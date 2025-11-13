Звонок, который опустошает карманы: как определить мошенника по первым фразам

Мошенники используют срочность — киберэксперт

Главное правило при разговоре с неизвестным абонентом — не поддаваться давлению и не раскрывать личные данные. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Телефонный мошенник

По словам эксперта, если во время разговора появляется подозрение, что звонит мошенник, необходимо сразу прекратить общение. Любая попытка выяснить подробности или задать уточняющие вопросы только повышает риск раскрытия личных данных.

"При подозрении на мошеннический звонок лучше сразу завершить разговор. Продолжать беседу бессмысленно — это лишь дает злоумышленнику возможность влиять на собеседника. Чем дольше длится диалог, тем выше риск утечки конфиденциальной информации", — отметил Ульянов.

Специалист добавил, что большинство звонков с незнакомых номеров следует воспринимать с настороженностью. Даже при наличии маркировок и технических средств защиты часть нежелательных вызовов все равно проходит, поэтому важно внимательно оценивать содержание разговора.

"Если собеседник давит, вызывает тревогу или требует срочно принять решение — это типичный прием социальной инженерии. Мошенники создают ощущение срочности, чтобы человек действовал импульсивно. В таких случаях разговор нужно прекратить и при необходимости самостоятельно проверить информацию по официальным контактам", — пояснил эксперт.

Ульянов отметил, что внимательное отношение к незнакомым звонкам и базовые навыки цифровой безопасности позволяют существенно снизить риски. Если беседа вызывает сомнения или дискомфорт, лучше сразу прервать ее.