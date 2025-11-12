Под толщей веков и песка: Чёрное море раскрывает тайну затонувших древних поселений

У берегов Сухуми обнаружили остатки римского Севастополиса — исследователи

Чёрное море — одно из самых загадочных водоёмов планеты. Его тёмные глубины хранят следы древних цивилизаций, когда-то процветавших на побережье, а теперь погребённых под толщей воды. Долгое время эти рассказы считались легендами, пока археологи не начали находить подводные города и следы древних построек. Сегодня исследователи уверены: море действительно поглотило множество поселений, и процесс этот был не случайным.

Города, исчезнувшие под водой

На протяжении последних десятилетий подводные археологи фиксируют десятки находок вдоль черноморского побережья. Некоторые открытия перевернули представление о том, как формировалась береговая линия.

Ольвия — город, исчезнувший под водой

Одним из первых городов, утонувших в морских водах, считается Ольвия, основанная греками в VI веке до нашей эры. Она находилась в устье Южного Буга, недалеко от современного Николаева. Уже в XIX веке археолог Алексей Уваров предположил, что часть древнего города находится на дне Бугского лимана. Позже советские экспедиции в 1930-х и 1960-х годах подтвердили: значительная часть Ольвии действительно была поглощена водой.

Одессос и Кремниски — следы в устьях рек

В устьях Днестра и Тилигула археологи нашли остатки древних поселений Одессос и Кремниски. Когда-то эти города стояли на островах, образованных речными дельтами, но после сильного повышения уровня моря суша оказалась под водой. Учёные считают, что здесь произошёл локальный катастрофический подъём воды — своеобразная "мини-трансгрессия".

Диоскурия — загадка Сухумского побережья

Не менее впечатляющая история связана с районом Сухуми. В 1980-х годах дайверы обнаружили на морском дне остатки древних стен и фундаменты построек. Это оказались руины античной Диоскурии, греческой колонии, впоследствии ставшей римским городом Севастополисом. Ранее подобные находки упоминал ещё в XIX веке исследователь Чернявский, но его слова долго считали выдумкой. Новые раскопки доказали обратное — часть города действительно скрыта под водой.

Херсонес и Боспорское царство — нераскрытые тайны

Судьба древнего Херсонеса до сих пор вызывает вопросы. Считается, что один из ранних городов находился западнее современного Севастополя и мог быть затоплен морем, но точных данных пока нет.

А вот в районе Керченского пролива учёные нашли фрагменты Боспорского государства — отдельные фундаменты, колонны и фрагменты керамики. Полностью восстановить картину пока не удалось: подводная археология здесь требует значительных ресурсов.

Сравнение: утонувшие города Чёрного моря

Название Примерная эпоха Локация Основная причина затопления Что сохранилось Ольвия VI век до н. э. Устье Южного Буга Повышение уровня лимана Плиты, фундаменты, амфоры Одессос, Кремниски Античность Устья Днестра и Тилигула Подъём воды, разрушение островов Фрагменты жилищ, керамика Диоскурия / Севастополис VI век до н. э. — I век н. э. Побережье Абхазии Морская трансгрессия Стены, башни, колонны Херсонес Античность Запад Крыма Вероятное затопление береговой зоны Не найдено Боспорское царство Античность Керченский пролив Эрозия и изменение береговой линии Фрагменты построек

Почему Чёрное море наступало на сушу

Учёные объясняют это явление процессом, называемым трансгрессией — постепенным наступлением моря на сушу из-за повышения уровня воды. Миллионы лет назад Чёрное море было пресноводным озером, отделённым от Мирового океана. Когда тектонические процессы открыли проливы Босфор и Дарданеллы, в него хлынули солёные воды Средиземного моря.

В результате уровень моря постепенно повышался, и прибрежные города уходили под воду. Одни полностью исчезли, другие частично сохранились под слоем ила и песка.

Советы шаг за шагом: как исследуют затонувшие города

Сканирование дна. Используют гидролокаторы и подводные дроны для картирования рельефа. Фотофиксация и 3D-моделирование. Каждый фрагмент поднимают на поверхность виртуально, чтобы не повредить находку. Анализ артефактов. Керамика, монеты и плиты позволяют определить эпоху и культурное происхождение. Подводные экспедиции. Современные роботы помогают исследовать глубины, где человек не может работать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Подъём артефактов без консервации Разрушение находок Использовать солёные ванны и постепенную сушку Недооценка влияния течений Потеря артефактов Сбор данных при штилевой погоде Игнорирование геологических факторов Неверные выводы о причинах затопления Совместные исследования археологов и геологов

А что если море снова "решит" наступить

С учётом современных климатических изменений и таяния ледников, уровень Мирового океана продолжает расти. Учёные фиксируют незначительные колебания уровня воды и в Чёрном море. Так, летом 2023 года в Новороссийске отмечали небольшой, но заметный подъём уровня моря. По словам экспертов, это связано с погодными явлениями, однако полностью исключить долгосрочные процессы нельзя.

Плюсы и минусы изучения подводных городов

Плюсы Минусы Раскрывают древнюю историю региона Высокая стоимость экспедиций Помогают понять геологические процессы Риск повреждения артефактов Привлекают интерес к научному туризму Труднодоступность объектов

FAQ

Сколько всего утонувших городов нашли в Чёрном море?

Точных данных нет, но известно не менее 10 крупных и десятков мелких поселений.

Можно ли увидеть эти города туристам?

Некоторые участки возле Сухуми и Николаева доступны для дайвинга с экскурсоводом.

Почему археологи уверены, что города именно затонули, а не были разрушены?

Потому что находки расположены под ровным слоем ила, а не в следах пожаров или сражений.

Мифы и правда

Миф Правда Города утонули в результате катастрофы за один день Процесс длился веками, уровень моря поднимался постепенно Чёрное море стабильно по уровню Его уровень продолжает меняться и сегодня Все города находятся на большой глубине Часть руин расположена всего в нескольких метрах от поверхности

Интересные факты

В водах Бугского лимана археологи обнаружили амфоры с остатками вина и оливкового масла. В районе Сухуми сохранились каменные дороги, ведущие в море. Некоторые руины под водой сохранились лучше, чем на суше, благодаря низкому содержанию кислорода.

Исторический контекст

Первые подводные исследования Чёрного моря начались в 1930-х годах в СССР. В 1980-е годы советские учёные впервые подтвердили наличие античных построек у Сухуми. Современные международные экспедиции используют 3D-сканеры и дроны, что позволило составить цифровые карты древних берегов.