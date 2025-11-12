Солнечные вспышки на грани: как сильные магнитные бури повлияют на Землю в ближайшие сутки

Ожидаются сильные магнитные бури 12 ноября — ИКИ РАН

Наука

Вчера, 11 ноября, на Земле начали проявляться слабые и умеренные магнитные бури, которые, по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие сутки могут перерасти в более сильные явления, вплоть до уровня G4. Это связано с повышенной солнечной активностью, что, возможно, и повлияло на ваше самочувствие, если вчера наблюдали головную боль или усталость. Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магнитные бури Магнитные бури, по сути, являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, встречается с магнитосферой нашей планеты, происходят изменения в её структуре, что и вызывает магнетизм на поверхности Земли. Такие явления могут влиять на функционирование спутников и навигационных систем, а также создавать неудобства для авиаперелётов на высоких широтах.

Риски сильных вспышек на Солнце

На данный момент наблюдается повышенная активность на Солнце, что также увеличивает вероятность сильных солнечных вспышек, в том числе вспышек высшего класса X. Эти вспышки могут вызвать более интенсивные магнитные бури и вывести из строя часть технологических систем. Уровень риска таких вспышек на данный момент сохраняется высоко, что, в свою очередь, требует внимания от астрономов и специалистов в области космической погоды.

Как сообщили специалисты, солнечные вспышки высшего класса могут достигать силы, которая способна значительно повлиять на работу спутников, а также нарушить радиосвязь на Земле. Опасность таких вспышек заключается в их способности создавать импульсы, которые могут повреждать электронные устройства, влияя на работу различных систем.

Последствия для земной техники и прогнозы специалистов

Как правило, магнитные бури слабой и средней силы не наносят серьёзного ущерба технике, однако более сильные события могут создать угрозу для спутников и электросетей. Особенно важно в этот период следить за состоянием систем связи и навигации, так как они могут временно выйти из строя или снижать свою точность. В связи с этим учёные и специалисты продолжают мониторить активность Солнца в режиме реального времени.

Тем не менее, несмотря на прогнозируемые сильные магнитные бури, астрономы уверены, что таких бурь не следует бояться, так как наша планета уже сталкивалась с подобными явлениями, и люди научились адаптироваться к этим природным процессам. Впрочем, за состоянием Солнца и его воздействием на Землю стоит пристально следить, так как эти события могут повлиять на множество аспектов нашей жизни, сообщают "Вести Подмосковья".

Будущее космической погоды

Следующим шагом для ученых станет более глубокое изучение солнечной активности и ее возможного воздействия на Землю в долгосрочной перспективе. Постоянные исследования позволят точнее прогнозировать магнитные бури и вспышки, а также подготовиться к возможным последствиям для земной инфраструктуры. С каждым годом учёные наращивают свои знания о том, как солнечные явления влияют на нашу планету, и это позволяет своевременно предупреждать о возможных катаклизмах.