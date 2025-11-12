Может ли советский объект стать точкой притяжения для туристов? Станция Орбита ждёт перемен

Станция дальней космической связи "Орбита" в "Бугринской роще" Новосибирска долгие годы стоит в стороне от городской жизни, вызывая одновременно ностальгию, интерес и тревогу за будущее.
Сейчас объект получил официальный статус выявленного объекта культурного наследия, что сразу подняло вопрос: может ли уникальная советская постройка обрести новую роль в современной городской среде? Муниципалитет объявил, что рассматривает несколько сценариев её использования — от консервации до ремонта и полной адаптации под новые функции, сообщает atas.info.
Комплекс построили в 1967 году — в эпоху активного развития космической связи. Он служил для передачи программ Центрального телевидения и обеспечивал телефонный, телеграфный и фототелеграфный обмен. Сердцем станции была параболическая антенна диаметром 12 метров — инженерное сооружение, впечатляющее даже сегодня.
Работа прекратилась в 1990-е, а объект перешёл в ведение города. Сейчас станция находится на балансе МАУ "Дирекция городских парков" и ежегодно требует значительных расходов: охрана, уборка и коммунальные услуги обходятся бюджету более чем в 2,2 млн рублей.
Несмотря на то, что ещё в 2019 году станцию планировали включить в концепцию развития "Бугринской рощи", здание так и осталось закрытым объектом на охраняемой территории.
• Ошибка: оставить станцию пустовать.
• Последствие: дальнейшее разрушение, рост расходов.
• Альтернатива: провести консервацию и открыть часть территории для посещения.
• Ошибка: быстро принять решение без проекта.
• Последствие: риски ошибок и дополнительных затрат.
• Альтернатива: сначала создать проектно-сметную документацию.
• Ошибка: адаптировать объект без учёта его статуса наследия.
• Последствие: штрафы, ограничения, потеря исторической ценности.
• Альтернатива: привлечь специалистов по охране памятников.
Это может стать одной из самых интересных точек научного туризма, особенно с учётом растущего интереса к космосу у школьников.
Тогда в "Бугринской роще" появится уникальный объект, не похожий ни на одно сооружение Новосибирска.
Станцию сохранят в первозданном виде, но она останется закрытой для большинства жителей.
|Плюсы
|Минусы
|уникальная архитектура
|высокая стоимость содержания
|возможность туристического развития
|сложность реконструкции
|ценность как объекта наследия
|отсутствие готового проекта
|потенциал научно-популярного центра
|риск долгого простоя
Правда: сооружение охраняется и находится в удовлетворительном состоянии для консервации.
Правда: возможны варианты — музей, техноцентр, выставочное пространство.
Правда: стоимость зависит от выбранного сценария. Минимальный вариант — консервация — относительно недорог.
Комплекс работал всего несколько десятилетий, но имел стратегическое значение для телевизионной и телеграфной связи СССР.
Антенна диаметром 12 метров считается уникальной для Новосибирска инженерной конструкцией.
"Орбита" — один из редких объектов космической инфраструктуры, сохранившихся в черте мегаполиса.
Нет. Территория огорожена и находится под охраной.
После разработки проектно-сметной документации. Сроки пока не определены.
Да — это один из рассматриваемых сценариев.
Из-за отсутствия финансирования и статуса объекта культурного наследия, который появился только недавно.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.