Солнце скрывало это столетиями: на полюсах найден пульт управления активностью звезды

Человечество впервые заглянуло в самую загадочную область Солнца — его полюса. Европейский зонд Solar Orbiter, созданный Европейским космическим агентством, показал то, что до сих пор оставалось скрытым даже от самых мощных телескопов. Эти снимки перевернули представления учёных о магнитном поле звезды и её внутренней динамике, от которых напрямую зависят солнечные вспышки, циклы активности и жизнь всей Солнечной системы.
На протяжении десятилетий Солнце наблюдали в основном «сбоку» — с орбит, расположенных вблизи экваториальной плоскости. Из-за этого его полярные области оставались в тени, словно несуществующие. Между тем именно там скрыт ключ к пониманию магнитного двигателя Солнца, управляющего одиннадцатилетними циклами активности.
В глубинах звезды плазма непрерывно поднимается и опускается, перенося заряд и энергию. Эти движения создают гигантское магнитное поле, которое и вызывает солнечные пятна, вспышки и магнитные бури. Но до сих пор никто не знал, что происходит на полюсах — в местах, где этот «механизм» должен замыкаться.
Чтобы разглядеть Солнце под новым углом, инженеры ЕКА разработали уникальную траекторию. Solar Orbiter движется не по плоскости планет, а по наклонённой орбите, что позволяет ему «заглядывать» сверху — прямо к полярным регионам.
Это дало возможность впервые измерить скорость потоков плазмы у полюсов. Главная находка — движение вещества оказалось в два раза быстрее, чем ожидалось, от 10 до 20 м/с. Это опровергает старую теорию, согласно которой циркуляция плазмы замедляется ближе к полюсам.
"Супергранулы на полюсах действуют как естественные индикаторы: они впервые делают видимой глобальную циркуляцию Солнца", — отметил исследователь Института Макса Планка Лакшми Прадип Читта.
На снимках учёные увидели гигантские супергранулы — конвекционные ячейки размером в несколько Земель. В центре каждой поднимается раскалённый газ, на краях он остывает и опускается обратно. Эти структуры формируют «решётку» магнитных линий, покрывающих всё Солнце.
Оказалось, что в полярных регионах эта решётка деформируется, создавая мощные потоки, переносящие магнитные поля от одного полушария к другому. Именно эти процессы определяют длительность и силу солнечных циклов.
Быстрее, чем ожидалось, циркуляция плазмы объясняет, почему некоторые циклы солнечной активности оказываются слабее или, наоборот, бурнее, чем предсказывали модели. Теперь физики могут точнее прогнозировать периоды сильных вспышек — тех самых, что влияют на спутники, связь и электросети на Земле.
"Чтобы понять круговорот Солнца, нам не хватало полярной части головоломки. Solar Orbiter только что передал её нам", — подчеркнул астрофизик Сами Соланки.
|Параметр
|До Solar Orbiter
|После Solar Orbiter
|Полюса Солнца
|Недоступны для наблюдений
|Впервые получены прямые изображения
|Движение плазмы
|Считалось медленным у полюсов
|Обнаружено ускорение до 20 м/с
|Магнитный цикл
|Объяснялся по упрощённой модели
|Подтверждена глобальная циркуляция поля
|Прогноз солнечных бурь
|Неточные и редкие
|Более точные и оперативные
|Роль полюсов
|Второстепенная
|Ключевая для понимания активности Солнца
Ошибка: считать, что полюса Солнца играют второстепенную роль.
Последствие: неполные прогнозы солнечных циклов.
Альтернатива: включение данных о полярной циркуляции в модели магнитного поля.
Ошибка: игнорировать измерения скорости плазмы.
Последствие: ошибки при расчёте интенсивности солнечных бурь.
Альтернатива: использование данных Solar Orbiter для корректировки динамических моделей.
Ошибка: рассматривать солнечные циклы как строго периодические.
Последствие: невозможность предсказать вспышки.
Альтернатива: учитывать переменные факторы — плазменные потоки и смещение магнитных полюсов.
Солнечные полюса управляют направлением магнитного поля, от которого зависит солнечный ветер — поток заряженных частиц, непрерывно обдувающий Землю. Именно он создаёт северные и южные сияния, но также способен вывести из строя навигационные системы и орбитальные спутники.
Изучение полюсов помогает понять, как именно формируются эти потоки, и даёт шанс лучше подготовиться к периодам «солнечного гнева». Это знание особенно важно сейчас, когда человечество всё больше зависит от космических технологий.
|Плюсы
|Минусы
|Первые в истории снимки солнечных полюсов
|Ограниченная длительность наблюдений
|Новые данные о магнитной циркуляции
|Сложности с передачей данных на Землю
|Возможность точных прогнозов активности
|Высокая стоимость и риск перегрева аппарата
Почему раньше нельзя было увидеть полюса Солнца?
Большинство телескопов наблюдают Солнце из плоскости эклиптики — под углом, где полярные области недоступны.
Что нового показал Solar Orbiter?
Он измерил скорость движения плазмы и магнитных потоков у полюсов, доказав, что они движутся быстрее, чем предполагалось.
Как это поможет людям?
Данные улучшат прогнозы солнечных бурь, которые влияют на энергосети, авиацию и космические аппараты.
Миф: полюса Солнца не важны для солнечной активности.
Правда: именно на полюсах замыкаются магнитные потоки, управляющие циклами активности и солнечными бурями.
Миф: Солнце вращается одинаково во всех точках.
Правда: на экваторе плазма движется быстрее, чем на полюсах, и это различие создаёт сложную динамику магнитного поля.
Миф: магнитное поле Солнца постоянно и неизменно.
Правда: каждые 11 лет полярность магнитного поля меняется на противоположную, что влияет на количество вспышек и пятен.
Плазменные ячейки на Солнце в три раза больше Земли.
Полярные регионы отвечают за смену направления магнитного поля каждые 11 лет.
Solar Orbiter выдерживает температуры выше 500 °C, оставаясь в рабочем состоянии.
Попытки увидеть полюса Солнца предпринимались десятилетиями. В 1990-х годов зонд Ulysses частично исследовал солнечные широты, но никогда не заглядывал «сверху». Только Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, получил орбиту, позволяющую наблюдать полюса напрямую. Это стало новым этапом в солнечной физике, сравнимым по значению с первыми изображениями поверхности Солнца.
