Под толщей веков и песка: Чёрное море раскрывает тайну затонувших древних поселений

Чёрное море — одно из самых загадочных водоёмов планеты. Его тёмные глубины хранят следы древних цивилизаций, когда-то процветавших на побережье, а теперь погребённых под толщей воды. Долгое время эти рассказы считались легендами, пока археологи не начали находить подводные города и следы древних построек. Сегодня исследователи уверены: море действительно поглотило множество поселений, и процесс этот был не случайным.
На протяжении последних десятилетий подводные археологи фиксируют десятки находок вдоль черноморского побережья. Некоторые открытия перевернули представление о том, как формировалась береговая линия.
Одним из первых городов, утонувших в морских водах, считается Ольвия, основанная греками в VI веке до нашей эры. Она находилась в устье Южного Буга, недалеко от современного Николаева. Уже в XIX веке археолог Алексей Уваров предположил, что часть древнего города находится на дне Бугского лимана. Позже советские экспедиции в 1930-х и 1960-х годах подтвердили: значительная часть Ольвии действительно была поглощена водой.
В устьях Днестра и Тилигула археологи нашли остатки древних поселений Одессос и Кремниски. Когда-то эти города стояли на островах, образованных речными дельтами, но после сильного повышения уровня моря суша оказалась под водой. Учёные считают, что здесь произошёл локальный катастрофический подъём воды — своеобразная "мини-трансгрессия".
Не менее впечатляющая история связана с районом Сухуми. В 1980-х годах дайверы обнаружили на морском дне остатки древних стен и фундаменты построек. Это оказались руины античной Диоскурии, греческой колонии, впоследствии ставшей римским городом Севастополисом. Ранее подобные находки упоминал ещё в XIX веке исследователь Чернявский, но его слова долго считали выдумкой. Новые раскопки доказали обратное — часть города действительно скрыта под водой.
Судьба древнего Херсонеса до сих пор вызывает вопросы. Считается, что один из ранних городов находился западнее современного Севастополя и мог быть затоплен морем, но точных данных пока нет.
А вот в районе Керченского пролива учёные нашли фрагменты Боспорского государства — отдельные фундаменты, колонны и фрагменты керамики. Полностью восстановить картину пока не удалось: подводная археология здесь требует значительных ресурсов.
|Название
|Примерная эпоха
|Локация
|Основная причина затопления
|Что сохранилось
|Ольвия
|VI век до н. э.
|Устье Южного Буга
|Повышение уровня лимана
|Плиты, фундаменты, амфоры
|Одессос, Кремниски
|Античность
|Устья Днестра и Тилигула
|Подъём воды, разрушение островов
|Фрагменты жилищ, керамика
|Диоскурия / Севастополис
|VI век до н. э. — I век н. э.
|Побережье Абхазии
|Морская трансгрессия
|Стены, башни, колонны
|Херсонес
|Античность
|Запад Крыма
|Вероятное затопление береговой зоны
|Не найдено
|Боспорское царство
|Античность
|Керченский пролив
|Эрозия и изменение береговой линии
|Фрагменты построек
Учёные объясняют это явление процессом, называемым трансгрессией — постепенным наступлением моря на сушу из-за повышения уровня воды. Миллионы лет назад Чёрное море было пресноводным озером, отделённым от Мирового океана. Когда тектонические процессы открыли проливы Босфор и Дарданеллы, в него хлынули солёные воды Средиземного моря.
В результате уровень моря постепенно повышался, и прибрежные города уходили под воду. Одни полностью исчезли, другие частично сохранились под слоем ила и песка.
Сканирование дна. Используют гидролокаторы и подводные дроны для картирования рельефа.
Фотофиксация и 3D-моделирование. Каждый фрагмент поднимают на поверхность виртуально, чтобы не повредить находку.
Анализ артефактов. Керамика, монеты и плиты позволяют определить эпоху и культурное происхождение.
Подводные экспедиции. Современные роботы помогают исследовать глубины, где человек не может работать.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Подъём артефактов без консервации
|Разрушение находок
|Использовать солёные ванны и постепенную сушку
|Недооценка влияния течений
|Потеря артефактов
|Сбор данных при штилевой погоде
|Игнорирование геологических факторов
|Неверные выводы о причинах затопления
|Совместные исследования археологов и геологов
С учётом современных климатических изменений и таяния ледников, уровень Мирового океана продолжает расти. Учёные фиксируют незначительные колебания уровня воды и в Чёрном море. Так, летом 2023 года в Новороссийске отмечали небольшой, но заметный подъём уровня моря. По словам экспертов, это связано с погодными явлениями, однако полностью исключить долгосрочные процессы нельзя.
|Плюсы
|Минусы
|Раскрывают древнюю историю региона
|Высокая стоимость экспедиций
|Помогают понять геологические процессы
|Риск повреждения артефактов
|Привлекают интерес к научному туризму
|Труднодоступность объектов
Сколько всего утонувших городов нашли в Чёрном море?
Точных данных нет, но известно не менее 10 крупных и десятков мелких поселений.
Можно ли увидеть эти города туристам?
Некоторые участки возле Сухуми и Николаева доступны для дайвинга с экскурсоводом.
Почему археологи уверены, что города именно затонули, а не были разрушены?
Потому что находки расположены под ровным слоем ила, а не в следах пожаров или сражений.
|Миф
|Правда
|Города утонули в результате катастрофы за один день
|Процесс длился веками, уровень моря поднимался постепенно
|Чёрное море стабильно по уровню
|Его уровень продолжает меняться и сегодня
|Все города находятся на большой глубине
|Часть руин расположена всего в нескольких метрах от поверхности
В водах Бугского лимана археологи обнаружили амфоры с остатками вина и оливкового масла.
В районе Сухуми сохранились каменные дороги, ведущие в море.
Некоторые руины под водой сохранились лучше, чем на суше, благодаря низкому содержанию кислорода.
Первые подводные исследования Чёрного моря начались в 1930-х годах в СССР.
В 1980-е годы советские учёные впервые подтвердили наличие античных построек у Сухуми.
Современные международные экспедиции используют 3D-сканеры и дроны, что позволило составить цифровые карты древних берегов.
Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.