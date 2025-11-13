Скрытая империя звёзд: что скрывается за семью сёстрами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:52
Наука

Плеяды — одна из самых узнаваемых фигур зимнего ночного неба. Но за семью яркими звёздами скрывается куда более масштабная история. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, показало: знаменитое скопление на самом деле включает более трёх тысяч звёзд, растянутых по огромной области неба. И многие из них — до сих пор не видимы невооружённым глазом.

Плеяды "звездное скопление"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Александровна 2107, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плеяды "звездное скопление"

Почему Плеяды так важны

Плеяды (или "Семь сестёр") — молодое звёздное семейство, расположенное примерно в 445 световых годах от Земли. С древности это скопление привлекало внимание людей по всему миру: его изучали, о нём складывали мифы, по нему сверяли календарь.

Но для современной астрофизики Плеяды — ещё и лаборатория рождения звёзд. Поскольку все звёзды в скоплении появились одновременно, их удобно использовать, чтобы:

  • изучать эволюцию звёзд разной массы;

  • понимать, как формируются планетные системы;

  • определять возраст астрофизических объектов по скорости вращения.

Что обнаружили исследователи

Группа учёных во главе с Эндрю Бойлом из Университета Северной Каролины выявила огромное число звёзд, которые раньше не относили к Плеядам.

Секрет успеха — использование данных космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет. Но он также отлично фиксирует характер вращения звёзд.

Почему вращение помогает найти "родственников"

Звёзды вращаются быстрее, когда они молоды, и постепенно замедляются. Поэтому зная типичную скорость вращения для 100-миллионных Плеяд, можно отсеять звёзды другого возраста.

Учёные собрали каталог звёзд с нужной скоростью вращения и сопоставили его с моделью движения звёзд в Галактике. Так удалось выделить редкие кандидаты — участников скопления, разбросанных по огромной площади неба.

Картина, которую мы увидели

Оказалось, что привычное компактное "сердце" Плеяд — лишь центральная часть гигантского звёздного роя. На самом деле:

  • в скоплении более 3 000 звёзд, а не 1 000, как считалось раньше;

  • многие из них растянуты по дуге в сотни световых лет;

  • распределение звёзд показывает направление "расползания" скопления в пространстве.

Эта работа раскрывает динамику распада звёздных семей — процесса, который проходит каждое открытое скопление. Через сотни миллионов лет Плеяды полностью растворятся в Галактике, оставив свои звёзды разбросанными по всему Млечному Пути.

Плеяды: от греческих легенд до логотипа Subaru

Плеяды — одно из редких звёздных скоплений, оставивших след в культурах разных народов.

В Греции семь видимых звёзд считались сёстрами, спасёнными Зевсом от Ориона.
В Японии их называют Субару — именно поэтому на логотипе одноимённой марки изображено шесть звёзд.
У маори Новой Зеландии скопление называется Матарики и знаменует начало нового года.

Такое совпадение сюжетов в культурах, не связанных между собой, — индикатор того, насколько заметна была группа ярких звёзд на небе.

Что это меняет в астрономии

Новый каталог Плеяд открывает возможности для:

  • уточнения возраста скопления;

  • изучения эволюции звёзд в "одной семье";

  • поиска планет вокруг гораздо большего числа звёзд;

  • оценки того, могли ли наше Солнце и ближайшие звёзды сформироваться в похожем скоплении.

Если подобные методы применить к другим скоплениям, учёные смогут лучше понять, как устроены звёздные "детские сады" Млечного Пути.

Что дальше

Теперь планируется объединить новые данные с информацией от Gaia — самого точного астрометрического спутника в истории. Это поможет:

  • выстроить трёхмерную реконструкцию скопления;

  • проследить пути звёзд назад во времени;

  • уточнить физические параметры всех найденных объектов.

Исследователи рассчитывают в ближайшие годы создать полную историю Плеяд — от рождения до будущего распада.

Три факта о Плеядах

1. Плеяды — это не 7 звёзд, а более 3000

Хотя невооружённым глазом можно увидеть только 6-7 ярких звёзд, новое исследование показало: скопление включает более трёх тысяч звёзд, разбросанных по огромной части неба. Большинство слишком тусклые или закрыты межзвёздной пылью.

2. Все звёзды Плеяд — "ровесники"

Возраст скопления — около 100 миллионов лет. Это очень молодые звёзды, которые ещё хранят следы своего рождения. Их схожая скорость вращения помогает учёным определять происхождение и членство в скоплении.

3. Плеяды — эталон для изучения рождения планет

Чтобы понять, как формируются планетные системы, астрономы наблюдают за молодыми звёздами. Плеяды — идеальный пример: среди тысяч звёзд многие сохраняют протопланетные диски, позволяя изучать ранние этапы эволюции звёзд и планет.

Мифы и правда

Миф 1: в Плеядах всегда было видно 7 звёзд — "Семь сестёр"

Правда:
Количество видимых звёзд зависит от условий наблюдения и зрения человека. Сегодня большинство людей видят 6-7 звёзд, но тысячи лет назад условия были лучше, и некоторые источники указывают, что было видно до 9.

Миф 2: Плеяды — маленькая тесная группа звёзд

Правда:
Новые данные говорят об обратном: скопление занимает огромную область неба и включает более 3000 звёзд, многие из которых уже начали расползаться по Галактике.

Миф 3: Плеяды — неподвижная "картинка"

Правда:
Скопление активно эволюционирует. Звёзды постепенно удаляются друг от друга, и через сотни миллионов лет Плеяды полностью растворятся в Млечном Пути.

FAQ

1. Почему Плеяды так ярко видны зимой?

Плеяды находятся в созвездии Тельца и проходят высоко над горизонтом в зимние месяцы Северного полушария. В это время ночи длиннее и воздух суше, что улучшает видимость.

2. Могло ли наше Солнце родиться в похожем скоплении?

Да. Большинство звёзд рождаются в скоплениях. Считается, что и Солнце появилось в подобной среде 4,6 млрд лет назад. Исследования Плеяд помогают понять, как это могло происходить.

3. Почему Плеяды важны для науки?

Потому что:

  • это молодое и близкое скопление;

  • его звёзды хорошо изучаемы;

  • они служат эталоном для проверки моделей вращения, эволюции и формирования планет.

4. Можно ли увидеть Плеяды в телескоп?

Да. Даже небольшой любительский телескоп раскрывает десятки звёзд, а глубокие фотографии показывают тонкие туманности, окружающие часть скопления.

5. Как учёные нашли тысячи "потерянных сестёр"?

С помощью:

  • спутника TESS, измеряющего вращение звёзд;

  • моделей движения звёзд в Галактике;

  • анализа больших массивов данных о возрасте и светимости звёзд.

6. Почему скопление называют Субару в Японии?

Слово "Субару" (昴) означает "собрание" или "скопление". Логотип марки Subaru показывает 6 ярких звёзд Плеяд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
