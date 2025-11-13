Спящий гигант проснулся? Что на самом деле произошло в Кузбассе ночью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Ночью 13 ноября жители района посёлка Верх-Теш в Калтане ощутили лёгкие подземные толчки. Для большинства это осталось незаметным эпизодом.

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Однако специалисты Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" зафиксировали полноценное сейсмическое событие. Оно оказалось небольшим, но показало, как живо реагирует земная кора даже в относительно спокойных регионах.

Что произошло на самом деле

По данным геофизиков, магнитуда толчков составила 2,7, а интенсивность в эпицентре — около 2,9 балла по шкале MSK-64. Это минимальные значения, способные быть зафиксированными аппаратурой, но не представляющими угрозы для людей или зданий. Подобные события часто происходят естественным образом в глубинных породах, где накапливается и затем разряжается напряжение.

Важно, что специалисты подчёркивают природное происхождение толчков: никаких признаков связи с промышленными взрывами или техногенными факторами обнаружено не было. Для региона, где присутствуют добывающие предприятия, такая информация особенно значима, сообщает Сiбдепо.

Как землетрясения классифицируют

Чтобы удобнее понимать масштабы, полезно сравнить типы подземных событий.

Тип толчков Магнитуда Характеристика Возможные последствия
Микросейсмика до 2,0 Практически не ощущается Безопасно
Слабое землетрясение 2,0-3,0 Иногда ощущается отдельными людьми Не приводит к разрушениям
Умеренное 3,0-5,0 Может ощущаться отчётливо Редко повреждает здания
Сильное 5,0-7,0 Хорошо ощутимо, возможны повреждения Нужна эвакуация
Крупное выше 7,0 Серьёзная угроза Небольшие городки могут быть разрушены

Событие около Верх-Теша попадает во вторую категорию — слабых и безопасных.

Как действовать, если почувствовали толчок

Даже если землетрясение неопасно, полезно знать, как вести себя, чтобы избежать последствий.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените обстановку, если предметы не падают и толчки слабые, можно оставаться на месте.

  2. Держитесь подальше от стекла и шкафов.

  3. При сильных вибрациях спрячьтесь под столом или у несущей стены.

  4. На улице — отойдите подальше от фасадов, линий электропередачи и деревьев.

  5. После толчков проверьте состояние газовых и электрических приборов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбегать на улицу, когда всё вокруг дрожит.
• Последствие: можно попасть под падающие предметы с верхних этажей.
• Альтернатива: переждать толчки в безопасной точке внутри здания.

• Ошибка: находиться возле окон.
• Последствие: риск травм из-за разбившегося стекла.
• Альтернатива: переместиться к капитальной стене.

А что если землетрясения будут повторяться

Если в течение короткого периода фиксируются серии слабых толчков, учёные называют это сейсмической активизацией. Обычно она не означает катастроф и не является предвестником крупного землетрясения. Но в таких случаях геофизики повышают уровень наблюдения и используют дополнительные датчики.

Плюсы и минусы жизни в сейсмоактивных регионах

Плюсы Минусы
Геологи регулярно мониторят обстановку Возможность ощущать лёгкие толчки
Современная застройка устойчива Требуется внимательное отношение к безопасности
Высокая информированность населения Ограничения на строительство на определённых участках

Мифы и правда

Миф: слабые землетрясения — признак скорой катастрофы

Правда: мелкие разряды напряжения в земной коре как раз уменьшают вероятность крупных толчков.

Миф: техногенные объекты вызывают землетрясения

Правда: в данном случае специалисты подчёркивают полностью естественное происхождение события.

Миф: лёгкие вибрации ощущают только животные

Правда: приборы фиксируют значительно больше событий, чем человек способен почувствовать.

Три интересных факта

  1. Землетрясения магнитудой до 3 баллов происходят ежедневно по всему миру десятки тысяч раз.

  2. В России действует одна из крупнейших сетей сейсмодатчиков, включая датчики в Алтае-Саянском регионе.

  3. Шкала MSK-64, которой пользуются специалисты, создана ещё в СССР и применяется в Европе до сих пор.

    FAQ

    Как понять, было ли землетрясение?
    Слабые толчки часто ощущаются как короткая вибрация мебели. Точно узнать можно на сайте геофизической службы.

    Что делать, если вы на улице?
    Отойдите от домов, рекламных конструкций и линий электропередачи. Найдите открытое пространство.

    Может ли такое слабое землетрясение стать началом сильного?
    Нет. Толчки такой мощности обычно не связаны с крупными событиями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
