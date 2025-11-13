Луна исчезнет дальше всех горизонтов: ночь без лунного следа станет точкой отсчёта для астрономов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Луна достигнет рекордного удаления от Земли 20 ноября — исследователи
6:41
Наука

20 ноября 2025 года произойдёт событие, которого не видело ни одно поколение за последние почти два десятилетия. В этот день Луна окажется на рекордно большом расстоянии от Земли — дальше, чем когда-либо с 2002 года. Это небесное совпадение, точное до секунды, сделает грядущее новолуние самым "далёким" за долгие годы.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Эллипс, а не круг

Орбита Луны — не идеальный круг, а вытянутый эллипс. Из-за этого расстояние до Земли постоянно колеблется: иногда наш спутник подходит ближе (это перигей), а иногда уходит дальше (это апогей).

Под действием гравитации Земли, Солнца и даже планет, эти значения постоянно меняются. Минимальное расстояние в перигее может составлять около 356 355 км, а максимальное в апогее — до 406 725 км. Именно поэтому каждое полнолуние выглядит немного по-разному: во время перигея мы наблюдаем эффект "суперлуния", когда диск кажется особенно крупным и ярким, а в апогее — "микролунию", крошечную и бледную.

Но 20 ноября речь пойдёт вовсе не о полнолунии — а о новолунии, когда Луна полностью скрывается, оказываясь между Землёй и Солнцем.

Рекордное удаление: точность до секунды

Согласно данным астрономического сервиса TimeAndDate, в 2:46 UTC (5:46 по московскому времени) Луна окажется на расстоянии 406 681 км от центра Земли — это почти на 30 000 км дальше, чем во время обычного новолуния. Спустя всего четыре часа, в 6:47 UTC, наступит сама фаза новолуния.

Такое совпадение — редчайшее: последний раз подобная конфигурация происходила 14 марта 2002 года, а следующая случится только 1 декабря 2043-го. Тогда Луна будет на расстоянии 406 699 км — всего на 18 км дальше. А абсолютный рекорд XXI века, по расчётам, ожидается 3 февраля 2125 года, когда расстояние достигнет 406 709 км.

Где оказаться, чтобы быть как можно дальше

Астрономы шутят, что у этого события можно "побить личный рекорд расстояния от Луны". Для этого, правда, придётся отправиться в плавание.

Самая удалённая от Луны точка Земли в момент новолуния будет находиться в северной части Атлантики, примерно в 1500 км к юго-востоку от Бермудских островов. Именно там в это время Луна пройдёт зенит в противоположной точке — над Западной Австралией.

Если учесть радиус Земли (6371 км) и Луны (1737 км), то наблюдатель в этой точке окажется примерно в 411 300 км от лунной поверхности. Этот рекорд невозможно ощутить глазами, ведь Луна в новолуние невидима, но астрономически он вполне реален.

Почему это важно

Подобные явления — не просто любопытная деталь. Они напоминают, насколько сложна и динамична система Земля-Луна. Каждая орбитальная деталь подчиняется не только гравитации нашей планеты, но и солнечным приливам, прецессии орбиты и вековым колебаниям.

Такие экстремальные конфигурации случаются лишь раз в десятилетия. И хотя глазом мы не заметим разницы, для астрономов это важная точка отсчёта, позволяющая уточнять расчёты орбит, проверять модели приливных взаимодействий и даже прогнозировать замедление вращения Земли.

"20 ноября посмотрите вверх, даже если ничего не увидите. Там, наверху, невидимое совершит нечто замечательное", — отметил астроном Брис Луве.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что орбита Луны неизменна.
    Последствие: неверные расчёты приливов и фаз Луны.
    Альтернатива: использовать уточнённые данные об изменении апогея и перигея.

  2. Ошибка: игнорировать редкие совпадения новолуния и апогея.
    Последствие: потеря важных данных для динамики орбит.
    Альтернатива: фиксировать эти события для калибровки моделей движения Луны.

  3. Ошибка: полагать, что удаление Луны не влияет на Землю.
    Последствие: недооценка приливных изменений и замедления вращения планеты.
    Альтернатива: включать влияние Луны в климатические и геофизические прогнозы.

А что если...

Учёные давно знают: Луна отдаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра в год. Это замедляет вращение нашей планеты — сутки становятся длиннее на доли миллисекунды. Если тенденция сохранится, через миллионы лет сутки могут увеличиться до 25 часов, а солнечные и лунные затмения прекратятся.

Пока же этот "медленный отъезд" спутника делает каждое новолуние и полнолуние немного другим, чем раньше.

Плюсы и минусы "далёкой Луны"

Плюсы Минусы
Более точные данные для орбитальных моделей Новолуние полностью невидимо
Возможность уточнить приливные расчёты Затмения становятся реже
Повышенный интерес к астрономии Эффект нельзя наблюдать визуально

Три интересных факта

  1. В 2025 году будет три "суперлуния" и одно рекордное "микроноволуние".

  2. В 175 раз за столетие новолуние совпадало с апогеем, но лишь раз — на таком расстоянии.

  3. Луна отражает всего 12 % солнечного света, но благодаря близости кажется ярче Венеры.

Исторический контекст

С момента образования около 4,5 миллиарда лет назад Луна постепенно отдаляется от Земли. Первые точные данные об этом появились в эпоху космических миссий — с помощью лазерных отражателей, установленных астронавтами Apollo. Они позволили измерить расстояние до Луны с точностью до миллиметров и подтвердили её постоянное удаление.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
