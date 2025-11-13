Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гибридные авто загрязняют воздух на уровне бензиновых — T&E
Расстёгнутый верхний слой одежды визуально вытягивает фигуру — стилисты
Кристина Орбакайте сняла клип в заброшенном здании
Электронные платёжные документы предложены для снижения долгов — Минстрой
Мать убила 6-летнего сына и хотела уйти следом: в Москве раскрыта страшная семейная т
Поролоновая губка предотвращает размокание мыла в мыльнице
Саратовская область утвердила программу развития автотуризма по данным властей
Гуманизм кормит волков: Россия прощает палачей, а те рвут глотку в Курской области
Тайга хранит молчание: три страшных сценария исчезновения семьи в Красноярске

Межзвёздная комета подала голос: радиосигнал от кометы разрушил миф о контакте с инопланетянами

Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
7:56
Наука

Астрономы впервые зафиксировали радиоволны, исходящие от межзвёздной кометы 3I/ATLAS. На первый взгляд открытие звучит как сценарий из научной фантастики: космический объект из другой звёздной системы передаёт "сигнал" в эфир. Но на деле эти волны не имеют ничего общего с инопланетными технологиями. Это естественный физический процесс, который только подтверждает, что 3I/ATLAS — настоящая комета, а не корабль пришельцев.

Астроном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Астроном

Комета из другой звезды

3I/ATLAS — третий известный межзвёздный объект, пролетевший через нашу Солнечную систему. Его впервые заметили в июле, когда он приближался к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч. По данным наблюдений, это древнейшая из всех известных комет, выброшенная из своей звёздной системы примерно 7 миллиардов лет назад, на окраине галактики Млечный Путь.

Как и предыдущие межзвёздные гости, 3I/ATLAS быстро стала объектом спекуляций. Астрофизик из Гарварда Ави Лоэб, известный своими смелыми гипотезами, предположил, что комета может быть замаскированным космическим кораблём. Подобные идеи он уже выдвигал ранее, в частности о первом межзвёздном объекте — "Оумумуа". Несмотря на отсутствие доказательств, теория вызвала всплеск интереса в СМИ и отвлекла внимание от реальных научных наблюдений.

Радиосигналы без пришельцев

29 октября 3I/ATLAS прошла перигелий — точку максимального сближения с Солнцем. Именно тогда южноафриканский радиотелескоп MeerKAT зафиксировал первые радиоволны от кометы. Сторонники Лоэба поспешили предположить, что это свидетельство "передачи данных" инопланетного происхождения. Однако учёные быстро доказали обратное: источник радиосигналов имеет полностью естественную природу.

Анализ показал, что радиоволны связаны с присутствием гидроксильных радикалов (молекул OH) в газовой оболочке кометы. Они образуются при разрушении молекул воды под воздействием солнечного излучения — явление, называемое дегазацией. Это типичный процесс для активных комет, указывающий на выделение летучих веществ при нагревании Солнцем.

Подтверждение из других наблюдений

В начале октября исследователи NASA уже фиксировали мощные выбросы воды из 3I/ATLAS — "словно из пожарного шланга". Тогда комета активно испарялась, приближаясь к Солнцу. Новые радионаблюдения показали, что та же вода позже распадалась на радикалы OH, создавая радиоволновое излучение на характерных длинах волн. Всё это полностью вписывается в естественную модель поведения комет.

"Наши данные показывают классическую дегазацию, а не технологическую активность", — отметил сотрудник обсерватории MeerKAT Саймон Талбот.

Лоэб в своём блоге также признал наличие гидроксильных радикалов, но не стал уточнять, что это является обычным проявлением кометной активности. Тем не менее именно это наблюдение окончательно подтвердило: речь идёт о природном процессе.

Оптические изменения и "потерянный хвост"

Когда комета проходила через солнечную корону, учёные заметили кратковременное усиление яркости и изменение цвета. После возвращения в поле зрения казалось, что она утратила хвост, но последующие наблюдения показали, что это оптическая иллюзия. Солнечное излучение изменило направление и интенсивность отражения света от пылевого шлейфа.

