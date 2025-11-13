Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильму "Гарри Поттер и Кубок огня" исполнилось 20 лет
PlayStation рискует потерять товарный знак в России
Ночной гель для унитаза удаляет налёт без уксуса — сантехник Сафонов
Условие прекращения огня для России обозначили главы МИД G7 — Euronews
Аромат исчезающего кофе: почему глобальное потепление ставит под угрозу наш утренний ритуал
Слизень оказался улучшенной версией улитки по версии ученых
Новый рецепт салата с крабовыми палочками стал популярным — русская кухня
Маленький элемент — большие последствия: что происходит при нехватке марганца
Доктор Шуров объяснил поведение Диброва алкоголем

Север горит холодом: таяние льдов запустило цепную реакцию болезней по всей планете

Исследователи показали влияние Арктики на здоровье людей — Нетра Найк
9:36
Наука

Когда мы думаем о климате, Арктика и Антарктика кажутся далекими и почти нереальными. Но именно там, где лёд тает быстрее всего, сегодня решается судьба человеческого здоровья. Исследование, проведённое группой под руководством профессора Гейл Уайтмен из Университета Эксетера, показало: полярное потепление уже влияет на качество воздуха, воду, продукты питания и даже психику людей во всём мире.

Арктика
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Как полюса диктуют климат всей планете

Север и Юг Земли нагреваются в несколько раз быстрее других регионов. Когда лёд исчезает, океаны и атмосфера перестраиваются, а струйные течения — те самые ветра, что формируют погоду, — начинают "вести себя" непредсказуемо. Именно из-за этого мы всё чаще сталкиваемся с волнами жары, штормами и наводнениями.

Эти катаклизмы несут с собой травмы, тепловые удары, стресс и перегрузку сердечно-сосудистой системы. По сути, здоровье человека становится отражением того, что происходит на полюсах.

"Полярные изменения — это не далёкая перспектива", — заявила ведущий автор исследования Нетра Найк.

Она подчеркнула, что последствия таяния льда, повышения уровня моря и изменений погодных паттернов уже влияют на продовольственную безопасность, заболеваемость и инфраструктуру здравоохранения. По её словам, речь идёт не просто об экологии — перед нами глобальная угроза здоровью.

Эль-Ниньо, жара и болезни

Учёные предупреждают: исчезновение арктического льда может усилить Эль-Ниньо — природное явление, вызывающее аномальную жару и засухи. В странах, где температура и так высока, это приведёт к росту тепловых ударов и болезней сердца, особенно среди пожилых и тех, кто работает на улице.

Добавьте сюда задымление от лесных пожаров, перебои с электричеством и нехватку питьевой воды — и получите идеальные условия для роста смертности. Климатическое давление теперь напрямую сказывается на системе здравоохранения.

Вода, еда и болезни: цепочка последствий

Повышение уровня моря постепенно делает пресную воду солёной. Это увеличивает риск преэклампсии у беременных, детской смертности и некоторых видов рака. А наводнения, вызванные этим же процессом, ломают системы канализации и водоснабжения, распространяя холеру, брюшной тиф и другие инфекции.

Даже после отступления воды последствия сохраняются — нарушается медицинское наблюдение, доставка лекарств, работа роддомов. В странах с низким доходом это может стать настоящей катастрофой.

Изменение осадков и циркуляции воздушных масс сказывается на урожайности: засуха чередуется с ливнями, а привычные циклы вегетации сбиваются. Урожаи сокращаются, питание становится однообразным и менее питательным, растёт анемия и риск диабета.

Расширение границ болезней

Потепление делает климат влажнее, и патогены начинают "путешествовать". Бактерии и вирусы, когда-то локальные, появляются в неожиданных регионах.

Уже зафиксирован рост заболеваемости вибриозом на побережьях, где вода теплее обычного. Лихорадка денге продвигается всё дальше к северу, а болезнь Лайма теперь регистрируется там, где раньше не водились клещи.

Паводковые воды помогают болезням распространяться быстрее, а медицинские службы вынуждены изучать новые для себя инфекции.

Арктика: хрупкая линия обороны

В северных регионах ситуация особенно остра. Таяние вечной мерзлоты разрушает дороги, трубы, фундаменты зданий и электросети. Вместе с этим в атмосферу и почву высвобождаются древние загрязняющие вещества — тяжёлые металлы, углеводороды и даже патогены, "спящие" в льду тысячелетиями.

Нарушение морских экосистем ставит под угрозу традиционные способы питания коренных народов Арктики. Это ведёт к недоеданию, потере репродуктивного здоровья и росту хронических заболеваний.

Защищая здоровье северных народов, мы фактически защищаем культурное наследие человечества.

