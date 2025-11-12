Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью
Установлено отсутствие родственных видов у птицы кагу — орнитологи
Всё начинается с завтрака — и с этих трёх коварных ошибок
Здоровье Брэда Питта вызывает опасения у Инес де Рамон
Врач Соломатина рассказала об опасных кухонных привычках
Рецепт хреновины без консервации — готовится всего за 10 минут

В джунглях ожила древняя загадка: археологи раскрыли тайну утраченной цивилизации

Археологи нашли древнейший комплекс майя в Мексике — Университет Аризоны
9:24
Наука

В южных джунглях Мексики археологи сделали открытие, которое перевернуло привычное представление о зарождении цивилизации майя. На границе с Гватемалой, в месте под названием Агуада-Феникс, под слоями земли и густой растительности скрывался гигантский комплекс, созданный задолго до появления царей и городов. Это не храм и не пирамида — это нечто гораздо масштабнее: монументальное сооружение, простирающееся почти на милю и поднятое на десятки футов над окружающей равниной.

Затерянный мегаполис майя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затерянный мегаполис майя

Загадка древней площадки

По оценкам исследователей, комплекс был построен около 1000 года до н. э., то есть почти 3000 лет назад. Этот возраст делает Агуада-Феникс старше Тикаля и Теотиуакана — знаменитых центров майя и ацтеков. До недавнего времени считалось, что первые общины Америки развивались медленно и постепенно переходили от небольших поселений к городам. Однако новая находка опровергает этот сценарий.

"Мы обнаружили своего рода "взрыв строительства" в самом начале I тысячелетия до нашей эры, о котором никто не знал", — сказал археолог, профессор Такэси Иномата из Университета Аризоны.

Он подчеркнул, что колоссальное сооружение не могло возникнуть без тщательно продуманного плана и организованного труда тысяч людей.

Как технологии помогли увидеть прошлое

Первые очертания древнего комплекса команда заметила ещё в 2017 году с помощью технологии лидар — лазерного сканирования, способного "просвечивать" густые тропические леса. Лучи лидаров отражались от земли и создавали трёхмерное изображение, позволяющее разглядеть спрятанные под кронами сооружения.

Подобный метод уже помог учёным в 2015 году найти неизвестные города майя в Гватемале. Когда исследователи применили ту же технологию в мексиканском Табаско, они наткнулись на огромное сооружение, расположенное по тому же принципу, что и более ранние культовые площадки.

Главная ось Агуада-Феникс выстроена строго по направлению восхода солнца 17 октября и 24 февраля. Этот 130-дневный интервал соответствует половине 260-дневного мезоамериканского ритуального календаря, игравшего важную роль в религиозных обрядах майя.

Символы и тайники под землёй

Во время раскопок археологи обнаружили подземное углубление в форме креста. В нём лежали предметы, использовавшиеся для ритуалов: нефритовые топоры, пигменты, раковины и фигурки животных. Эти находки пролили свет на мировоззрение древних строителей.

"Это говорит о том, что это действительно было важное ритуальное место", — отметил археолог Такэси Иномата.

Особое внимание вызвали пигменты, найденные в основании крестообразной ямы: синие, зелёные и желтоватые минералы были расположены строго по сторонам света.

"Мы знали, что у мезоамериканских народов цвета связаны с определёнными направлениями, но впервые увидели, как это оформлено физически", — добавил учёный.

По радиоуглеродным данным, эти артефакты были помещены в землю примерно между 900 и 845 годами до н. э. Позднее люди возвращались сюда, принося новые дары — нефритовые украшения и символические предметы.

Архитектура, подчинённая Солнцу

Раскопки показали, что Агуада-Феникс не ограничивался одной площадкой. К ней примыкала сеть насыпных дорог и каналов, соединяющих разные части комплекса. Некоторые из этих путей тянулись на шесть миль. Учёные также обнаружили остатки дамбы, с помощью которой майя регулировали поток воды из ближайшей лагуны.

Все элементы сооружения были выровнены по солнечным осям — принцип, повторяющийся и в других ранних святилищах региона. Это говорит о том, что для создателей комплекса Солнце имело не только религиозное, но и архитектурное значение.

Мир без королей

Интересно, что в Агуада-Феникс нет признаков централизованной власти. В отличие от позднейших городов майя, где правили цари и жрецы, здесь не найдено ни тронов, ни царских усыпальниц.