Комета ранее демонстрировала ряд "аномалий": сильное облучение поверхности, избыток углекислого газа и появление антихвоста — структуры, направленной в противоположную сторону от Солнца. Однако все эти эффекты уже объяснены физикой движения пыли и газа под действием солнечного ветра.

Мифы о пришельцах и опровержения

Появление радиосигнала вызвало всплеск слухов. В сети обсуждали якобы "зонд", который комета выпустила во время перигелия. Но 11 ноября астрономы сообщили, что новый объект, приблизившийся к Земле, — обычная комета Солнечной системы, получившая обозначение C/2025 V1 (Борисов). Даже сам Лоэб признал, что связь между объектами маловероятна.

Некоторые публикации ссылались на расчёты Лоэба о негравитационном ускорении 3I/ATLAS и предположили, что она могла "взорваться" из-за потери массы. Но свежие данные телескопов это опровергли: комета стабильна и ведёт себя так, как положено естественному телу.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: приписывать естественным явлениям инопланетное происхождение.
Последствие: подмена научных фактов сенсациями, снижение доверия к астрономии.
Альтернатива: анализировать данные на основе проверенных физических моделей.

Ошибка: игнорировать естественные процессы дегазации.
Последствие: ложные гипотезы о "радиопередачах".
Альтернатива: использовать спектроскопические методы для подтверждения химического состава.

Ошибка: интерпретировать оптические изменения как "аномалии".
Последствие: распространение псевдонаучных теорий.
Альтернатива: учитывать влияние солнечного ветра и углов наблюдения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
впервые зафиксированы радиоволны от межзвёздной кометы ограниченное окно наблюдений из-за близости к Солнцу
подтверждён естественный состав 3I/ATLAS низкий сигнал из-за расстояния
улучшено понимание дегазации и формирования радикалов OH данные требуют дальнейшей проверки
опровергнуты спекуляции об инопланетных технологиях шум в медиа отвлёк внимание от сути открытия

FAQ

Почему комета испускает радиоволны?
Из-за распада воды под воздействием солнечного излучения образуются радикалы OH, которые излучают радиоволны на определённой частоте.

Можно ли считать 3I/ATLAS доказательством внеземной жизни?
Нет. Все наблюдения подтверждают естественную природу объекта. Радиосигналы вызваны физическими процессами, а не технологиями.

Будут ли новые наблюдения?
Да. Комету планируют отслеживать до тех пор, пока она не покинет Солнечную систему. Эти данные помогут понять состав и происхождение других межзвёздных тел.

Интересные факты

  1. 3I/ATLAS движется быстрее 210 000 км/ч — это в 170 раз больше скорости пули.

  2. Комета могла сформироваться задолго до появления нашей звёздной системы.

  3. MeerKAT состоит из 64 антенн и способен улавливать радиоволны на расстоянии миллиардов километров.

Первый межзвёздный объект — "Оумумуа" — был обнаружен в 2017 году и стал предметом бурных споров. В 2019-м появилась комета 2I/Борисов, доказавшая, что межзвёздные тела действительно могут посещать нашу систему. 3I/ATLAS — третий представитель этой категории, но первый, от которого удалось зарегистрировать радиоволны. Это наблюдение расширяет понимание процессов, происходящих в кометах, и укрепляет идею о том, что подобные объекты — обычное, хотя и редкое, явление в нашей галактике.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Ошибки при выращивании чеснока: советы агронома Петрова
Honda представила систему Maintenance Minder для контроля техобслуживания
Узбекистан оформил поставку 100 000 тонн хлопка из США
Новый салат с брынзой и картофелем вытесняет классику
Басков устроил скандал на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Бигуди сохраняют влагу и объём волос без перегрева — стилисты
Учёные восстановили зубную эмаль с помощью белкового матрикса
Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор
Создание объема волос с помощью фена: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.