Мини-компьютер с амбициями гиганта: карманное устройство превращает ладонь в рабочее место

Карманные устройства уже давно перестали быть просто забавой для гиков. Сегодня они способны выполнять задачи, которые раньше требовали полноценного настольного ПК. Один из таких примеров — OmniOne Pocket PC, компактный компьютер, совмещающий производительность, мобильность и удобство использования в дороге. Он выглядит как гибрид смартфона и мини-ноутбука, но по функциональности ближе к традиционному рабочему компьютеру.
Многие энтузиасты до сих пор создают собственные портативные ПК, однако большинство таких проектов остаются нишевыми. Эти устройства часто оказываются неудобными для повседневной работы и быстро теряют актуальность. OmniOne выгодно выделяется среди них: он изначально задуман как реальный инструмент для решения задач, а не просто экспериментальное устройство.
Компьютер оснащён процессором Intel Twin Lake N150 — не игровым монстром, но достаточно мощным для веб-серфинга, работы с документами и лёгких вычислений. Он без проблем справляется с Windows и Linux, позволяя использовать привычные программы. Главное отличие OmniOne от множества компактных решений заключается в том, что это не игрушка, а действительно рабочая машина.
|Параметр
|OmniOne Pocket PC
|Raspberry Pi 5 (в корпусе)
|GPD Pocket 3
|Процессор
|Intel Twin Lake N150
|ARM Broadcom BCM2712
|Intel Core i5-1135G7
|Дисплей
|5,7 дюйма, сенсорный
|отсутствует
|8 дюймов, сенсорный
|Клавиатура
|физическая, с тачпадом
|нет
|физическая
|ОС
|Windows / Linux
|Raspberry Pi OS / Linux
|Windows / Linux
|Время работы
|до 5 часов
|зависит от питания
|до 6 часов
|Вес
|~300 г
|~200 г
|~720 г
OmniOne занимает золотую середину между мини-ПК и ультрапортативными ноутбуками. Он легче большинства аналогов, но при этом предлагает больше возможностей, чем устройства на Raspberry Pi.
Подключите внешние мониторы через HDMI или DisplayPort: устройство поддерживает до двух дополнительных экранов.
Используйте USB-порты для мыши, флешки или внешнего SSD: интерфейсов достаточно для полноценной работы.
Настройте Ethernet или Wi-Fi для стабильного соединения: встроенные модули обеспечивают хорошую скорость.
Зарядите аккумулятор и работайте до 5 часов: этого хватит для деловой поездки, встречи или короткой командировки.
Клавиатура OmniOne разделена на две части, а между ними расположен мини-тачпад. Печатать большими пальцами непривычно, но гораздо удобнее, чем работать с экранной клавиатурой.
• Ошибка: использовать OmniOne как игровую станцию.
• Последствие: сильный нагрев, снижение производительности, быстрая разрядка.
• Альтернатива: для игр подойдут Steam Deck или ASUS ROG Ally.
• Ошибка: не подключать внешние устройства.
• Последствие: утомление при наборе текста, падение скорости работы.
• Альтернатива: использовать беспроводную клавиатуру и мышь через Bluetooth.
• Ошибка: работать без охлаждения.
• Последствие: перегрев и троттлинг.
• Альтернатива: установить OmniOne на охлаждающую подставку или мини-стойку с вентилятором.
OmniOne способен заменить полноценный настольный компьютер при решении стандартных офисных задач. Если подключить клавиатуру, мышь и мониторы, получится полноценная рабочая станция. Устройство не занимает много места и не требует отдельного блока питания. Это отличный вариант для фрилансеров и специалистов, которые часто работают в дороге: компьютер можно взять в коворкинг, на встречу или даже установить в автомобиле.
|Плюсы
|Минусы
|полноценный x86-процессор
|не подходит для современных игр
|компактность и лёгкость
|клавиатура неудобна для долгой работы
|поддержка Windows и Linux
|среднее время автономной работы
|наличие HDMI, USB, Ethernet
|цена выше, чем у Raspberry Pi
|возможность подключения нескольких мониторов
|небольшой экран 5,7 дюйма
Какую конфигурацию выбрать?
Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ подойдёт большинству пользователей. Если вы работаете с графикой или множеством окон, стоит выбрать модель с 16 ГБ оперативной памяти.
Сколько стоит OmniOne Pocket PC?
Цена начинается от 359 долларов. Это немного дороже, чем Raspberry Pi, но значительно дешевле, чем другие мини-ноутбуки с аналогичными характеристиками.
Что лучше: OmniOne или GPD Pocket 3?
OmniOne легче и доступнее по цене, при этом он достаточно мощный для офисных задач. GPD Pocket 3 выигрывает в производительности, но стоит дороже и больше ориентирован на профессиональное использование.
Миф: карманные ПК не подходят для работы.
Правда: OmniOne обеспечивает производительность на уровне офисного компьютера и поддерживает привычные программы.
Миф: такие устройства перегреваются.
Правда: при нормальной вентиляции и умеренной нагрузке OmniOne работает стабильно.
Миф: сенсорный экран в мини-ПК бесполезен.
Правда: в OmniOne он делает управление интерфейсом интуитивным, особенно при работе без мыши.
OmniOne весит всего 300 граммов — меньше, чем бутылка воды.
Дизайн устройства вдохновлён форм-фактором старых BlackBerry.
OmniOne поддерживает запуск полноценных приложений вроде Photoshop, VS Code и Blender.
Карманные компьютеры появились в конце 90-х. Тогда на рынке доминировали КПК Palm и Windows CE, которые позволяли работать с заметками и почтой, но имели ограниченные возможности. Затем появились нетбуки, а позже смартфоны, вытеснившие КПК. Сегодня, благодаря энергоэффективным процессорам и компактным форм-факторам, интерес к формату Pocket PC возвращается. OmniOne — яркое доказательство того, что мини-ПК снова могут быть полезными и востребованными.
