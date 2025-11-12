Телефон вместо паспорта: новая эпоха без бумажных документов — цифровой переворот уже начался

Мир стремительно цифровизуется. Каждая покупка, обращение в поликлинику или визит в МФЦ уже давно сопровождаются электронными следами. Но при этом гражданам по-прежнему приходится хранить десятки номеров и документов: СНИЛС, ИНН, полис ОМС, паспорт, водительское удостоверение.
Российские депутаты предложили радикально упростить этот процесс — объединить данные в одном цифровом идентификаторе, связанном с номером телефона. Это решение может стать важным шагом к созданию полноценного цифрового государства.
Сегодняшняя система идентификации - наследие бумажной эпохи. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно предъявить полис ОМС, для налоговых дел — ИНН, а чтобы оформить пенсию — СНИЛС. Каждое ведомство ведёт собственную базу данных, и между ними нет полной синхронизации. Из-за этого возникают дублирование информации, ошибки при обработке и бюрократические задержки.
Для граждан это оборачивается постоянными хлопотами: нужно помнить десятки номеров, носить с собой документы и опасаться их утери. Любая мелочь вроде забытого полиса превращается в проблему. В цифровую эпоху это выглядит анахронизмом.
Использование единого цифрового ключа позволит объединить все данные в одной защищённой системе. Тогда человек сможет получить любую государственную услугу, авторизовавшись по одному параметру — например, по номеру телефона, который у всех всегда под рукой.
Номер мобильного телефона уже давно стал неотъемлемой частью цифровой идентичности человека. С его помощью мы входим на портал "Госуслуги", подтверждаем банковские операции, получаем коды подтверждения. Поэтому предложение связать идентификатор гражданина с номером телефона выглядит естественным и логичным.
Технологически эта идея реализуема: современные системы позволяют использовать двухфакторную аутентификацию, биометрию и криптографические протоколы для защиты данных. Телефон может стать связующим звеном между паспортом, полисом, банковским счётом и личным кабинетом гражданина.
В перспективе это откроет путь к полноценной экосистеме "цифрового гражданства", где взаимодействие с государством и бизнесом станет проще и безопаснее.
Многие страны уже прошли путь, на который только готовится Россия. В США действует система Social Security Number — уникальный номер, который используется для налогов, страхования и пенсионных выплат. В Скандинавии персональный идентификационный номер объединяет медицинские, образовательные и банковские данные. Эстония пошла ещё дальше: там цифровая идентификация охватывает почти все сферы жизни, включая голосование и медицину.
Главное преимущество таких систем — прозрачность и удобство. Гражданин взаимодействует с государством без лишней бюрократии, а чиновники — с минимальными затратами времени и ресурсов. Кроме того, единая база помогает бороться с коррупцией и ошибками, ведь все операции фиксируются и контролируются автоматически.
Однако интеграция разных идентификаторов в один документ — задача не только технологическая, но и социальная. Важно предусмотреть ряд рисков:
|Параметр
|Текущая система
|Единый цифровой ID
|Количество документов
|Несколько (паспорт, СНИЛС, ОМС, ИНН)
|Один идентификатор
|Удобство для граждан
|Низкое — требуется запоминать множество номеров
|Высокое — достаточно номера телефона
|Безопасность данных
|Разрозненные базы
|Централизованная защита и шифрование
|Риск ошибок
|Высокий из-за дублирования
|Минимальный при единой базе
|Стоимость обслуживания
|Высокая
|Снижается за счёт автоматизации
Переход на единый цифровой идентификатор, скорее всего, займёт несколько лет. Процесс можно условно разделить на несколько шагов:
Отказ от проекта может затормозить цифровое развитие страны. Без единой идентификации трудно развивать "умные" сервисы — от онлайн-медицины до автоматических налоговых расчётов. Государство останется заложником бумажной бюрократии, а граждане — множества номеров и справок. Поэтому постепенное внедрение, с учётом всех рисков, выглядит наиболее рациональным сценарием, сообщает rosbalt.ru.
Как будет защищаться информация?
Все данные планируется хранить в зашифрованном виде. Доступ возможен только по биометрической или двухфакторной аутентификации.
Можно ли будет сменить номер телефона?
Да. Смена будет проходить через "Госуслуги" или удостоверяющий центр с подтверждением личности.
Что делать людям без смартфона?
Для них будет доступен альтернативный способ авторизации — карта гражданина или персональный QR-код.
Создание единого цифрового идентификатора на базе номера телефона — не просто вопрос удобства, а стратегический шаг к новой модели взаимодействия гражданина и государства.
Такая система позволит сократить бюрократию, упростить доступ к услугам и повысить прозрачность процессов. При этом важно обеспечить надёжную защиту данных и доступность технологии для всех, чтобы цифровое будущее стало действительно общим и безопасным для каждого.