Как действовать: система против хаоса

Исследование предлагает не просто анализ угроз, а практическую систему — карту, связывающую физические изменения климата с последствиями для здоровья. Такая карта может стать инструментом для правительств и медицинских учреждений: от адаптации больниц к жаре до программ мониторинга комаров-переносчиков.

В прибрежных районах, где растёт солёность воды, акушерские службы смогут учитывать этот риск. Системы оповещения о жаре будут подстраиваться под местные климатические особенности, а прибрежные сообщества — получать защиту от загрязнения воды.

Новая коалиция: учёные и врачи вместе

Климатология, эпидемиология, медицина и анализ данных — раньше эти области почти не пересекались. Теперь они должны работать как единая сеть. Совместные базы данных и модели прогнозирования позволят реагировать быстрее и точнее.

Международные организации и инвесторы, по мнению исследователей, обязаны вкладываться в профилактику — в медицинские клиники, системы охлаждения, экологичное жильё и цепочки поставок медикаментов в уязвимых зонах.

"Игнорировать эти потенциальные факторы, вызывающие болезни и смерть, недопустимо", — заявил профессор Гейл Уайтмен.

Он подчеркнул необходимость международного сотрудничества, чтобы предотвратить вред и подготовить системы здравоохранения к надвигающимся вызовам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать климат исключительно как экологическую проблему.
    Последствие: отсутствие готовности медицинских систем к новым видам заболеваний и катастрофам.
    Альтернатива: включить климатические сценарии в стратегию здравоохранения и городского планирования.

  • Ошибка: сокращать финансирование полярных исследований.
    Последствие: потеря данных о ранних климатических сигналах.
    Альтернатива: поддержка международных станций наблюдения и спутниковых программ.

  • Ошибка: игнорировать традиционные знания коренных народов.
    Последствие: разрушение устойчивых экосистем и рост социальных проблем.
    Альтернатива: совместные программы адаптации и защиты культурного наследия.

А что если…

Если меры не будут приняты, человечество столкнётся с растущей нагрузкой на больницы и системы экстренной помощи. Медики уже сегодня называют климат "невидимым пациентом", требующим внимания.

Полярное потепление может стать катализатором кризиса здравоохранения, где каждый регион почувствует последствия через засухи, голод или болезни.

Плюсы и минусы климатической адаптации

Плюсы Минусы
Снижение смертности от жары Высокая стоимость внедрения
Устойчивые системы водоснабжения Необходимость межведомственного сотрудничества
Подготовленные медицинские учреждения Зависимость от международного финансирования
Сохранение биоразнообразия и рыболовства Сложность прогнозирования последствий

FAQ

Как полярное потепление влияет на здоровье?
Оно изменяет климатические и водные системы, что ведёт к росту инфекций, нехватке питьевой воды и продовольствия.

Что могут сделать врачи и учёные?
Создавать совместные базы данных, прогнозировать вспышки болезней и адаптировать медучреждения к экстремальным температурам.

Можно ли остановить последствия?
Полностью — нет, но адаптация и профилактика способны минимизировать ущерб и сохранить миллионы жизней.

Мифы и правда

Миф: полярные изменения касаются только животных и льда.
Правда: они напрямую влияют на здоровье, питание и инфраструктуру людей.

Миф: эти процессы займут столетия.
Правда: большинство эффектов уже заметны сейчас — от жары до новых болезней.

Миф: отдельные страны могут справиться сами.
Правда: необходима международная координация и обмен данными.

Три интересных факта

  1. Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее остальной планеты.

  2. По оценкам ВОЗ, климатические изменения могут привести к 250 тысячам дополнительных смертей в год уже к 2030-му.

  3. В Антарктиде в 2022 году впервые зарегистрирована температура выше нуля на высоте более 3 километров.

Исторический контекст

Первые тревожные сигналы о потеплении в Арктике появились ещё в 1970-х, когда советские станции в Якутии и на Новой Земле зафиксировали ускоренное таяние льда. Но тогда это считалось локальным явлением. В 2000-х годах спутниковые наблюдения показали: лёд исчезает повсеместно. Сегодня полярные регионы стали своего рода "лабораторией будущего", где можно увидеть, каким будет остальной мир через десятилетия.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
PlayStation рискует потерять товарный знак в России
Ночной гель для унитаза удаляет налёт без уксуса — сантехник Сафонов
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Условие прекращения огня для России обозначили главы МИД G7 — Euronews
Аромат исчезающего кофе: почему глобальное потепление ставит под угрозу наш утренний ритуал
Слизень оказался улучшенной версией улитки по версии ученых
Новый рецепт салата с крабовыми палочками стал популярным — русская кухня
Маленький элемент — большие последствия: что происходит при нехватке марганца
Доктор Шуров объяснил поведение Диброва алкоголем
Ошибка с севооборотом: чеснок не формирует головки после лука — садоводы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.