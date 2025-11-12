Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Может ли советский объект стать точкой притяжения для туристов? Станция Орбита ждёт перемен

Уникальная советская станция "Орбита" может преобразить Новосибирск
4:38
Наука

Станция дальней космической связи "Орбита" в "Бугринской роще" Новосибирска долгие годы стоит в стороне от городской жизни, вызывая одновременно ностальгию, интерес и тревогу за будущее.

станции "Орбита"
Фото: 2 ГИС by Gor NSK is licensed under free for commercial use
станции "Орбита"

Сейчас объект получил официальный статус выявленного объекта культурного наследия, что сразу подняло вопрос: может ли уникальная советская постройка обрести новую роль в современной городской среде? Муниципалитет объявил, что рассматривает несколько сценариев её использования — от консервации до ремонта и полной адаптации под новые функции, сообщает atas.info.

Что представляет собой станция "Орбита"

Комплекс построили в 1967 году — в эпоху активного развития космической связи. Он служил для передачи программ Центрального телевидения и обеспечивал телефонный, телеграфный и фототелеграфный обмен. Сердцем станции была параболическая антенна диаметром 12 метров — инженерное сооружение, впечатляющее даже сегодня.

Работа прекратилась в 1990-е, а объект перешёл в ведение города. Сейчас станция находится на балансе МАУ "Дирекция городских парков" и ежегодно требует значительных расходов: охрана, уборка и коммунальные услуги обходятся бюджету более чем в 2,2 млн рублей.

Несмотря на то, что ещё в 2019 году станцию планировали включить в концепцию развития "Бугринской рощи", здание так и осталось закрытым объектом на охраняемой территории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить станцию пустовать.
Последствие: дальнейшее разрушение, рост расходов.
Альтернатива: провести консервацию и открыть часть территории для посещения.

Ошибка: быстро принять решение без проекта.
Последствие: риски ошибок и дополнительных затрат.
Альтернатива: сначала создать проектно-сметную документацию.

Ошибка: адаптировать объект без учёта его статуса наследия.
Последствие: штрафы, ограничения, потеря исторической ценности.
Альтернатива: привлечь специалистов по охране памятников.

А что если…

…станцию превратят в музей техники?

Это может стать одной из самых интересных точек научного туризма, особенно с учётом растущего интереса к космосу у школьников.

…постройку сделают частью инфраструктуры парка?

Тогда в "Бугринской роще" появится уникальный объект, не похожий ни на одно сооружение Новосибирска.

…объект законсервируют?

Станцию сохранят в первозданном виде, но она останется закрытой для большинства жителей.

Плюсы и минусы сохранения объекта

Плюсы Минусы
уникальная архитектура высокая стоимость содержания
возможность туристического развития сложность реконструкции
ценность как объекта наследия отсутствие готового проекта
потенциал научно-популярного центра риск долгого простоя

Мифы и правда

Миф: станция полностью разрушена.

Правда: сооружение охраняется и находится в удовлетворительном состоянии для консервации.

Миф: объект невозможно использовать.

Правда: возможны варианты — музей, техноцентр, выставочное пространство.

Миф: реконструкция слишком дорогая.

Правда: стоимость зависит от выбранного сценария. Минимальный вариант — консервация — относительно недорог.

Три факта о станции "Орбита"

  1. Комплекс работал всего несколько десятилетий, но имел стратегическое значение для телевизионной и телеграфной связи СССР.

  2. Антенна диаметром 12 метров считается уникальной для Новосибирска инженерной конструкцией.

  3. "Орбита" — один из редких объектов космической инфраструктуры, сохранившихся в черте мегаполиса.

FAQ

Можно ли посетить станцию сейчас?

Нет. Территория огорожена и находится под охраной.

Когда будет принято решение о будущем "Орбиты"?

После разработки проектно-сметной документации. Сроки пока не определены.

Может ли объект стать частью туристической инфраструктуры?

Да — это один из рассматриваемых сценариев.

Почему станцию не реконструировали раньше?

Из-за отсутствия финансирования и статуса объекта культурного наследия, который появился только недавно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
