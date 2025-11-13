Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бессонница всю жизнь: легенда о вьетнамце, которого никто никогда не видел спящим — 62 года без сна

Вьетнамский фермер из Куангнама утверждает, что не спал более 60 лет
0:54
Наука

Житель вьетнамской провинции Куангнам давно стал героем удивительной истории. Его знают по рассказам, но почти не верят в происходящее: мужчина утверждает, что не сомкнул глаз с начала 1960-х. Это звучит невероятно, учитывая всё, что медицина знает о сне, но факты, собранные за десятилетия наблюдений, только подогревают интерес.

Пожилой фермер ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой фермер ночью

История, с которой всё началось

Согласно рассказам фермера, его жизнь изменилась почти случайно. В 1962 году он тяжело заболел: высокая температура держалась несколько дней и отняла последние силы. Болезнь прошла, но вместе с ней исчез и сон. С тех пор мужчина ведёт обычную деревенскую жизнь: работает на полях, выполняет тяжёлую физическую работу, выращивает рис и ухаживает за участком. При этом он каждую ночь остаётся бодрствующим, словно его организм переключился в иной режим.

Сегодня фермеру — 81, и он по-прежнему живёт в своём доме, редко покидая родную деревню. Он не скрывает, что много курит и не отказывается от алкоголя, но утверждает, что чувствует себя нормально. Медицинские проверки, которые проводили врачи, не выявили серьёзных нарушений, несмотря на его образ жизни.

"Я пробовал все на протяжении многих лет, лекарства, домашние средства, даже рисовое вино, но ничего не получалось", — рассказал он индийскому сайту News 18.

Его родственники подтверждают: они никогда не видели его спящим. Ночами он может молча сидеть у дома или заниматься хозяйством.

Легенда, которая обросла вопросами

История о человеке, способном жить десятилетиями без сна, неизбежно вызывает сомнения. Научные данные однозначны: без отдыха мозг и тело быстро теряют способность работать. Эксперименты подтверждают, что несколько суток без сна приводят к нарушению памяти, концентрации и иммунитета.

Исследователи допускают, что тайский Нгок может испытывать короткие микросонные — едва заметные "отключения", которые иногда происходят у людей с тяжёлой бессонницей. Однако наблюдатели, которые приезжали в деревню, не зафиксировали таких состояний.

Особый интерес вспыхнул после визита американского путешественника и видеоблогера. В 2023 году он провёл ночь в доме фермера, надеясь увидеть, как легенда развеется. Но всё оказалось наоборот: Нгок не лёг, не закрыл глаза, и всё время оставался занятым делами.

Сравнение: обычный человек и феномен Нгока

Категория Средний человек Тай Нгок
Сон 7-9 часов в сутки Не спит десятилетиями
Ночной режим Отдых, восстановление Работа, движение, деятельность
Состояние здоровья Зависит от режима В рамках нормы по словам врачей
Образ жизни Умеренный Курит, пьёт рисовое вино
Энергичность Падает при недосыпе Выглядит стабильной

Советы: как улучшить сон, если вы не Нгок

  1. Создайте ритуал: тёплый душ, приглушённый свет, тишина.
  2. Используйте удобные аксессуары: ортопедическая подушка, плотная маска для сна, увлажнитель.
  3. Минимизируйте экранное время за 2 часа до отдыха.
  4. Пейте травяные чаи — мята, мелисса, ромашка.
  5. При тревоге используйте расслабляющие техники: дыхательные упражнения, медитации, аудиосеансы.
  6. Обратитесь к врачу, если бессонница длится более недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить кофе вечером → нервная система перевозбуждается → замените на какао или тёплое молоко.
  • Использовать гаджеты перед сном → мозг остаётся активным → попробуйте бумажную книгу.
  • Спать на старом матрасе → боли в спине, плохое восстановление → купите ортопедический матрас.
  • Принимать снотворное без врачебного контроля → риск привыкания → используйте мягкие растительные средства.

А что если

Если человек действительно способен жить без сна десятилетиями? Учёные считают это невозможным, но случаи людей с экстремальными формами бессонницы показывают, что границы возможностей организма ещё не полностью изучены. Нгок становится примером того, как индивидуальная физиология способна удивлять.

FAQ

Можно ли жить без сна так долго?

С научной точки зрения — нет. Но история фермера заставляет пересмотреть рамки человеческих возможностей.

Чем опасна хроническая бессонница?

Снижается иммунитет, ухудшается память, повышается риск болезней сердца.

Какие товары помогают улучшить сон?

Ортопедические матрасы, ночные маски, увлажнители воздуха, аромалампы с эфирными маслами.

Мифы и правда

  • Миф: можно "натренировать" организм не спать.
    Правда: это невозможно — отсутствие сна разрушает тело и психику.
  • Миф: травяные чаи заменяют полноценный отдых.
    Правда: они лишь помогают расслабиться.
  • Миф: если много работать физически, сон сам нормализуется.
    Правда: важно не количество нагрузки, а режим.

Сон и психология

Качество сна напрямую связано с эмоциональной устойчивостью. Люди, которые систематически недосыпают, чаще сталкиваются с тревожностью, раздражительностью и ухудшением памяти. Поэтому психологи рекомендуют не игнорировать бессонницу и вовремя обращаться к специалистам.

Три интересных факта

  1. Мировой рекорд официального бодрствования — 264 часа, и он сопровождался тяжёлыми нарушениями восприятия.
  2. Вьетнамские деревни часто хранят устные истории, которые живут десятилетиями и приобретают черты легенд.
  3. Микросон — это короткое "проваливание" в дремоту на несколько секунд, которое человек может не заметить.

История тайского Нгока остаётся на границе между наукой и легендой. С одной стороны, человеческий организм не приспособлен к столь долгому бодрствованию, и известно, что даже несколько суток без сна заметно нарушают работу мозга. С другой — десятки очевидцев подтверждают, что фермер действительно проводит ночи без отдыха, а медицинские обследования не выявляют у него тяжёлых нарушений.

Возможно, объяснение скрывается в микросонных — едва уловимых "провалах", которые можно спутать с обычным созерцанием или отдыхом без сна. Но как бы то ни было, случай Нгока показывает, насколько разнообразными могут быть человеческие физиологические реакции и почему интерес к этой истории не исчезает уже больше полувека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
