Телефон вместо паспорта: новая эпоха без бумажных документов — цифровой переворот уже начался

8:29
Наука

Мир стремительно цифровизуется. Каждая покупка, обращение в поликлинику или визит в МФЦ уже давно сопровождаются электронными следами. Но при этом гражданам по-прежнему приходится хранить десятки номеров и документов: СНИЛС, ИНН, полис ОМС, паспорт, водительское удостоверение.

Девушка с телефоном
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с телефоном

Российские депутаты предложили радикально упростить этот процесс — объединить данные в одном цифровом идентификаторе, связанном с номером телефона. Это решение может стать важным шагом к созданию полноценного цифрового государства.

Система требует изменений

Сегодняшняя система идентификации - наследие бумажной эпохи. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно предъявить полис ОМС, для налоговых дел — ИНН, а чтобы оформить пенсию — СНИЛС. Каждое ведомство ведёт собственную базу данных, и между ними нет полной синхронизации. Из-за этого возникают дублирование информации, ошибки при обработке и бюрократические задержки.

Для граждан это оборачивается постоянными хлопотами: нужно помнить десятки номеров, носить с собой документы и опасаться их утери. Любая мелочь вроде забытого полиса превращается в проблему. В цифровую эпоху это выглядит анахронизмом.

Использование единого цифрового ключа позволит объединить все данные в одной защищённой системе. Тогда человек сможет получить любую государственную услугу, авторизовавшись по одному параметру — например, по номеру телефона, который у всех всегда под рукой.

Телефон как универсальный ключ

Номер мобильного телефона уже давно стал неотъемлемой частью цифровой идентичности человека. С его помощью мы входим на портал "Госуслуги", подтверждаем банковские операции, получаем коды подтверждения. Поэтому предложение связать идентификатор гражданина с номером телефона выглядит естественным и логичным.

Технологически эта идея реализуема: современные системы позволяют использовать двухфакторную аутентификацию, биометрию и криптографические протоколы для защиты данных. Телефон может стать связующим звеном между паспортом, полисом, банковским счётом и личным кабинетом гражданина.

В перспективе это откроет путь к полноценной экосистеме "цифрового гражданства", где взаимодействие с государством и бизнесом станет проще и безопаснее.

Мировая практика

Многие страны уже прошли путь, на который только готовится Россия. В США действует система Social Security Number — уникальный номер, который используется для налогов, страхования и пенсионных выплат. В Скандинавии персональный идентификационный номер объединяет медицинские, образовательные и банковские данные. Эстония пошла ещё дальше: там цифровая идентификация охватывает почти все сферы жизни, включая голосование и медицину.

Главное преимущество таких систем — прозрачность и удобство. Гражданин взаимодействует с государством без лишней бюрократии, а чиновники — с минимальными затратами времени и ресурсов. Кроме того, единая база помогает бороться с коррупцией и ошибками, ведь все операции фиксируются и контролируются автоматически.

Что может пойти не так

Однако интеграция разных идентификаторов в один документ — задача не только технологическая, но и социальная. Важно предусмотреть ряд рисков:

  1. Безопасность данных. Чем больше информации хранится в одной системе, тем привлекательнее она для киберпреступников. Поэтому ключевое значение имеет надёжная защита и шифрование.
  2. Изменение номера. Люди могут менять оператора или номер телефона, и в таких случаях должна быть предусмотрена простая и безопасная процедура обновления данных.
  3. Доступность для всех. Не у каждого есть мобильный телефон или стабильная связь, особенно в сельских регионах. Таким пользователям нужно предложить альтернативу — например, пластиковую карту с QR-кодом.

Таблица сравнения: старый и новый подход

Параметр Текущая система Единый цифровой ID
Количество документов Несколько (паспорт, СНИЛС, ОМС, ИНН) Один идентификатор
Удобство для граждан Низкое — требуется запоминать множество номеров Высокое — достаточно номера телефона
Безопасность данных Разрозненные базы Централизованная защита и шифрование
Риск ошибок Высокий из-за дублирования Минимальный при единой базе
Стоимость обслуживания Высокая Снижается за счёт автоматизации

Как будет происходить переход

Переход на единый цифровой идентификатор, скорее всего, займёт несколько лет. Процесс можно условно разделить на несколько шагов:

  1. Интеграция существующих баз данных. Необходимо объединить СНИЛС, ОМС и налоговую информацию.
  2. Создание единой платформы. Разработка защищённой цифровой инфраструктуры, аналогичной системе "Госуслуг".
  3. Привязка к номеру телефона. Внедрение системы подтверждения личности через мобильные сети.
  4. Тестирование и постепенное внедрение. Сначала — в пилотных регионах, затем по всей стране.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: хранение всех данных в открытом виде без надёжного шифрования.
    Последствие: утечка персональных данных и рост числа мошенничеств.
    Альтернатива: использование отечественных систем шифрования и регулярный аудит безопасности.
  • Ошибка: принудительное внедрение системы без объяснения её преимуществ.
    Последствие: недоверие граждан и массовое сопротивление.
    Альтернатива: запуск пилотных программ и информирование населения через "Госуслуги" и СМИ.
  • Ошибка: игнорирование особенностей уязвимых групп населения.
    Последствие: цифровое неравенство.
    Альтернатива: предоставление офлайн-доступа и обучения для пожилых граждан.

Если система не приживётся

Отказ от проекта может затормозить цифровое развитие страны. Без единой идентификации трудно развивать "умные" сервисы — от онлайн-медицины до автоматических налоговых расчётов. Государство останется заложником бумажной бюрократии, а граждане — множества номеров и справок. Поэтому постепенное внедрение, с учётом всех рисков, выглядит наиболее рациональным сценарием, сообщает rosbalt.ru.

FAQ

Как будет защищаться информация?
Все данные планируется хранить в зашифрованном виде. Доступ возможен только по биометрической или двухфакторной аутентификации.

Можно ли будет сменить номер телефона?
Да. Смена будет проходить через "Госуслуги" или удостоверяющий центр с подтверждением личности.

Что делать людям без смартфона?
Для них будет доступен альтернативный способ авторизации — карта гражданина или персональный QR-код.

Мифы и правда

  • Миф: единый ID позволит государству "тотально следить" за гражданами.
    Правда: система фиксирует только факт авторизации, не собирая данные о действиях пользователя. Все операции проходят по закону о защите персональных данных.
  • Миф: такие проекты не работают.
    Правда: в Эстонии, Сингапуре и Финляндии единый идентификатор успешно используется уже более десяти лет.
  • Миф: это навязанная мера.
    Правда: участие в проекте, по замыслу, будет добровольным — на первых этапах граждане смогут выбирать.

Создание единого цифрового идентификатора на базе номера телефона — не просто вопрос удобства, а стратегический шаг к новой модели взаимодействия гражданина и государства.

Такая система позволит сократить бюрократию, упростить доступ к услугам и повысить прозрачность процессов. При этом важно обеспечить надёжную защиту данных и доступность технологии для всех, чтобы цифровое будущее стало действительно общим и безопасным для каждого.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
