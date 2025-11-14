Озеро исчезло за одну ночь: Алтай лишился своего зеркала из-за тайного поворота ручьев

Озеро Барсово на Алтае, когда-то живописное и полное жизни, исчезло буквально за несколько месяцев. Это стало неожиданным событием не только для местных жителей, но и для учёных, которые годами наблюдали за изменениями в регионе. Гидрологи Санкт-Петербургского государственного университета провели экспедицию в отдалённые районы Алтая, чтобы понять, что именно произошло с этим водоёмом и почему он полностью высох.
Исследование показало: исчезновение Барсового озера связано с изменением направления стока ручьёв, которые его питали. Эти потоки воды, возникавшие за счёт таяния ледников, со временем нашли новые русла. Из-за этого поступление воды в озеро прекратилось, и оно постепенно высохло.
"Трансформации ландшафтов, вызванные изменением климата, всегда имели большое влияние на землепользование", — отметил профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Дмитрий Ганюшкин.
Учёные начали наблюдения за озером в 2021 году. Уже тогда появилась гипотеза, что водоём может исчезнуть, если тающие ледники перестанут питать его ручьи. В конце июня 2022 года вода действительно стала стремительно уходить, а к сентябрю озеро превратилось в сухую котловину.
Современные методы геодезической съёмки помогли понять, куда делась вода. Оказалось, что в теле природной плотины, удерживавшей озеро, образовались каналы, уходящие вглубь под донную часть. Именно по ним вода покинула чашу. Теперь на месте водоёма — пустая впадина, дно которой покрыто трещинами и следами былых береговых линий.
"Вода покинула озеро по каналам внутри естественной плотины", — пояснила ассистент СПбГУ Валерия Распутина.
Учёные считают, что это событие — наглядный пример того, как глобальные климатические изменения влияют на локальные экосистемы. Когда ледники отступают, реки и ручьи теряют постоянный источник питания, что ведёт к пересыханию озёр и изменению всей гидрографической сети региона.
|Показатель
|До 2022 года
|После 2022 года
|Объём воды
|Стабильный, сезонные колебания
|Полное осушение
|Источники питания
|Ледниковые ручьи
|Отсутствуют
|Экосистема
|Водоём с растительностью и птицами
|Сухая котловина
|Гидрографическая сеть
|Устойчивая
|Изменена, русла смещены
Экспедиция СПбГУ включала гидрологов, гляциологов и геоморфологов. Они фиксировали уровни воды, температуру почв, динамику ледников. В полевых условиях использовались дроны, GPS-системы и спутниковые снимки для анализа изменений рельефа. Все данные позволили создать модель, объясняющую, как изменились пути водных потоков и почему озеро утратило приток.
Если похожие процессы начнутся в других районах Алтая или Саян, регион может столкнуться с дефицитом пресной воды. Горные озёра служат не только природными резервуарами, но и важными элементами локального климата. Их исчезновение способно изменить температурный баланс, увеличить риск пыльных бурь и ускорить деградацию мерзлоты.
|Плюсы
|Минусы
|Открытие новых участков для исследований
|Утрата источников пресной воды
|Расширение знаний о геоморфологии
|Увеличение риска наводнений
|Возможность изучения древних слоёв почвы
|Разрушение экосистем
Плотина представляла собой природное образование из моренных отложений. Со временем внутри неё образовались трещины и каналы, по которым вода стекла вниз.
Полностью вернуть его невозможно, но при определённых условиях — например, при изменении русел ручьёв или повышении количества осадков — часть воды может вернуться.
Подобные случаи фиксируются всё чаще. За последние 20 лет на Алтае исчезло более десятка малых ледниковых озёр.
Алтайские горы всегда считались зоной динамичных природных процессов. С конца XIX века здесь фиксируются колебания ледников, исчезновение мелких озёр и появление новых. Барсово — лишь один из эпизодов большой климатической истории, в которой природа постоянно перестраивает собственный облик.
Специалисты СПбГУ продолжают мониторинг горных экосистем, используя спутниковые технологии и георадары. Цель — создать базу данных, которая поможет прогнозировать подобные явления. Эти исследования важны не только для понимания Алтая, но и для оценки глобальных климатических рисков.
Итог прост: исчезновение Барсового озера — предупреждение о том, что изменения в природе происходят быстрее, чем кажется. Только постоянное наблюдение и анализ позволят понять, как сохранить водные ресурсы в условиях потепления.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.