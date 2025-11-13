Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинарный фокус: этот простой ингредиент превратит печёночный рулет в деликатес
Сода и молоко могут усугубить изжогу — врач Ольга Исаева
Луна достигнет рекордного удаления от Земли 20 ноября — исследователи
Банк взыскивает ипотечную задолженность через суд и продажу жилья — риелторы
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Игорь Крутой опроверг новости о конфликте с Орбакайте
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Манка в творожной запеканке удерживает влагу — данные кулинарных технологов
Частые кошмары требуют обращения к врачу — сомнолог

Звонок, который опустошает карманы: как определить мошенника по первым фразам

Мошенники используют срочность — киберэксперт
1:44
Наука

Главное правило при разговоре с неизвестным абонентом — не поддаваться давлению и не раскрывать личные данные. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

По словам эксперта, если во время разговора появляется подозрение, что звонит мошенник, необходимо сразу прекратить общение. Любая попытка выяснить подробности или задать уточняющие вопросы только повышает риск раскрытия личных данных.

"При подозрении на мошеннический звонок лучше сразу завершить разговор. Продолжать беседу бессмысленно — это лишь дает злоумышленнику возможность влиять на собеседника. Чем дольше длится диалог, тем выше риск утечки конфиденциальной информации", — отметил Ульянов.

Специалист добавил, что большинство звонков с незнакомых номеров следует воспринимать с настороженностью. Даже при наличии маркировок и технических средств защиты часть нежелательных вызовов все равно проходит, поэтому важно внимательно оценивать содержание разговора.

"Если собеседник давит, вызывает тревогу или требует срочно принять решение — это типичный прием социальной инженерии. Мошенники создают ощущение срочности, чтобы человек действовал импульсивно. В таких случаях разговор нужно прекратить и при необходимости самостоятельно проверить информацию по официальным контактам", — пояснил эксперт.

Ульянов отметил, что внимательное отношение к незнакомым звонкам и базовые навыки цифровой безопасности позволяют существенно снизить риски. Если беседа вызывает сомнения или дискомфорт, лучше сразу прервать ее.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Луна достигнет рекордного удаления от Земли 20 ноября — исследователи
Банк взыскивает ипотечную задолженность через суд и продажу жилья — риелторы
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Игорь Крутой опроверг новости о конфликте с Орбакайте
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Манка в творожной запеканке удерживает влагу — данные кулинарных технологов
Частые кошмары требуют обращения к врачу — сомнолог
Иностранные компании боятся потерять свои товарные знаки в России
Вишневый и бежевый — лучшие оттенки лака для женщин 40+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.