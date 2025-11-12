Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пентагон молчит, но не опровергает: свидетели под присягой говорят о внеземных объектах

Видеозаписи НЛО признаны подлинными, но без объяснения — Пентагон
8:13
Наука

Вопрос о том, скрывает ли Пентагон доказательства внеземной жизни, снова оказался в центре внимания. Летом 2023 года в Конгрессе США прошли громкие слушания, посвящённые неопознанным аномальным явлениям (UAP), известным широкой публике как НЛО. Впервые перед депутатами официально выступили военные и разведчики, утверждавшие, что располагают свидетельствами существования технологий и объектов не человеческого происхождения.

НЛО в небе над Ливерпулем
Фото: Wikimedia Commons by dreese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
НЛО в небе над Ливерпулем

Голоса изнутри Пентагона

На слушаниях в Вашингтоне выступили три свидетеля: бывшие пилоты ВМС США Райан Грейвс и Дэвид Фравор, а также бывший сотрудник разведки Пентагона Дэвид Груш. Все трое настаивали, что правительство знает о необычных летающих объектах, но не раскрывает детали.

"Американская общественность имеет право знать больше о технологиях неизвестного происхождения и нечеловеческом интеллекте", — заявил конгрессмен Джаред Московиц.

В начале слушаний конгрессмен Гленн Гротман призвал Минобороны США к максимальной прозрачности, отметив, что "вопрос касается не только безопасности, но и доверия к власти".

Программа "восстановления и реверс-инжиниринга"

Самые громкие заявления прозвучали от Дэвида Груша. Он рассказал о существовании секретной программы, целью которой якобы является поиск и изучение инопланетных технологий. По его словам, речь идёт о "восстановлении и реверс-инжиниринге" (воспроизведении) внеземных аппаратов.

"Мне сообщили о многолетней программе по восстановлению технических средств внеземного происхождения", — сказал Дэвид Груш.

Бывший разведчик утверждал, что располагает свидетельствами коллег — военных и инженеров с безупречной репутацией. Он сообщил, что часть этих доказательств представлена в виде засекреченных документов, фото и устных показаний. Однако лично видеть эти объекты ему не довелось.

Когда конгрессмен Тим Берчетт спросил Груша, видел ли он "инопланетные тела" или целые корабли, тот ответил отрицательно. Но добавил, что располагает "надёжными источниками", утверждающими обратное.

Пилоты против скептиков

Бывший пилот F/A-18 Райан Грейвс заявил, что встречи с необъяснимыми объектами происходят регулярно, особенно у восточного побережья США.

"Эти наблюдения не редки. Это обычное дело", — подчеркнул Райан Грейвс.

По его словам, военные экипажи и коммерческие пилоты часто видят объекты, которые остаются неподвижными при ураганном ветре, а затем мгновенно ускоряются до сверхзвуковых скоростей. Такие манёвры не поддаются объяснению с точки зрения известных технологий.

Однако, несмотря на масштаб явления, пилоты редко сообщают о подобных случаях из-за страха перед насмешками или профессиональными последствиями.

"Угроза национальной безопасности"

Бывший командир истребителя Дэвид Фравор, участвовавший в знаменитом инциденте у побережья Сан-Диего в 2004 году (встреча с объектом "Tic Tac"), заявил, что правительства обязаны серьёзно относиться к таким наблюдениям.

"Технологии, с которыми мы столкнулись, намного превосходят всё, что у нас есть", — сказал Дэвид Фравор.

Он подчеркнул, что отсутствие надзора и прозрачности в обращении с возможными внеземными артефактами вызывает тревогу. По мнению пилота, такие явления могут представлять угрозу национальной безопасности — особенно если неизвестные объекты способны вмешиваться в работу радаров и систем обороны.

Возможные мотивы внеземных визитёров

Свидетели не исключают, что гипотетические "инопланетные наблюдатели" проявляют интерес к ядерному потенциалу США и объектам стратегического значения. Некоторые случаи появления UAP фиксировались рядом с базами, где хранятся атомные боеголовки. Это породило версии о "разведывательных миссиях" или тестировании возможностей земных систем.

Почему правительство молчит

По словам Груша, Пентагон сознательно ограничивает доступ к информации, прикрываясь государственными секретами. Он утверждает, что существовала даже кампания дезинформации, направленная на дискредитацию очевидцев.

"Я могу лишь подтвердить, что подобные действия предпринимались", — сказал Дэвид Груш, отвечая на вопрос о сокрытии фактов.

Официальные представители Министерства обороны США заявляют, что не располагают доказательствами внеземной деятельности. Однако признали, что некоторые наблюдения действительно не поддаются идентификации.

Сравнение позиций

Источник Позиция Подтверждение
Дэвид Груш Пентагон скрывает артефакты внеземного происхождения Есть показания коллег, но без прямых доказательств
Райан Грейвс НЛО наблюдаются регулярно, особенно в военных зонах Видеоматериалы и отчёты пилотов
Дэвид Фравор Технологии UAP превосходят земные Личный визуальный контакт с объектом
Пентагон Фактов внеземной активности нет Анализ наблюдений продолжается

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сообщения военных пилотов как "мистику".
    Последствие: потеря данных, важных для национальной безопасности.
    Альтернатива: создание независимого центра анализа UAP, открытого для гражданских экспертов.

А что если…

Если заявления Груша и его коллег окажутся правдой, человечество стоит на пороге величайшего открытия — подтверждения внеземной цивилизации. Но даже если речь идёт лишь о секретных технологиях земного происхождения, вопрос остаётся тревожным: кто контролирует эти устройства и зачем они вторгаются в военное небо США?

Плюсы и минусы публичных слушаний

Плюсы Минусы
Повышают прозрачность и стимулируют науку Рискуют вызвать волну конспирологии
Привлекают внимание общества и СМИ Угроза утечки секретных данных
Способствуют созданию новых аналитических структур Могут быть использованы в политических целях

FAQ

Нашёл ли Пентагон доказательства инопланетян?
Официально — нет. Но ряд бывших военных утверждают, что такие материалы засекречены.

Почему пилоты видят НЛО чаще, чем другие?
Они работают в зонах повышенного наблюдения и располагают чувствительными приборами, фиксирующими аномалии.

Есть ли видео или фото доказательства?
Да, Пентагон подтверждал подлинность нескольких видеозаписей, но не делает выводов о природе объектов.

Мифы и правда

Миф: правительство США признало существование инопланетян.
Правда: подтверждений внеземной жизни нет, но исследования UAP продолжаются.

Миф: все видеозаписи НЛО — фальшивки.
Правда: часть записей признана подлинной, но без объяснения происхождения объектов.

Три интересных факта

  1. В 2022 году Пентагон создал Управление по расследованию аномальных явлений (AARO).

  2. Первое официальное упоминание термина UAP появилось в 2021 году, чтобы заменить "НЛО" и снизить стигму.

  3. Более 650 инцидентов с UAP остаются без объяснения по данным отчётов разведки США.

Исторический контекст

История наблюдений за "неопознанными объектами" в США тянется с 1947 года, начиная с Розуэлльского инцидента. С тех пор каждая эпоха вносила свои сенсации — от "дисков" времён Холодной войны до современных видео с истребителей. Однако впервые вопрос о возможном внеземном происхождении этих явлений обсуждается на уровне Конгресса, под присягой и с официальными стенограммами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
