От культовой автономии к технологической зависимости: как Apple вошла в эру арендованного интеллекта

Перед нами история о том, как один из самых закрытых и амбициозных IT-брендов мира в итоге признал: собственный искусственный интеллект для Siri не вытянул планку. Компания, которая десятилетиями делала ставку на автономию и контроль, внезапно вынуждена приглашать на арену внешние модели. Но чтобы понять, как Apple пришла к такому развороту, нужно разложить ситуацию по слоям — от прошлых побед до стратегических проколов.
Ещё несколько лет назад казалось, что Siri вот-вот вырастет в полноценного умного ассистента. Apple вбухивала годы в разработку языковых моделей, которые должны были работать локально на iPhone, а более тяжёлые расчёты — в облаке. Но в какой-то момент стало ясно: темп отрасли совсем другой, а амбиции Apple — не подкреплены реальным результатом.
Bloomberg раскрыл внутренние обсуждения: от разработчиков до топ-менеджеров уже несколько лет идут попытки построить мощный ИИ-движок, но конкурентные способности пока не дотягивают. И вот компания идёт на шаг, который ещё пару лет назад казался немыслимым: интеграция в Siri модели Gemini с 1,2 трлн параметров.
"Привет, Siri, отправь фотографии с субботнего барбекю, ага", — сказал рекламный ролик iPhone 16.
По факту же ассистент год спустя всё ещё не справлялся с задачей. Пользователи злились, юристы активировались. Именно этот разрыв между маркетингом и реальностью стал одной из причин внутреннего перелома.
Ещё недавно Siri, Google Assistant и Amazon Alexa выглядели как прорыв. Сегодня — как забытые MVP, на которые никто давно не выкатывал нормального обновления.
Пример от Apple:
Пользователь: "Сири, покажи мне мои фотографии".
Siri: "Таким образом, вы можете просматривать свои фотографии. Откройте приложение "Камера"…".
Google:
Пользователь: "Эй, Google, сколько стоит одна чашка в миллилитрах?"
Google Assistant: "Одна чашка — 236,58 миллилитра".
Пользователь: "А какие две чашки?"
Google Assistant: "Согласно Википедии, это игра таро "Два кубка"…".
Alexa:
Пользователь: "Я хочу купить книгу о Праге".
Alexa: "Если вы хотите найти книгу, попробуйте что-нибудь вроде "Купите книгу, маленькие женщины"".
Иронично, но эти диалоги стали классикой в соцсетях. Ассистенты сдулись, потому что не успели перестроиться под эпоху LLM-моделей.
|Компания
|Стратегия
|Преимущество
|Проблема
|Apple
|Закрытая система, локальный ИИ
|Контроль, безопасность
|Медленный темп, слабый ИИ
|Интеграция с сервисами, поиск
|Самая большая инфобаза
|Забуксовали на лидерстве
|Amazon
|Масштабирование через устройство Echo
|Массовая база, низкая цена
|Нет монетизации, низкая точность
Оценить, какие команды нужны пользователю ежедневно: умный дом, заметки, поиск, навигация.
Подключить LLM-модель (например, Gemini или аналог), настроив пайплайн запросов.
Сделать гибридный режим: простые задачки — локально, тяжёлые — в облаке.
Проверить весь голосовой стек: распознавание речи, понимание намерений, выдача ответа.
Тестировать не на синтетике, а на реальных пользовательских сценариях.
Ошибка: делать ставку только на свой ИИ.
Последствие: технологический разрыв, невозможность конкурировать с ChatGPT-классом моделей.
Альтернатива: лицензирование передовых решений (Gemini, Claude, DeepSeek).
Ошибка: зарыться в долгие циклы ревью новых функций.
Последствие: обновления запаздывают на годы.
Альтернатива: гибридный релиз-поток с быстрыми фикcами.
Ошибка: игнорировать поведение массовой аудитории.
Последствие: ассистент превращается в мем.
Альтернатива: A/B-тестирование с реальными пользователями.
…Apple всё-таки допилит собственный ИИ?
Тогда наступит эпоха двухслойных ассистентов: внешний интеллект для тяжёлых задач + локальный движок Apple для конфиденциальных операций.
…Google интегрирует Gemini в Android-экосистему жёстко и повсеместно?
Тогда рынок может качнуться в сторону платформенной зависимости.
…Amazon наконец создаст модель, которая понимает контекст?
Alexa станет коммерческим продуктом, а не просто дешёвым аксессуаром.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрые ответы высокого качества
|Возможны "галлюцинации"
|Универсальность и гибкость
|Зависимость от облака
|Интеграция с сервисами
|Повышенная стоимость запросов
|Улучшение UX
|Риск утечки контекста
Как выбрать умную колонку сегодня?
Берите устройство с поддержкой LLM-моделей — не только голосовых сценариев.
Что лучше: локальный ИИ или облачный?
Локальный — для приватности, облачный — для мощности. Идеально — гибрид.
Сколько стоит внедрение внешней модели?
У крупных вендоров — от десятков до сотен миллионов долларов в год.
Миф: LLM-ассистенты всегда говорят правду.
Правда: они могут ошибаться, потому что генерируют текст, а не факты.
Миф: голосовые помощники устарели.
Правда: они просто переходят в новую фазу — разговорных моделей.
Миф: компании экономят, внедряя внешние ИИ.
Правда: это дорого, но быстрее, чем строить свой стек.
Легендарная Siri начиналась как внешнее приложение, а не как продукт Apple.
Alexa стала первым устройством, массово использовавшим голос без телефона.
ChatGPT — единственный сервис в истории, набравший 100 млн пользователей за восемь недель.
2011: Siri интегрирована в iPhone 4S.
2014: Amazon запускает Echo и Alexa.
2016: Google выкатывает Assistant.
2022: OpenAI выпускает ChatGPT, и рынок переворачивается.
2024-2025: начинается эпоха ассистентов на LLM.
Так заканчивается история о том, как компании, когда-то задававшие тренды, вынуждены догонять тех, кто осмелился рискнуть. Siri, Alexa и Google Assistant стали символами переходной эпохи — между старой моделью технологий, где всё контролировалось вручную, и новой, где искусственный интеллект сам задаёт ритм инновациям. И хотя Apple сегодня арендует "мозг" у конкурента, сам факт этого шага говорит не о поражении, а о понимании: выживают не те, кто всегда прав, а те, кто вовремя умеет перестроиться.
