Межзвёздная комета подала голос: радиосигнал от кометы разрушил миф о контакте с инопланетянами

Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS

Астрономы впервые зафиксировали радиоволны, исходящие от межзвёздной кометы 3I/ATLAS. На первый взгляд открытие звучит как сценарий из научной фантастики: космический объект из другой звёздной системы передаёт "сигнал" в эфир. Но на деле эти волны не имеют ничего общего с инопланетными технологиями. Это естественный физический процесс, который только подтверждает, что 3I/ATLAS — настоящая комета, а не корабль пришельцев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астроном

Комета из другой звезды

3I/ATLAS — третий известный межзвёздный объект, пролетевший через нашу Солнечную систему. Его впервые заметили в июле, когда он приближался к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч. По данным наблюдений, это древнейшая из всех известных комет, выброшенная из своей звёздной системы примерно 7 миллиардов лет назад, на окраине галактики Млечный Путь.

Как и предыдущие межзвёздные гости, 3I/ATLAS быстро стала объектом спекуляций. Астрофизик из Гарварда Ави Лоэб, известный своими смелыми гипотезами, предположил, что комета может быть замаскированным космическим кораблём. Подобные идеи он уже выдвигал ранее, в частности о первом межзвёздном объекте — "Оумумуа". Несмотря на отсутствие доказательств, теория вызвала всплеск интереса в СМИ и отвлекла внимание от реальных научных наблюдений.

Радиосигналы без пришельцев

29 октября 3I/ATLAS прошла перигелий — точку максимального сближения с Солнцем. Именно тогда южноафриканский радиотелескоп MeerKAT зафиксировал первые радиоволны от кометы. Сторонники Лоэба поспешили предположить, что это свидетельство "передачи данных" инопланетного происхождения. Однако учёные быстро доказали обратное: источник радиосигналов имеет полностью естественную природу.

Анализ показал, что радиоволны связаны с присутствием гидроксильных радикалов (молекул OH) в газовой оболочке кометы. Они образуются при разрушении молекул воды под воздействием солнечного излучения — явление, называемое дегазацией. Это типичный процесс для активных комет, указывающий на выделение летучих веществ при нагревании Солнцем.

Подтверждение из других наблюдений

В начале октября исследователи NASA уже фиксировали мощные выбросы воды из 3I/ATLAS — "словно из пожарного шланга". Тогда комета активно испарялась, приближаясь к Солнцу. Новые радионаблюдения показали, что та же вода позже распадалась на радикалы OH, создавая радиоволновое излучение на характерных длинах волн. Всё это полностью вписывается в естественную модель поведения комет.

"Наши данные показывают классическую дегазацию, а не технологическую активность", — отметил сотрудник обсерватории MeerKAT Саймон Талбот.

Лоэб в своём блоге также признал наличие гидроксильных радикалов, но не стал уточнять, что это является обычным проявлением кометной активности. Тем не менее именно это наблюдение окончательно подтвердило: речь идёт о природном процессе.

Оптические изменения и "потерянный хвост"

Когда комета проходила через солнечную корону, учёные заметили кратковременное усиление яркости и изменение цвета. После возвращения в поле зрения казалось, что она утратила хвост, но последующие наблюдения показали, что это оптическая иллюзия. Солнечное излучение изменило направление и интенсивность отражения света от пылевого шлейфа.

Комета ранее демонстрировала ряд "аномалий": сильное облучение поверхности, избыток углекислого газа и появление антихвоста — структуры, направленной в противоположную сторону от Солнца. Однако все эти эффекты уже объяснены физикой движения пыли и газа под действием солнечного ветра.

Мифы о пришельцах и опровержения

Появление радиосигнала вызвало всплеск слухов. В сети обсуждали якобы "зонд", который комета выпустила во время перигелия. Но 11 ноября астрономы сообщили, что новый объект, приблизившийся к Земле, — обычная комета Солнечной системы, получившая обозначение C/2025 V1 (Борисов). Даже сам Лоэб признал, что связь между объектами маловероятна.

Некоторые публикации ссылались на расчёты Лоэба о негравитационном ускорении 3I/ATLAS и предположили, что она могла "взорваться" из-за потери массы. Но свежие данные телескопов это опровергли: комета стабильна и ведёт себя так, как положено естественному телу.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: приписывать естественным явлениям инопланетное происхождение.

• Последствие: подмена научных фактов сенсациями, снижение доверия к астрономии.

• Альтернатива: анализировать данные на основе проверенных физических моделей.

• Ошибка: игнорировать естественные процессы дегазации.

• Последствие: ложные гипотезы о "радиопередачах".

• Альтернатива: использовать спектроскопические методы для подтверждения химического состава.

• Ошибка: интерпретировать оптические изменения как "аномалии".

• Последствие: распространение псевдонаучных теорий.

• Альтернатива: учитывать влияние солнечного ветра и углов наблюдения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы впервые зафиксированы радиоволны от межзвёздной кометы ограниченное окно наблюдений из-за близости к Солнцу подтверждён естественный состав 3I/ATLAS низкий сигнал из-за расстояния улучшено понимание дегазации и формирования радикалов OH данные требуют дальнейшей проверки опровергнуты спекуляции об инопланетных технологиях шум в медиа отвлёк внимание от сути открытия

FAQ

Почему комета испускает радиоволны?

Из-за распада воды под воздействием солнечного излучения образуются радикалы OH, которые излучают радиоволны на определённой частоте.

Можно ли считать 3I/ATLAS доказательством внеземной жизни?

Нет. Все наблюдения подтверждают естественную природу объекта. Радиосигналы вызваны физическими процессами, а не технологиями.

Будут ли новые наблюдения?

Да. Комету планируют отслеживать до тех пор, пока она не покинет Солнечную систему. Эти данные помогут понять состав и происхождение других межзвёздных тел.

Интересные факты

3I/ATLAS движется быстрее 210 000 км/ч — это в 170 раз больше скорости пули. Комета могла сформироваться задолго до появления нашей звёздной системы. MeerKAT состоит из 64 антенн и способен улавливать радиоволны на расстоянии миллиардов километров.

Первый межзвёздный объект — "Оумумуа" — был обнаружен в 2017 году и стал предметом бурных споров. В 2019-м появилась комета 2I/Борисов, доказавшая, что межзвёздные тела действительно могут посещать нашу систему. 3I/ATLAS — третий представитель этой категории, но первый, от которого удалось зарегистрировать радиоволны. Это наблюдение расширяет понимание процессов, происходящих в кометах, и укрепляет идею о том, что подобные объекты — обычное, хотя и редкое, явление в нашей галактике.