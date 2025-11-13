Тайный код саморазрушения: новое открытие превращает опухоль в механизм собственного уничтожения

Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться

8:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В лабораториях Гарварда и Нью-Йоркского университета произошло открытие, которое может изменить подход к лечению рака. Исследователи обнаружили, что блокировка одного белка заставляет раковые клетки самоликвидироваться — буквально разрушать себя изнутри. Впервые удалось увидеть, как опухолевые клетки "совершают самоубийство", и этот процесс может стать основой принципиально новой терапии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учёные держат мышь в руках

Когда клетка уничтожает саму себя

Под микроскопом этот процесс выглядит как замедленное разрушение: клетка дрожит, её мембрана разрушается и рассыпается. Это состояние известно как ферроптоз — особый тип гибели клеток, при котором железо запускает разрушение липидов в клеточной оболочке.

Учёные из Гарварда и NYU выяснили, что белок FSP1 (Ferroptosis Suppressor Protein 1) является ключевым защитником клетки от ферроптоза. Он не позволяет клеточной мембране разрушаться. Когда этот белок блокируют, защита исчезает — и раковая клетка погибает.

"Если мы вмешаемся на ранней стадии, то сможем предотвратить распространение рака за пределы исходной опухоли", — объяснила доцент Гарвардского университета Джессалин Убеллакерова.

В экспериментах с живыми мышами блокировка FSP1 замедляла рост опухолей и в некоторых случаях приводила к их частичному обратному развитию.

Что показали эксперименты на мышах

Обе исследовательские группы — гарвардская и нью-йоркская — независимо подтвердили эффект ингибирования FSP1. У мышей с опухолями лёгких и лимфатических узлов, получавших препарат, размер опухоли уменьшился на 30-35 % по сравнению с контрольной группой. Кроме того, животные жили дольше, а прогрессирование болезни замедлялось.

"Это большой шаг вперёд", — отметила Джессалин Убеллакерова.

Учёные также проверили, как уровень FSP1 меняется при различных стадиях рака. Оказалось, что чем выше активность этого фермента, тем хуже прогноз. У пациентов с высоким уровнем FSP1 фиксировалось более короткое время выживания, что делает этот белок потенциальным биомаркером агрессивных опухолей.

Почему FSP1 стал новой мишенью

До этого внимание учёных было сосредоточено на другом ферменте — глутатионпероксидазе 4 (GPX4), который также защищает клетки от ферроптоза. Но блокировка GPX4 оказалась слишком токсичной: она поражала Т-клетки, ответственные за иммунную защиту, и вызывала серьёзные побочные эффекты.

FSP1, напротив, обеспечивает аналогичную защиту, но, как показали исследования, ингибировать его гораздо безопаснее.

"Среда лимфатических узлов для клеток меланомы очень благоприятна, и именно FSP1 помогает им выживать", — пояснила Джессалин Убеллакерова.

Это открытие даёт шанс разработать препараты, которые смогут избирательно отключать защитные механизмы раковых клеток, не нанося вреда иммунной системе.

Что думают онкологи

"Исследование лимфатических узлов приводит веские доводы в пользу ингибирования FSP1", — отметил директор по клиническим исследованиям меланомы Калифорнийского университета в Сан-Франциско Адиль Дауд.

Однако эксперт напоминает: пока речь идёт о мышиных моделях, и пока неизвестно, насколько эффективно это сработает у людей. По его словам, "это перспективный механизм, но потребуются годы, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность в клинике".

Как работает ферроптоз

Ферроптоз отличается от обычного апоптоза (запрограммированной смерти клетки). Здесь в игру вступает железо, которое окисляет жиры мембраны, разрушая её изнутри. Этот процесс можно "запустить" искусственно — именно к этому стремятся учёные, чтобы заставить раковые клетки самоуничтожаться без химиотерапии и облучения.

FSP1 действует как антагонист ферроптоза: он нейтрализует перекисные липиды и тем самым блокирует разрушение клетки. Поэтому ингибитор FSP1 становится ключом к включению естественного механизма саморазрушения в опухолях.

Исследование Гарварда: меланома и лимфатические узлы

Гарвардская команда сосредоточилась на агрессивной форме меланомы. Учёные внедрили ингибиторы FSP1 в опухоли мышей и наблюдали: спустя две недели размер новообразований сократился в среднем на треть, а у некоторых животных рост опухоли полностью остановился.

Это стало первым подтверждением того, что FSP1 можно фармакологически контролировать и использовать как терапевтическую мишень.

Исследование Нью-Йоркского университета: рак лёгких

Параллельное исследование команды Папагианнакопулоса в NYU показало аналогичный эффект на моделях рака лёгких. Через три недели опухоли у мышей, получавших ингибиторы FSP1, были почти на 40 % меньше по объёму, чем у контрольных животных.

"Даже небольшое различие в выживаемости указывает, что FSP1 играет важную роль, но не единственную", — отметил Адиль Дауд.

Интересно, что блокирование FSP1 оказалось эффективным при нескольких типах рака лёгких, а не только при одном генетическом подтипе. Это делает терапию потенциально универсальной.

Потенциал будущей терапии

Учёные осторожны в прогнозах, но оптимистичны. Если эффект подтвердится в клинических испытаниях, ингибиторы FSP1 могут стать новым классом противоопухолевых препаратов, которые заставляют рак "включать" собственный механизм самоуничтожения.

"Я надеюсь и ожидаю, что это приведёт к реальной терапевтической пользе", — заключила Джессалин Убеллакерова.

Кроме того, терапия на основе FSP1 может сочетаться с существующими методами — иммунотерапией и химиотерапией, усиливая их действие без повышения токсичности.

Сравнение стратегий лечения

Подход Механизм Риски Эффективность Химиотерапия Уничтожает все быстро делящиеся клетки Повреждает здоровые ткани Средняя Иммунотерапия Активирует иммунные клетки против опухоли Может вызывать аутоиммунные реакции Высокая при правильном подборе Ингибиторы GPX4 Запускают ферроптоз, но токсичны Повреждают Т-клетки Низкая Ингибиторы FSP1 Вызывают гибель опухоли через ферроптоз Безопаснее для иммунной системы Потенциально высокая

Следующие шаги

Команды Гарварда и NYU продолжают тестировать молекулы-ингибиторы на разных типах опухолей — от меланомы до рака поджелудочной железы. В ближайшие годы планируется разработка прототипов лекарств для клинических испытаний.

Учёные надеются, что блокирование FSP1 станет частью новой концепции онкологии — "умного лечения", при котором рак уничтожает сам себя, не затрагивая здоровые клетки.

Три интересных факта

• Термин "ферроптоз" был предложен только в 2012 году — и сегодня считается одним из самых перспективных направлений в биомедицине.

• FSP1 также участвует в защите нейронов от окислительного стресса — это делает его важной мишенью не только в онкологии, но и в неврологии.

• По оценкам, более 60 % агрессивных опухолей обладают повышенным уровнем FSP1, что делает этот белок универсальной мишенью для будущих препаратов.

Новые данные дают надежду, что однажды рак перестанет быть "бессмертной клеткой" и научится разрушать сам себя под действием созданных человеком механизмов.