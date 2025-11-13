Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд подтвердил новость о разводе Арнтгольц и Богатырёва
Заливное из индейки станет идеальной закуской на Новый год — русская кухня
Когда термометр пугает: простые способы облегчить жар без лекарственной перегрузки
Suzuki запустила в России бренд запасных частей Suzutec
Быстрый рецепт домашнего печенья с густым повидлом
В Германии хотят отменить выгодную подработку — Süddeutsche Zeitung
Всплеск нейтронов на 20% выше нормы зафиксировал МИФИ — ТАСС
В складках кожи собак скапливаются бактерии и влага — ветеринары
Ковры и пробковые покрытия повышают теплоизоляцию пола — специалисты

Швеция раскопала тайны викингов: дорога привела к костям всадников и древним артефактам

В Швеции нашли место кремации викингов при строительстве
5:41
Наука

Во время строительства новой дороги в Швеции, в районе Вестманланда, было сделано уникальное открытие — несколько поселений эпохи викингов. Эти находки включают захоронения, место кремации вождя и даже останки лошадей с их всадниками, что позволило ученым заглянуть в повседневную жизнь викингов и их обряды.

Археологические раскопки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Необычные открытия

Археологи раскопали девять различных памятников эпохи викингов вдоль автомагистрали E18, среди которых были как могилы, так и места, связанные с ритуальными обрядами. Одним из самых примечательных открытий стал погребальный костер вождя в Раллсте, который был устроен так, чтобы его было видно издалека. Это место использовалось как своего рода публичное зрелище, где костры служили не только для кремации, но и как символ власти, видимый на огромном расстоянии.

Курганы и могилы с уникальными артефактами

Кроме того, археологи нашли курган в Мункторпе, который был посвящен одной из деревень. В могиле, которая, вероятно, была связана с элитной военной группой, нашли два меча — символ принадлежности к определенной династии. Это открытие указывает на то, что викинги, возможно, использовали мечи как часть своей культуры и символику при захоронении.

Уникальные захоронения

В нескольких могилах, датируемых XI веком, археологи обнаружили кремированные останки лошадей, похороненных вместе с их владельцами, а также изысканное конское снаряжение. Примечательно, что среди погребенных были как мужчины, так и женщины, что свидетельствует о разнообразии социальных слоев — от простого народа до элиты.

Как отметил руководитель раскопок, Фредерик Ларссон, это открытие позволяет не только углубить знания о повседневной жизни викингов, но и увидеть, как этот народ воспринимал свои ритуалы и символику. Ларссон добавил, что конское снаряжение могло служить не только функциональной целью, но и символизировать важность лошадей и их владельцев в обществе, а украшения и колокольчики могли быть использованы для того, чтобы всадников и их лошадей можно было не только видеть, но и слышать.

Повседневная жизнь викингов

Вместе с погребениями археологи нашли также артефакты, свидетельствующие о повседневной жизни: остатки хлеба, следы кузнечного дела и даже петроглифы, изображающие сцены из жизни и ритуальные символы. Эти находки помогают понять, как жили и работали викинги, и каким образом они воспринимали свою жизнь и смерть.

Палеонтологический прорыв

Процесс раскопок и исследовательская работа в Вестманланде позволяют значительно расширить и углубить наши знания о древней истории региона. Эти открытия, включая захоронения, артефакты и следы повседневной жизни, представляют собой бесценный вклад в археологию и дают уникальное представление о культуре и обществе викингов.

Плюсы и минусы открытия

Преимущества Недостатки
Уникальные находки о быте и культуре викингов Многие артефакты могут быть частично повреждены
Открытие помогает понять социокультурные особенности викингов Местонахождение захоронений и артефактов не всегда доступно для широкой аудитории
Археологические данные помогают реконструировать важные исторические моменты Требуется много времени на полное изучение всех находок

FAQ: часто задаваемые вопросы

Какие артефакты были найдены в раскопках

Были найдены мечи, конское снаряжение, петроглифы, а также артефакты, связанные с повседневной жизнью, такие как остатки хлеба и следы кузнечного дела.

Какие захоронения были обнаружены

Среди захоронений были найдены кремированные останки лошадей, погребенные вместе с хозяевами, а также могилы с оружием и конским снаряжением, которые, вероятно, принадлежали элите общества.

Какие выводы можно сделать о викингах из этих находок

Эти находки показывают, что викинги были высоко организованным обществом с развитыми ритуалами и сильной социальной иерархией, а также показывают важность лошадей и их снаряжения в их жизни.

Мифы и правда о викингах

  • Миф: викинги были исключительно жестокими завоевателями, не занимавшимися земледелием и ремеслом.
    Правда: викинги активно занимались земледелием, кузнечным делом и ремеслом, что подтверждается найденными артефактами и петроглифами.
  • Миф: викинги не имели сложной социальной структуры.
    Правда: открытия показывают, что викинги имели сложную социальную иерархию, включая элиту, олицетворенную оружием и снаряжением.
  • Миф: викинги использовали только простые захоронения.
    Правда: захоронения викингов, такие как найденные курганы и захоронения с оружием, показывают высокую степень символизма и ритуальности в их погребальных обрядах.

Исторический контекст

  • Викинги начали свои набеги и миграции с конца VIII века, охватывая огромные территории Европы и Азии.
  • Викинги оставили значительный след в истории, и их культура, ремесла и обряды продолжают исследоваться археологами.
  • Открытия в Швеции помогают лучше понять повседневную жизнь викингов и их отношение к культуре, смерти и обществу.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Детские центры на Азовском побережье включили в генплан округа по данным ЕИПП
В Дагестане обсудили вовлечение казаков в мобилизационный резерв
Сон днём — как лекарство с побочкой: что делать, чтобы не проснуться разбитым
Адель снимется в фильме Тома Форда "Плач к небесам"
Политолог Колчин оценил эффективность новых санкций G7
Яблоня День Победы: зимний сорт с регулярной урожайностью — садоводы
Нашлась биологическая мать приёмной дочери Алёны Кравец
В Швеции нашли место кремации викингов при строительстве
Вода уменьшает нагрузку на суставы во время кардио — фитнес-тренеры
Резервисты защитят объекты и будут сбивать дроны — военный эесперт Матвийчук
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.