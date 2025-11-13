Зубная эмаль воскресла в пробирке: создан белковый матрикс, восстанавливающий эмаль как в детстве

Учёные восстановили зубную эмаль с помощью белкового матрикса

Зубная эмаль — самая твёрдая ткань человеческого организма, и при этом одна из самых уязвимых. Она ежедневно выдерживает сотни циклов жевания, давление до 770 ньютонов и постоянное воздействие кислот из пищи. Когда эмаль разрушается, организм не способен восстановить её самостоятельно. Почти половина населения планеты страдает от проблем, связанных с потерей эмали, а мировые затраты на лечение оцениваются в 544 миллиарда долларов в год. Британские учёные из Ноттингемского университета предложили решение, которое может изменить стоматологию: белковый матрикс, способный восстанавливать эмаль в лабораторных условиях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полоскание после чистки зубов

Как природа подсказала решение

Во время формирования зубов за рост эмали отвечает белок амелогенин. Он контролирует процесс минерализации, превращая хаотичные структуры в упорядоченные волокна, которые направляют рост нанокристаллов гидроксиапатита. В итоге формируется плотная, призматическая ткань, способная выдерживать огромные нагрузки. Именно этот природный механизм и лег в основу нового метода.

Группа под руководством Альваро Маты и Абшара Хасана использовала синтетические белки — эластиноподобные рекомбинамеры (ELR). Эти молекулы хаотичны по структуре, но при взаимодействии с ионами кальция и высыхании перестраиваются в волокна, аналогичные амелогенину.

"Нашей целью было создать матрицу, которая должна была имитировать структурные и функциональные характеристики амелогениновой матрицы", — подчеркнул главный автор исследования Абшар Хасан.

Технология проста: раствор ELR с кальцием и антисептиком наносят на повреждённую поверхность зуба и оставляют высохнуть при комнатной температуре. Через 3-4 минуты формируется тонкий слой, после чего зуб помещается в минерализующий раствор. За 10-14 дней образуется новый минерализованный слой толщиной до 10 микрометров.

Три уровня восстановления

Учёные протестировали систему на разных типах повреждений.

Апризматическая эмаль. После десятидневной минерализации образовался новый слой кристаллов, точно повторяющий микроструктуру исходной эмали. Призматическая эмаль. ELR не только восстановил структуру призм диаметром 4-8 микрон, но и межпризматические зоны. Жёсткость и упругость регенерированной ткани почти совпали с нативной эмалью: модуль Юнга 76,3 ГПа против 80,7 ГПа и твёрдость 3,1 против 3,4 ГПа. Повреждения до дентина. Даже на оголённом дентине матрикс ELR формировал слой, схожий с естественной связью эмали и дентина, что особенно перспективно для восстановления сильно разрушенных зубов.

Проверка на прочность

Чтобы оценить, выдержит ли новая эмаль реальные нагрузки, проводились тесты. Реминерализованные образцы подвергались интенсивной чистке электрической щёткой в течение часа, что эквивалентно примерно 450 дням гигиены. Структура не изменилась.

В другом эксперименте имитировали жевание и бруксизм: зубы испытывали нагрузку 75 ньютонов на протяжении двух недель (около 800 тысяч циклов). Износ оказался сопоставим с настоящей эмалью, а при покрытии дентина — даже меньше.

Далее образцы помещали в уксусную кислоту с pH 4. После 15 минут обработки реминерализованная эмаль сохраняла жёсткость и стабильность дольше, чем нативная. Учёные объясняют это плотной интеграцией новых кристаллов с исходной структурой.

От лаборатории к стоматологическому кабинету

Чтобы сделать технологию пригодной для клинической работы, исследователи изменили состав покрытия. Вместо органических растворителей применили смесь воды и этанола, что ускорило проникновение белков в ткань. Для сшивания компонентов использовали гексаметилендиизоцианат, заменив токсичный глутаральдегид.

Процесс создания покрытия занимает всего 3-4 минуты при комнатной температуре. Испытания на культурах клеток (фибробласты, стволовые и эндотелиальные клетки) подтвердили полную биосовместимость. Слой сохраняет устойчивость даже при экстремальных условиях: pH от 2 до 11, воздействие ультразвука, температуре 55 °C и активной чистке.

В завершающей серии тестов использовали человеческую слюну от разных доноров. Во всех случаях происходила успешная реминерализация призматической эмали с модулем Юнга 74,6 ГПа и твёрдостью 2,7 ГПа, что подтверждает универсальность метода.

Потенциал и перспективы

"Наша технология предлагает практичное и безопасное с клинической точки зрения решение для реминерализации тонких слоёв эмали толщиной до 10 микрометров", — отметил руководитель проекта Альваро Мата.

Метод позволяет восстанавливать все типы эмали: от внешнего слоя до участков, примыкающих к дентину. При этом не используются фтор и токсичные реагенты, что делает технологию безопасной для пациента.

Исследователи подчёркивают, что пока испытания проводились ex vivo, то есть вне живого организма. Следующий этап — клинические исследования. Команда уже создала спин-офф-компанию Mintech-Bio, чтобы вывести первый продукт на рынок. Однако прежде чем он появится в стоматологиях, предстоят испытания на пациентах и получение одобрения регулирующих органов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться только на традиционные пасты с фтором.

• Последствие: частичное восстановление без структурного укрепления.

• Альтернатива: применение белковых матриксов нового поколения, способных формировать прочный слой минералов.

• Ошибка: игнорировать начальные признаки эрозии эмали.

• Последствие: обнажение дентина и повышение чувствительности.

• Альтернатива: использование реминерализующих покрытий под контролем стоматолога.

• Ошибка: проводить механическое отбеливание при истончённой эмали.

• Последствие: ускоренное разрушение поверхности.

• Альтернатива: щадящие процедуры с реминерализующим уходом.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы восстановление естественной структуры эмали требуется лабораторная среда для роста минералов биосовместимость и отсутствие токсинов процесс занимает до двух недель стойкость к кислотам и износу пока не прошла клинические испытания подходит для разных типов повреждений ограничена толщина слоя (до 10 мкм)

FAQ

Как долго длится восстановление эмали?

Процесс минерализации занимает около двух недель, но первые структурные изменения появляются уже через несколько дней.

Можно ли применять матрикс дома?

Нет. Метод рассчитан на использование специалистами после адаптации для клинических условий.

Заменит ли технология пломбы и реставрации?

Пока нет. Но в будущем может стать альтернативой для ранних стадий эрозии или микротрещин.

Интересные факты

Эмаль человека состоит из нанокристаллов гидроксиапатита диаметром всего 50 нанометров. Восстановленный слой матрикса демонстрирует твёрдость, сравнимую с природной эмалью. Прототип технологии не содержит фтора, но при этом устойчив к кислотам.

Попытки восстановить эмаль предпринимались с конца XX века. Первые методы основывались на фторсодержащих гелях, затем появились наноматериалы и кальций-фосфатные составы. Однако они не могли воссоздать микроструктуру эмали. Только появление белковых технологий позволило подойти к задаче с позиции биомиметики — копирования природных процессов на молекулярном уровне.