Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу

Когда-то считалось, что речь — уникальное свойство человека. Но новые данные из океанов Земли заставляют пересмотреть это представление. Исследователи из международного проекта CETI (Cetacean Translation Initiative) расшифровали структуру звуков, которыми общаются кашалоты, и обнаружили — за кажущимися случайными щелчками скрывается настоящий язык.
Команда с помощью искусственного интеллекта проанализировала тысячи звуковых записей, сделанных на Карибах, и выявила закономерности, напоминающие гласные звуки и грамматические правила человеческой речи.
Кашалоты издают щелчки, известные как коды, — короткие и длинные последовательности, напоминающие азбуку Морзе. Но в отличие от механического сигнала, эти звуки оказались осмысленными.
Анализ показал, что киты используют два типа гласных:
Учёные выяснили, что животные сознательно управляют высотой, длительностью и последовательностью звуков, комбинируя их в своеобразные слова и фразы.
"То, что раньше казалось инопланетным шумом, теперь выглядит удивительно знакомо. Мы имеем дело с подводными гласными — языком, поразительно похожим на человеческий", — отметил руководитель лингвистического отдела проекта CETI Гашпер Бегуш.
Чтобы услышать естественное звучание, исследователи прикрепили к 15 кашалотам специальные микрофоны DTAG - маленькие устройства с присосками. С 2014 по 2018 год было записано около 4000 чистых сигналов от самок и их детёнышей.
Поначалу записи казались медленными и неразборчивыми, но после ускорения звука проявились повторяющиеся паттерны. Искусственный интеллект выявил, что киты используют временные паузы и ритм как смысловые маркеры — почти как мы используем интонацию или пунктуацию.
|Элемент языка китов
|Функция
|Количество щелчков
|Определяет длину "слова"
|Паузы между сериями
|Разделяют смысловые блоки
|Высота и длительность
|Передают эмоциональный или контекстный оттенок
Исследователи назвали систему "подводным эквивалентом речи", где каждый звук имеет значение в зависимости от контекста и ритма.
Кашалоты применяют свои коды во время социальных взаимодействий:
Таким образом, язык китов выполняет социальную и навигационную роль, помогая сохранять сплочённость семьи.
"Кашалоты не просто общаются — они поддерживают отношения, узнают друг друга и действуют синхронно", — добавил Гашпер Бегуш.
Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют акустические данные, выявляя повторяющиеся структуры — как нейросети при обработке человеческой речи. Эти методы позволили увидеть закономерности, указывающие на грамматическую систему.
Учёные установили, что:
Иными словами, у кашалотов есть фонетика и синтаксис, хотя и совершенно иного уровня, чем у людей.
Океанологи впервые доказали, что нечеловеческий вид использует звуковую систему, включающую гласные и грамматические принципы. Это открывает новую эру в изучении коммуникации животных и заставляет по-новому взглянуть на границы интеллекта.
Исследование пока опубликовано на платформе bioRxiv и ожидает научного рецензирования, но уже вызвало бурную дискуссию.
Некоторые специалисты сравнивают этот прорыв с дешифровкой ДНК — настолько сложной и многослойной оказалась структура звуков.
Ошибка: считать щелчки китов простыми сигналами.
Последствие: недооценка когнитивных способностей животных.
Альтернатива: рассматривать звуки как систему, требующую лингвистического подхода.
Ошибка: анализировать только частоту звуков.
Последствие: упускание контекста.
Альтернатива: учитывать ритм, паузы и взаимодействие особей.
Ошибка: полагать, что язык — человеческая привилегия.
Последствие: ограничение понимания природы коммуникации.
Альтернатива: признание многообразия "языков" живых существ.
Если учёным удастся полностью расшифровать язык кашалотов, это станет первым реальным контактом между видами, основанным на взаимопонимании. В перспективе ИИ сможет создавать "переводчик" для общения человека и кита — своего рода океанский Google Translate.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет понимание природы интеллекта
|Риски антропоморфизма — переноса человеческих смыслов
|Развивает ИИ для анализа биозвуков
|Требуются годы наблюдений
|Способствует защите морских видов
|Сложность интерпретации сигналов
Не в человеческом смысле, но они используют звуки с функцией, аналогичной речи.
С помощью губ и воздушных мешков — как люди используют голосовые связки и рот.
Теоретически — да. Проект CETI уже разрабатывает алгоритмы "ответной речи".
