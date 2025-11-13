Тайный код саморазрушения: новое открытие превращает опухоль в механизм собственного уничтожения

В лабораториях Гарварда и Нью-Йоркского университета произошло открытие, которое может изменить подход к лечению рака. Исследователи обнаружили, что блокировка одного белка заставляет раковые клетки самоликвидироваться — буквально разрушать себя изнутри. Впервые удалось увидеть, как опухолевые клетки "совершают самоубийство", и этот процесс может стать основой принципиально новой терапии.
Под микроскопом этот процесс выглядит как замедленное разрушение: клетка дрожит, её мембрана разрушается и рассыпается. Это состояние известно как ферроптоз — особый тип гибели клеток, при котором железо запускает разрушение липидов в клеточной оболочке.
Учёные из Гарварда и NYU выяснили, что белок FSP1 (Ferroptosis Suppressor Protein 1) является ключевым защитником клетки от ферроптоза. Он не позволяет клеточной мембране разрушаться. Когда этот белок блокируют, защита исчезает — и раковая клетка погибает.
"Если мы вмешаемся на ранней стадии, то сможем предотвратить распространение рака за пределы исходной опухоли", — объяснила доцент Гарвардского университета Джессалин Убеллакерова.
В экспериментах с живыми мышами блокировка FSP1 замедляла рост опухолей и в некоторых случаях приводила к их частичному обратному развитию.
Обе исследовательские группы — гарвардская и нью-йоркская — независимо подтвердили эффект ингибирования FSP1. У мышей с опухолями лёгких и лимфатических узлов, получавших препарат, размер опухоли уменьшился на 30-35 % по сравнению с контрольной группой. Кроме того, животные жили дольше, а прогрессирование болезни замедлялось.
"Это большой шаг вперёд", — отметила Джессалин Убеллакерова.
Учёные также проверили, как уровень FSP1 меняется при различных стадиях рака. Оказалось, что чем выше активность этого фермента, тем хуже прогноз. У пациентов с высоким уровнем FSP1 фиксировалось более короткое время выживания, что делает этот белок потенциальным биомаркером агрессивных опухолей.
До этого внимание учёных было сосредоточено на другом ферменте — глутатионпероксидазе 4 (GPX4), который также защищает клетки от ферроптоза. Но блокировка GPX4 оказалась слишком токсичной: она поражала Т-клетки, ответственные за иммунную защиту, и вызывала серьёзные побочные эффекты.
FSP1, напротив, обеспечивает аналогичную защиту, но, как показали исследования, ингибировать его гораздо безопаснее.
"Среда лимфатических узлов для клеток меланомы очень благоприятна, и именно FSP1 помогает им выживать", — пояснила Джессалин Убеллакерова.
Это открытие даёт шанс разработать препараты, которые смогут избирательно отключать защитные механизмы раковых клеток, не нанося вреда иммунной системе.
"Исследование лимфатических узлов приводит веские доводы в пользу ингибирования FSP1", — отметил директор по клиническим исследованиям меланомы Калифорнийского университета в Сан-Франциско Адиль Дауд.
Однако эксперт напоминает: пока речь идёт о мышиных моделях, и пока неизвестно, насколько эффективно это сработает у людей. По его словам, "это перспективный механизм, но потребуются годы, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность в клинике".
Ферроптоз отличается от обычного апоптоза (запрограммированной смерти клетки). Здесь в игру вступает железо, которое окисляет жиры мембраны, разрушая её изнутри. Этот процесс можно "запустить" искусственно — именно к этому стремятся учёные, чтобы заставить раковые клетки самоуничтожаться без химиотерапии и облучения.
FSP1 действует как антагонист ферроптоза: он нейтрализует перекисные липиды и тем самым блокирует разрушение клетки. Поэтому ингибитор FSP1 становится ключом к включению естественного механизма саморазрушения в опухолях.
Гарвардская команда сосредоточилась на агрессивной форме меланомы. Учёные внедрили ингибиторы FSP1 в опухоли мышей и наблюдали: спустя две недели размер новообразований сократился в среднем на треть, а у некоторых животных рост опухоли полностью остановился.
Это стало первым подтверждением того, что FSP1 можно фармакологически контролировать и использовать как терапевтическую мишень.
Параллельное исследование команды Папагианнакопулоса в NYU показало аналогичный эффект на моделях рака лёгких. Через три недели опухоли у мышей, получавших ингибиторы FSP1, были почти на 40 % меньше по объёму, чем у контрольных животных.
"Даже небольшое различие в выживаемости указывает, что FSP1 играет важную роль, но не единственную", — отметил Адиль Дауд.
Интересно, что блокирование FSP1 оказалось эффективным при нескольких типах рака лёгких, а не только при одном генетическом подтипе. Это делает терапию потенциально универсальной.
Учёные осторожны в прогнозах, но оптимистичны. Если эффект подтвердится в клинических испытаниях, ингибиторы FSP1 могут стать новым классом противоопухолевых препаратов, которые заставляют рак "включать" собственный механизм самоуничтожения.
"Я надеюсь и ожидаю, что это приведёт к реальной терапевтической пользе", — заключила Джессалин Убеллакерова.
Кроме того, терапия на основе FSP1 может сочетаться с существующими методами — иммунотерапией и химиотерапией, усиливая их действие без повышения токсичности.
|Подход
|Механизм
|Риски
|Эффективность
|Химиотерапия
|Уничтожает все быстро делящиеся клетки
|Повреждает здоровые ткани
|Средняя
|Иммунотерапия
|Активирует иммунные клетки против опухоли
|Может вызывать аутоиммунные реакции
|Высокая при правильном подборе
|Ингибиторы GPX4
|Запускают ферроптоз, но токсичны
|Повреждают Т-клетки
|Низкая
|Ингибиторы FSP1
|Вызывают гибель опухоли через ферроптоз
|Безопаснее для иммунной системы
|Потенциально высокая
Команды Гарварда и NYU продолжают тестировать молекулы-ингибиторы на разных типах опухолей — от меланомы до рака поджелудочной железы. В ближайшие годы планируется разработка прототипов лекарств для клинических испытаний.
Учёные надеются, что блокирование FSP1 станет частью новой концепции онкологии — "умного лечения", при котором рак уничтожает сам себя, не затрагивая здоровые клетки.
• Термин "ферроптоз" был предложен только в 2012 году — и сегодня считается одним из самых перспективных направлений в биомедицине.
• FSP1 также участвует в защите нейронов от окислительного стресса — это делает его важной мишенью не только в онкологии, но и в неврологии.
• По оценкам, более 60 % агрессивных опухолей обладают повышенным уровнем FSP1, что делает этот белок универсальной мишенью для будущих препаратов.
Новые данные дают надежду, что однажды рак перестанет быть "бессмертной клеткой" и научится разрушать сам себя под действием созданных человеком механизмов.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.