"Эти лидеры не могли заставить других работать силой", — пояснил археолог Такэси Иномата. — "Большинство, вероятно, приходили добровольно, потому что сама идея строительства космограммы — модели Вселенной — была важна для них".

По мнению исследователей, это свидетельство того, что огромные сооружения могли возводиться обществами без жесткой иерархии, на основе общих убеждений и коллективного труда.

Что рассказали предметы из нефрита

Среди находок особое место занимают изделия из нефрита — символа власти и духовной чистоты у майя. Археологи нашли вырезанные из него топоры, пластины, орнаменты в виде цветков и животных. Некоторые изображения, по их мнению, могли олицетворять мифических существ — крокодила или птицу.

Такие предметы, помещённые в землю, считались связующим звеном между мирами живых и богов. Их расположение в форме креста отражает идею четырёх направлений света — важнейший элемент космологии майя.

Новые открытия и старые представления

Одна из участниц проекта, аспирантка Ксанти Себальос Пезина, призналась, что масштаб Агуада-Феникс превзошёл все ожидания:

"Я думаю, это очень здорово, что новые технологии помогают открывать такие архитектурные решения", — сказала она. — "Люди, не имея централизованной власти, собирались вместе, чтобы проводить ритуалы и строить это массивное сооружение".

Исследование Агуада-Феникс стало поворотным моментом для археологии Мезоамерики. Оно показало, что даже без монархов и военных лидеров древние общества могли объединяться ради великих целей.

Таблица сравнения: древние центры Мезоамерики

Комплекс Примерная дата Особенности Наличие власти
Агуада-Феникс 1000-800 гг. до н. э. Огромная платформа, ритуальные ямы, солнечная ориентация Нет централизованной власти
Тикаль 200-900 гг. н. э. Пирамиды, дворцы, письменность Монархическая система
Теотиуакан 100 г. до н. э. — 550 г. н. э. Город-государство, планировка по осям, жертвоприношения Теократия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что сложные постройки возможны только в обществах с правителями.
    Последствие: недооценка культур народов без централизованной власти.
    Альтернатива: признание роли коллективного мышления и духовных ценностей в развитии цивилизаций.

А что если…

Если применить методы лидара к другим регионам Центральной Америки, возможно, будут открыты десятки неизвестных площадок. Это даст шанс восстановить утраченную историю доклассических культур и понять, как они влияли на последующие цивилизации.

Плюсы и минусы технологии лидар

Плюсы Минусы
Позволяет "видеть" сквозь лесной покров Высокая стоимость оборудования
Даёт точные трёхмерные карты местности Требует сложной обработки данных
Помогает сохранять памятники без раскопок Не всегда различает современные и древние слои

FAQ

Как добраться до Агуада-Феникс?
Памятник находится в штате Табаско, но доступ к нему ограничен из-за охраны археологических объектов.

Можно ли увидеть находки в музее?
Некоторые предметы из нефрита выставлены в Национальном музее антропологии Мехико.

Что делает открытие особенным?
Оно впервые показало, что крупные сооружения могли строиться без централизованной власти и при этом быть астрономически точными.

Мифы и правда

Миф: все великие постройки древности создавались по приказу правителей.
Правда: комплекс Агуада-Феникс был построен общиной без царей и армий, на основе единого ритуального замысла.

Три интересных факта

  1. Комплекс был обнаружен не с земли, а с воздуха.

  2. Его ориентация по солнцу совпадает с половиной ритуального календаря майя.

  3. В основании комплекса найдено больше нефрита, чем на любом другом известном памятнике того времени.

Исторический контекст

Около 1000 года до н. э. в Мезоамерике происходил переход от кочевого образа жизни к оседлому земледелию. Люди начали объединяться в большие сообщества, создавая первые центры верований. Агуада-Феникс стал символом этого переломного момента — временем, когда идея единства оказалась сильнее власти.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Еда и рецепты
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Археологи нашли древнейший комплекс майя в Мексике — Университет Аризоны
Победивший рак Сергей Сафронов осознал скоротечность человеческой жизни
Бренд "Экспедиция" перезапускается под новым названием — основатель Кравцов
Боль в плече при жиме лежа связали с техникой выполнения — тренеры
Базилик действует на мух как природный репеллент — эксперт Института Эндовитта
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026
Звёздная пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.