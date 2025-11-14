Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу

Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука

Когда-то считалось, что речь — уникальное свойство человека. Но новые данные из океанов Земли заставляют пересмотреть это представление. Исследователи из международного проекта CETI (Cetacean Translation Initiative) расшифровали структуру звуков, которыми общаются кашалоты, и обнаружили — за кажущимися случайными щелчками скрывается настоящий язык.

Подводный кит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводный кит

Команда с помощью искусственного интеллекта проанализировала тысячи звуковых записей, сделанных на Карибах, и выявила закономерности, напоминающие гласные звуки и грамматические правила человеческой речи.

Как щелчки превратились в речь

Кашалоты издают щелчки, известные как коды, — короткие и длинные последовательности, напоминающие азбуку Морзе. Но в отличие от механического сигнала, эти звуки оказались осмысленными.

Анализ показал, что киты используют два типа гласных:

  • а-коду, похожую на звук "а";
  • и-коду, напоминающую "и".

Учёные выяснили, что животные сознательно управляют высотой, длительностью и последовательностью звуков, комбинируя их в своеобразные слова и фразы.

"То, что раньше казалось инопланетным шумом, теперь выглядит удивительно знакомо. Мы имеем дело с подводными гласными — языком, поразительно похожим на человеческий", — отметил руководитель лингвистического отдела проекта CETI Гашпер Бегуш.

Как изучали язык китов

Чтобы услышать естественное звучание, исследователи прикрепили к 15 кашалотам специальные микрофоны DTAG - маленькие устройства с присосками. С 2014 по 2018 год было записано около 4000 чистых сигналов от самок и их детёнышей.

Поначалу записи казались медленными и неразборчивыми, но после ускорения звука проявились повторяющиеся паттерны. Искусственный интеллект выявил, что киты используют временные паузы и ритм как смысловые маркеры — почти как мы используем интонацию или пунктуацию.

Элемент языка китов Функция
Количество щелчков Определяет длину "слова"
Паузы между сериями Разделяют смысловые блоки
Высота и длительность Передают эмоциональный или контекстный оттенок

Исследователи назвали систему "подводным эквивалентом речи", где каждый звук имеет значение в зависимости от контекста и ритма.

Социальная функция звуков

Кашалоты применяют свои коды во время социальных взаимодействий:

  • при встрече с другими членами семьи,
  • во время охоты и погружений,
  • при координации движения в стае.

Таким образом, язык китов выполняет социальную и навигационную роль, помогая сохранять сплочённость семьи.

"Кашалоты не просто общаются — они поддерживают отношения, узнают друг друга и действуют синхронно", — добавил Гашпер Бегуш.

Как ИИ помогает понять китов

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют акустические данные, выявляя повторяющиеся структуры — как нейросети при обработке человеческой речи. Эти методы позволили увидеть закономерности, указывающие на грамматическую систему.

Учёные установили, что:

  • "ah"-коды длиннее "ee"-кодов;
  • "ee"-коды делятся на короткие и длинные версии — как бы обозначая разные значения;
  • структура речи китов зависит от ритма и длительности звуков.

Иными словами, у кашалотов есть фонетика и синтаксис, хотя и совершенно иного уровня, чем у людей.

Почему это открытие важно

Океанологи впервые доказали, что нечеловеческий вид использует звуковую систему, включающую гласные и грамматические принципы. Это открывает новую эру в изучении коммуникации животных и заставляет по-новому взглянуть на границы интеллекта.

Исследование пока опубликовано на платформе bioRxiv и ожидает научного рецензирования, но уже вызвало бурную дискуссию.

Некоторые специалисты сравнивают этот прорыв с дешифровкой ДНК — настолько сложной и многослойной оказалась структура звуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать щелчки китов простыми сигналами.
    Последствие: недооценка когнитивных способностей животных.
    Альтернатива: рассматривать звуки как систему, требующую лингвистического подхода.

  • Ошибка: анализировать только частоту звуков.
    Последствие: упускание контекста.
    Альтернатива: учитывать ритм, паузы и взаимодействие особей.

  • Ошибка: полагать, что язык — человеческая привилегия.
    Последствие: ограничение понимания природы коммуникации.
    Альтернатива: признание многообразия "языков" живых существ.

А что если…

Если учёным удастся полностью расшифровать язык кашалотов, это станет первым реальным контактом между видами, основанным на взаимопонимании. В перспективе ИИ сможет создавать "переводчик" для общения человека и кита — своего рода океанский Google Translate.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет понимание природы интеллекта Риски антропоморфизма — переноса человеческих смыслов
Развивает ИИ для анализа биозвуков Требуются годы наблюдений
Способствует защите морских видов Сложность интерпретации сигналов

FAQ

Могут ли киты действительно говорить

Не в человеческом смысле, но они используют звуки с функцией, аналогичной речи.

Как они создают эти звуки под водой

С помощью губ и воздушных мешков — как люди используют голосовые связки и рот.

Можно ли будет общаться с китами напрямую

Теоретически — да. Проект CETI уже разрабатывает алгоритмы "ответной речи".

Мифы и правда

  • Миф: щелчки китов — случайные шумы.
    Правда: они подчиняются ритму и грамматике.
  • Миф: киты не способны к обучению звукам.
    Правда: наблюдения показывают, что молодые особи осваивают коды у старших.
  • Миф: только дельфины имеют сложный язык.
    Правда: кашалоты демонстрируют не меньшую степень лингвистической организации.

Интересные факты

  • Мозг кашалота весит до 9 кг — крупнейший среди всех животных.
  • Их щелчки достигают громкости до 230 децибел — громче реактивного двигателя.
  • Каждая семья кашалотов имеет собственный "диалект" кодов, отличающийся от соседних групп.

Исторический контекст

  • Ещё в 1970-х исследователи пытались записать речь китов на аналоговые магнитофоны, но безуспешно.
  • В 1990-х появились первые подводные микрофоны, фиксирующие сигналы без искажений.
  • В XXI веке ИИ впервые позволил сравнить китовые звуки с фонетикой человеческой речи.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
