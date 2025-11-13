Землю накрыла волна из космоса: что скрывается за редким всплеском нейтронов

Абунина объяснила причину всплеска нейтронов на Земле

Наука

Редкий всплеск нейтронов, зафиксированный на Земле, связан с мощной солнечной вспышкой и не несет угрозы людям или технике. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Ранее ТАСС сообщило, что детекторы Московского инженерно-физического института зафиксировали резкий всплеск нейтронов из космоса.

Абунина отметила, что событие представляет интерес прежде всего для научного сообщества, а не с точки зрения возможных рисков. По ее словам, всплеск был вызван мощной солнечной вспышкой класса Х5.1, произошедшей 11 ноября, которая сопровождалась увеличением потока как нейтронов, так и протонов, регистрируемых различными детекторами.

"Это редкое явление связано с мощной вспышкой на Солнце, которая вызвала рост потока частиц, зафиксированных на Земле. Подобные события происходят нечасто и в случае с протонами могут не наблюдаться десятилетиями. При этом угрозы для людей или техники такие процессы не представляют", — пояснила Абунина.

Она добавила, что для ученых подобные события важны тем, что дают дополнительный материал для изучения механизмов солнечной активности и поведения звезды. По словам эксперта, такие наблюдения помогают точнее понимать процессы, происходящие в верхних слоях солнечной атмосферы и влияющие на космическую погоду.