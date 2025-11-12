Уснуть за 49 секунд? Найден способ предсказывать момент засыпания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:44
Наука

Погружение в сон кажется нам чем-то естественным и плавным — будто тело постепенно "выключается" и уходит в отдых. Но новое исследование британских учёных переворачивает это привычное представление.

человек спит
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
человек спит

Оказалось, что момент засыпания — далеко не мягкий переход, а резкий скачок, похожий на внезапное переключение режима в мозге. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, показывает: за считанные минуты до сна нейронная активность меняется стремительно, и этот процесс можно точно предсказать.

Что нового узнали исследователи о моменте засыпания

Команда из Имперского колледжа Лондона и Университета Суррея обратила внимание на то, что люди описывают засыпание как плавный процесс. Однако анализ тысяч ЭЭГ-записей показал обратное — мозг буквально "спрыгивает" со состояния бодрствования в сон, проходя критическую точку.

Учёные нашли стабильный и почти одинаковый паттерн: примерно за 4,5 минуты до сна электрическая активность мозга резко перестраивается. И эта перестройка настолько предсказуема, что можно вычислить момент засыпания заранее — с точностью, о которой раньше можно было только мечтать.

Как работает новая модель и почему она уникальна

Исследователи преобразовали 47 параметров мозговых волн в математическое пространство, где ЭЭГ выглядит как траектория движения. Модель визуализирует засыпание как путь, по которому "катится" мяч — всё быстрее, пока не достигает точки, из которой возврата нет.

Ключевые открытия:

• данные одной ночи позволяют предсказать сон в последующие ночи с точностью 95%
• погрешность определения момента сна — всего 49 секунд
• оценка расстояния "до сна" возможна в реальном времени

Почему резкое засыпание — важное открытие для медицины

Понимание механизма перехода к сну помогает более точно диагностировать и лечить:

• бессонницу
• чрезмерную дневную сонливость
• расстройства ритмов сна и бодрствования

На основе новых данных можно создать технологии, которые предупреждают водителей о дремоте задолго до опасного момента. Точная оценка состояния мозга также позволит совершенствовать анестезию, помогать в управлении искусственным сном и отслеживать когнитивное здоровье.

Как использовать открытие

1. Использовать гаджеты сна

• фитнес-браслеты
• умные часы
• приложения с ЭЭГ-обручами

Они помогут отслеживать ритмы и предсказывать регулярность сна.

2. Настроить гигиену сна

• избегать света экранов за 1-2 часа
• поддерживать температуру в спальне 18-20°C
• исключить поздний кофе и энергетики

3. Следить за дневной сонливостью

Если вы засыпаете за рулём или на работе, это повод проверить здоровье — современные алгоритмы могут фиксировать начало бифуркации сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка. Лечь в кровать и "ждать", когда сон придёт.
Последствие. Усиление тревоги и бессонницы.
Альтернатива. Использовать дыхательные практики и расслабляющие аудиопрограммы.

Ошибка. Засыпать под телевизор или смартфон.
Последствие. Мозг не достигает бифуркации вовремя, сон поверхностный.
Альтернатива. Аудиокнига или белый шум.

Ошибка. Ложиться в разное время.
Последствие. Систематическое смещение критической точки, сбой ритмов.
Альтернатива. Стабильный график сна даже в выходные.

А что если…

…человек никак не может заснуть?

Новая модель показывает, что некоторые люди просто не достигают критической точки — это одна из причин бессонницы. Помогут когнитивная терапия, дыхательные методики, ограничение стимулов.

…сон наступает слишком резко?

Это может быть признаком нарколепсии или хронической усталости — стоит проконсультироваться с сомнологом.

…вы хотите улучшить качество сна?

Сосредоточьтесь на физиологическом расслаблении: тёплый душ, снижение нагрузки вечером, тёмная комната.

Мифы и правда

Миф: сон наступает медленно и постепенно.

Правда: мозг переходит в сон скачком — это бифуркация.

Миф: уснуть можно "через силу".

Правда: если мозг не достиг критической точки, сон не наступит.

Миф: засыпание невозможно предсказать.

Правда: новая модель определяет его с точностью до минуты.

Три факта

  1. Решающий скачок активности мозга происходит примерно за 4,5 минуты до сна.

  2. Алгоритм предсказывает момент засыпания с погрешностью всего 49 секунд.

  3. Это открытие может полностью изменить лечение нарушений сна.

    FAQ

    Как долго длится переход ко сну?

    Около 4-5 минут перед резким скачком мозговой активности.

    Можно ли измерить точку засыпания дома?

    Пока нет — требуется ЭЭГ, но в будущем это появится в потребительских гаджетах.

    Почему важно понимать бифуркацию сна?

    Это позволяет лечить бессонницу, предупреждать аварии и улучшать контроль над анестезией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
