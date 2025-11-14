Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От культовой автономии к технологической зависимости: как Apple вошла в эру арендованного интеллекта

Apple признала слабую эффективность собственных ИИ-моделей
1:22
Наука

Перед нами история о том, как один из самых закрытых и амбициозных IT-брендов мира в итоге признал: собственный искусственный интеллект для Siri не вытянул планку. Компания, которая десятилетиями делала ставку на автономию и контроль, внезапно вынуждена приглашать на арену внешние модели. Но чтобы понять, как Apple пришла к такому развороту, нужно разложить ситуацию по слоям — от прошлых побед до стратегических проколов.

Apple Store в Америке
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Apple Store в Америке

Как Apple дошла до решения "привлечь внешку"

Ещё несколько лет назад казалось, что Siri вот-вот вырастет в полноценного умного ассистента. Apple вбухивала годы в разработку языковых моделей, которые должны были работать локально на iPhone, а более тяжёлые расчёты — в облаке. Но в какой-то момент стало ясно: темп отрасли совсем другой, а амбиции Apple — не подкреплены реальным результатом.

Bloomberg раскрыл внутренние обсуждения: от разработчиков до топ-менеджеров уже несколько лет идут попытки построить мощный ИИ-движок, но конкурентные способности пока не дотягивают. И вот компания идёт на шаг, который ещё пару лет назад казался немыслимым: интеграция в Siri модели Gemini с 1,2 трлн параметров.

"Привет, Siri, отправь фотографии с субботнего барбекю, ага", — сказал рекламный ролик iPhone 16.

По факту же ассистент год спустя всё ещё не справлялся с задачей. Пользователи злились, юристы активировались. Именно этот разрыв между маркетингом и реальностью стал одной из причин внутреннего перелома.

Эволюция голосовых ассистентов: от "вау" до мемов

Ещё недавно Siri, Google Assistant и Amazon Alexa выглядели как прорыв. Сегодня — как забытые MVP, на которые никто давно не выкатывал нормального обновления.

Пример от Apple:

Пользователь: "Сири, покажи мне мои фотографии".
Siri: "Таким образом, вы можете просматривать свои фотографии. Откройте приложение "Камера"…".

Google:

Пользователь: "Эй, Google, сколько стоит одна чашка в миллилитрах?"
Google Assistant: "Одна чашка — 236,58 миллилитра".
Пользователь: "А какие две чашки?"
Google Assistant: "Согласно Википедии, это игра таро "Два кубка"…".

Alexa:

Пользователь: "Я хочу купить книгу о Праге".
Alexa: "Если вы хотите найти книгу, попробуйте что-нибудь вроде "Купите книгу, маленькие женщины"".

Иронично, но эти диалоги стали классикой в соцсетях. Ассистенты сдулись, потому что не успели перестроиться под эпоху LLM-моделей.

Сравнение подходов Apple, Google и Amazon

Компания Стратегия Преимущество Проблема
Apple Закрытая система, локальный ИИ Контроль, безопасность Медленный темп, слабый ИИ
Google Интеграция с сервисами, поиск Самая большая инфобаза Забуксовали на лидерстве
Amazon Масштабирование через устройство Echo Массовая база, низкая цена Нет монетизации, низкая точность

Как внедрить новое поколение ассистента: пошаговый HowTo

  1. Оценить, какие команды нужны пользователю ежедневно: умный дом, заметки, поиск, навигация.

  2. Подключить LLM-модель (например, Gemini или аналог), настроив пайплайн запросов.

  3. Сделать гибридный режим: простые задачки — локально, тяжёлые — в облаке.

  4. Проверить весь голосовой стек: распознавание речи, понимание намерений, выдача ответа.

  5. Тестировать не на синтетике, а на реальных пользовательских сценариях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: делать ставку только на свой ИИ.
    Последствие: технологический разрыв, невозможность конкурировать с ChatGPT-классом моделей.
    Альтернатива: лицензирование передовых решений (Gemini, Claude, DeepSeek).

  2. Ошибка: зарыться в долгие циклы ревью новых функций.
    Последствие: обновления запаздывают на годы.
    Альтернатива: гибридный релиз-поток с быстрыми фикcами.

  3. Ошибка: игнорировать поведение массовой аудитории.
    Последствие: ассистент превращается в мем.
    Альтернатива: A/B-тестирование с реальными пользователями.

А что если…

…Apple всё-таки допилит собственный ИИ?
Тогда наступит эпоха двухслойных ассистентов: внешний интеллект для тяжёлых задач + локальный движок Apple для конфиденциальных операций.

…Google интегрирует Gemini в Android-экосистему жёстко и повсеместно?
Тогда рынок может качнуться в сторону платформенной зависимости.

…Amazon наконец создаст модель, которая понимает контекст?
Alexa станет коммерческим продуктом, а не просто дешёвым аксессуаром.

Плюсы и минусы новой архитектуры ассистентов

Плюсы Минусы
Быстрые ответы высокого качества Возможны "галлюцинации"
Универсальность и гибкость Зависимость от облака
Интеграция с сервисами Повышенная стоимость запросов
Улучшение UX Риск утечки контекста

FAQ

Как выбрать умную колонку сегодня?
Берите устройство с поддержкой LLM-моделей — не только голосовых сценариев.

Что лучше: локальный ИИ или облачный?
Локальный — для приватности, облачный — для мощности. Идеально — гибрид.

Сколько стоит внедрение внешней модели?
У крупных вендоров — от десятков до сотен миллионов долларов в год.

Мифы и правда

Миф: LLM-ассистенты всегда говорят правду.
Правда: они могут ошибаться, потому что генерируют текст, а не факты.

Миф: голосовые помощники устарели.
Правда: они просто переходят в новую фазу — разговорных моделей.

Миф: компании экономят, внедряя внешние ИИ.
Правда: это дорого, но быстрее, чем строить свой стек.

Три интересных факта

  1. Легендарная Siri начиналась как внешнее приложение, а не как продукт Apple.

  2. Alexa стала первым устройством, массово использовавшим голос без телефона.

  3. ChatGPT — единственный сервис в истории, набравший 100 млн пользователей за восемь недель.

Исторический контекст

  1. 2011: Siri интегрирована в iPhone 4S.

  2. 2014: Amazon запускает Echo и Alexa.

  3. 2016: Google выкатывает Assistant.

  4. 2022: OpenAI выпускает ChatGPT, и рынок переворачивается.

  5. 2024-2025: начинается эпоха ассистентов на LLM.

Так заканчивается история о том, как компании, когда-то задававшие тренды, вынуждены догонять тех, кто осмелился рискнуть. Siri, Alexa и Google Assistant стали символами переходной эпохи — между старой моделью технологий, где всё контролировалось вручную, и новой, где искусственный интеллект сам задаёт ритм инновациям. И хотя Apple сегодня арендует "мозг" у конкурента, сам факт этого шага говорит не о поражении, а о понимании: выживают не те, кто всегда прав, а те, кто вовремя умеет перестроиться.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
