодинамику. Использовать данные о движении хвостовых плавников скумбрий и тунцов.

  2. Смоделировать потоки воды. Применить CFD-анализ (численное моделирование потоков) для оптимизации формы корпуса.

  3. Добавить "биоимитацию". Установить гибкие элементы на внешнюю обшивку, которые колеблются с микросдвигом по фазе.

  4. Тестировать шум. Измерять акустическое давление в воде при разных режимах движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Пытаться синхронизировать движение всех элементов → усиление шумового резонанса → добавить фазовый сдвиг в работу двигателей.
• Использовать слишком жесткие материалы → потеря гидродинамики → заменить на гибридные композиты.
• Игнорировать микровихри → снижение КПД → оптимизировать обводы корпуса под "рыбьи волны".

А что, если рыбы не сбиваются в стаи?

Одиночные виды тратят больше энергии, хуже защищены и быстрее становятся добычей. Эволюция показала, что коллективное движение выгоднее. Даже хищные виды, вроде тунцов, формируют временные косяки при миграции. Если бы рыбы не умели "прятаться в движении", океанская экосистема выглядела бы совсем иначе.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы стаи Минусы стаи
Защита от хищников Риск передачи болезней
Экономия энергии Ограничение свободы движения
Минимальный шум Сложная координация

FAQ

Как рыбы ориентируются в стае?
С помощью боковой линии — чувствительных рецепторов, фиксирующих колебания воды.

Можно ли применить этот принцип на подводных дронах?
Да, уже разрабатываются системы управления роями дронов с "рыбьей" координацией.

Какая рыба движется тише всего?
Скумбрия и сельдь — их хвостовые колебания дают минимальный акустический след.

Мифы и правда

Миф: рыбы двигаются идеально синхронно.
Правда: наоборот — лёгкая асинхронность делает движение бесшумным.

Миф: шум рыбы не может влиять на поведение хищников.
Правда: акустическая маскировка помогает избежать обнаружения сонаром или эхолокацией.

Миф: только мелкие рыбы образуют стаи.
Правда: даже крупные тунцы и акулы нередко объединяются ради миграции.

Три интересных факта

• Косяк из сотен скумбрий может перемещаться со скоростью до 8 м/с без потери формы.
• Стая сардин способна мгновенно менять направление, реагируя на движение соседей с задержкой меньше 0,1 секунды.
• Некоторые виды рыб "обманывают" хищников, отражая свет так, что кажутся одной огромной серебристой массой.

Первые наблюдения за коллективным движением рыб проводились ещё в 1930-х годах. Тогда исследователи заметили, что стаи ведут себя как жидкость с собственной волновой структурой. Сегодня это знание вдохновляет инженеров на создание роботизированных систем, способных действовать в рое — под водой, в воздухе и даже в космосе.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
