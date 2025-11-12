*WhatsApp предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет

WhatsApp готовит россиян к новым проблемам

Российские пользователи начали получать от *WhatsApp уведомления с предложением привязать к аккаунту адрес электронной почты.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ *WhatsApp

Причина проста: из-за ограничений на передачу регистрационных SMS и вызовов вход по номеру может временно не работать. Привязка почты — способ "подстелить соломку": даже если SMS не дойдёт, вы сможете восстановить доступ.

На фоне частичных ограничений работы *WhatsApp и Telegram, о которых Роскомнадзор сообщил 22 октября, эта опция становится особенно актуальной для личных чатов и рабочих коммуникаций малого и среднего бизнеса.

Что происходит и почему это важно

В рассылке *WhatsApp прямо объясняет логику: если доставка SMS нарушена, запасной канал даст возможность подтвердить вход. Пользователи из разных регионов уже делятся скриншотами соответствующего баннера.

Ранее СМИ сообщали, что российские операторы по требованию надзорных органов ограничивают передачу регистрационных SMS и звонков для мессенджеров. Это затрагивает не только новых, но и действующих пользователей — например, при переустановке приложения, смене устройства или сбое сеанса. На практике без альтернативного способа подтверждения доступа восстановление учётной записи может затянуться.

Юристы указывают и на правовые риски ограничений для цифровых сервисов и предпринимателей. Привязка почты — не панацея, но очевидный способ снизить вероятность "лок-аута" при очередной волне сбоев.

При этом мессенджер не отказывается от авторизации по номеру телефона — e-mail выступает как дополнительная "страховка". В публичной плоскости также звучит позиция юристов о возможном конфликте ограничительных мер с Конституцией и федеральными законами. Демьян Карякин ранее обращал внимание на то, что ограничения способны ударить по МСП, где Telegram и *WhatsApp давно стали "рабочими лошадками" повседневной коммуникации, сообщает Сиб.фм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать уведомление о привязке e-mail → можно "запереть" себя при сбое SMS → привязать основной и резервный e-mail (рабочий/личный) и включить PIN.

Указывать "одноразовую" почту → потеря доступа при восстановлении → использовать постоянный ящик с 2FA (например, на собственном домене).

Надеяться на SMS в роуминге → задержки/платные входящие → вход через e-mail + PIN, Wi-Fi-звонки отключить.

Хранить PIN в заметках без защиты → утечка кода → менеджер паролей с биометрией (Bitwarden, 1Password, KeePass).

А что если…

Я меняю телефон? Сначала включите облачную/локальную резервную копию чатов, свяжите e-mail и PIN, затем переносите.

У меня нет доступа к старому номеру? Привязанный e-mail и "Подтверждение двух шагов" повышают шансы на вход; готовьте документы, подтверждающие номер у оператора.

Я бизнес-пользователь? Дублируйте каналы: корпоративная почта, сайт с формой, рассылка; назначьте ответственных за оповещение клиентов при сбоях.

FAQ

Обязательно ли привязывать почту к *WhatsApp?

Нет, это опционально. Но на фоне ограничений связи это реальный "план Б" для входа без SMS.

Безопасно ли хранить e-mail в мессенджере?

Безопасность зависит от защиты вашего почтового ящика: включите 2FA, сложный пароль, проверяйте активные сессии и фильтруйте фишинг.

Поможет ли почта, если я потеряю номер?

Повысит шансы восстановить доступ вместе с "Подтверждением двух шагов". Но лучше заранее обновить номер в аккаунте.

*WhatsApр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.