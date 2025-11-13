Бессонница всю жизнь: легенда о вьетнамце, которого никто никогда не видел спящим — 62 года без сна

Житель вьетнамской провинции Куангнам давно стал героем удивительной истории. Его знают по рассказам, но почти не верят в происходящее: мужчина утверждает, что не сомкнул глаз с начала 1960-х. Это звучит невероятно, учитывая всё, что медицина знает о сне, но факты, собранные за десятилетия наблюдений, только подогревают интерес.
Согласно рассказам фермера, его жизнь изменилась почти случайно. В 1962 году он тяжело заболел: высокая температура держалась несколько дней и отняла последние силы. Болезнь прошла, но вместе с ней исчез и сон. С тех пор мужчина ведёт обычную деревенскую жизнь: работает на полях, выполняет тяжёлую физическую работу, выращивает рис и ухаживает за участком. При этом он каждую ночь остаётся бодрствующим, словно его организм переключился в иной режим.
Сегодня фермеру — 81, и он по-прежнему живёт в своём доме, редко покидая родную деревню. Он не скрывает, что много курит и не отказывается от алкоголя, но утверждает, что чувствует себя нормально. Медицинские проверки, которые проводили врачи, не выявили серьёзных нарушений, несмотря на его образ жизни.
"Я пробовал все на протяжении многих лет, лекарства, домашние средства, даже рисовое вино, но ничего не получалось", — рассказал он индийскому сайту News 18.
Его родственники подтверждают: они никогда не видели его спящим. Ночами он может молча сидеть у дома или заниматься хозяйством.
История о человеке, способном жить десятилетиями без сна, неизбежно вызывает сомнения. Научные данные однозначны: без отдыха мозг и тело быстро теряют способность работать. Эксперименты подтверждают, что несколько суток без сна приводят к нарушению памяти, концентрации и иммунитета.
Исследователи допускают, что тайский Нгок может испытывать короткие микросонные — едва заметные "отключения", которые иногда происходят у людей с тяжёлой бессонницей. Однако наблюдатели, которые приезжали в деревню, не зафиксировали таких состояний.
Особый интерес вспыхнул после визита американского путешественника и видеоблогера. В 2023 году он провёл ночь в доме фермера, надеясь увидеть, как легенда развеется. Но всё оказалось наоборот: Нгок не лёг, не закрыл глаза, и всё время оставался занятым делами.
|Категория
|Средний человек
|Тай Нгок
|Сон
|7-9 часов в сутки
|Не спит десятилетиями
|Ночной режим
|Отдых, восстановление
|Работа, движение, деятельность
|Состояние здоровья
|Зависит от режима
|В рамках нормы по словам врачей
|Образ жизни
|Умеренный
|Курит, пьёт рисовое вино
|Энергичность
|Падает при недосыпе
|Выглядит стабильной
Если человек действительно способен жить без сна десятилетиями? Учёные считают это невозможным, но случаи людей с экстремальными формами бессонницы показывают, что границы возможностей организма ещё не полностью изучены. Нгок становится примером того, как индивидуальная физиология способна удивлять.
С научной точки зрения — нет. Но история фермера заставляет пересмотреть рамки человеческих возможностей.
Снижается иммунитет, ухудшается память, повышается риск болезней сердца.
Ортопедические матрасы, ночные маски, увлажнители воздуха, аромалампы с эфирными маслами.
Качество сна напрямую связано с эмоциональной устойчивостью. Люди, которые систематически недосыпают, чаще сталкиваются с тревожностью, раздражительностью и ухудшением памяти. Поэтому психологи рекомендуют не игнорировать бессонницу и вовремя обращаться к специалистам.
История тайского Нгока остаётся на границе между наукой и легендой. С одной стороны, человеческий организм не приспособлен к столь долгому бодрствованию, и известно, что даже несколько суток без сна заметно нарушают работу мозга. С другой — десятки очевидцев подтверждают, что фермер действительно проводит ночи без отдыха, а медицинские обследования не выявляют у него тяжёлых нарушений.
Возможно, объяснение скрывается в микросонных — едва уловимых "провалах", которые можно спутать с обычным созерцанием или отдыхом без сна. Но как бы то ни было, случай Нгока показывает, насколько разнообразными могут быть человеческие физиологические реакции и почему интерес к этой истории не исчезает уже больше полувека.
