Солнце готовит магнитную атаку: начинается самая бурная фаза цикла за десятилетие

Последние сутки Солнце проявило неожиданную активность: зафиксированы две мощные вспышки класса X — самого высокого уровня интенсивности. В общей сложности наблюдалось 15 вспышек разной силы, вызвавших сбои связи и повышенный риск геомагнитных бурь.
Первая вспышка X1.8 произошла рано утром 9 ноября в активной области AR4274, расположенной ближе к центру солнечного диска. Этот выброс вызвал радиозатемнение уровня R3 — серьёзное по шкале NOAA. В течение часа пострадали радиосистемы в дневной части Земли, особенно авиационные маршруты над Тихим океаном и Индийским океаном.
Вместе со вспышкой был зафиксирован выброс корональной массы (CME) — поток плазмы и магнитных частиц, направленный к нашей планете. Его зафиксировал коронограф LASCO C2 на борту спутника SOHO - совместной миссии NASA и Европейского космического агентства (ESA).
Через 24 часа, утром 10 ноября, та же область AR4274 породила вторую вспышку X1.2, сопровождавшуюся ещё одним выбросом плазмы. В результате в южной Африке и прилегающих регионах снова произошли перебои связи — на этот раз продолжительностью около 30 минут.
Солнечные вспышки — это взрывы энергии и радиации, возникающие при "спутывании" магнитных линий в пятнах на поверхности Солнца. Они сопровождаются выбросом плазмы — так называемым CME (Coronal Mass Ejection), способным достигать Земли за 1-3 дня.
Когда такие потоки сталкиваются с магнитным полем планеты, возникают геомагнитные бури. Они могут:
вызывать сбои в работе спутников и навигационных систем,
нарушать радиосвязь и интернет,
влиять на электрические сети,
усиливать северное и южное сияние.
"Вспышки класса X — редкое и крайне мощное явление. Их энергия способна вызвать глобальные радиопомехи и магнитные возмущения", — пояснили специалисты NASA.
На солнечном диске сейчас активно пять регионов, обращённых к Земле:
|Регион
|Магнитная конфигурация
|Активность
|Последствия
|AR4274
|Бета-гамма-дельта
|Множественные вспышки X и M-класса
|Основной источник CME
|AR4276
|Бета
|Вспышка M6.3, рост активности
|Возможны новые выбросы
|AR4277
|Бета
|Три вспышки класса C
|Умеренная активность
|AR4278
|Бета
|Несколько слабых событий
|Стабильное состояние
|Неидентифицированный регион
|-
|Вспышка M4.0
|Под наблюдением
Эти данные подтверждают: Солнце сейчас находится в пиковой фазе активности — в рамках 25-го солнечного цикла, который длится с 2019 года.
NASA делит вспышки по мощности рентгеновского излучения:
|Класс
|Интенсивность
|Пример
|A
|минимальная
|малозаметна
|B
|слабая
|не влияет на Землю
|C
|умеренная
|локальные сбои
|M
|сильная
|радиопомехи, сияния
|X
|экстремальная
|возможные глобальные эффекты
Каждая последующая категория в 10 раз мощнее предыдущей. Например, X2 вдвое сильнее X1, X3 — втрое и так далее.
Согласно NOAA и Центру космической погоды NASA, вспышки уровня X уже вызвали:
затемнения радиосигналов HF-диапазона (3-30 МГц);
перебои в навигации самолётов над экваториальной зоной;
возможное повреждение чувствительных спутниковых приборов.
Магнитное поле Земли также проявило нестабильность — признак того, что в ближайшие 48-72 часа нас может ожидать геомагнитная буря уровня G2-G3 (умеренная или сильная).
Ошибка: игнорировать прогнозы солнечной активности.
Последствие: сбои в связи, ошибки в GPS, перегрузки в электросетях.
Альтернатива: следить за бюллетенями NOAA и обсерваторий NASA.
Ошибка: полагать, что солнечные вспышки влияют только на космос.
Последствие: недооценка рисков для авиации и энергетики.
Альтернатива: корректировать маршруты полётов и режим работы спутников.
Астрономы продолжают наблюдать за AR4274, которая остаётся обращённой к Земле и сохраняет сложную магнитную структуру. Это означает, что новые вспышки класса X возможны уже в ближайшие сутки.
"Сейчас Солнце словно в состоянии "бури гнева” — и каждое новое пятно может стать источником мощного выброса энергии", — отметил астроном Европейского космического агентства Ричард Мортон.
Если очередная CME достигнет Земли, можно ожидать яркие северные сияния, видимые даже в средних широтах, а также временные помехи радиосвязи.
Миф: солнечные вспышки опасны для здоровья человека.
Правда: атмосфера и магнитное поле Земли полностью защищают нас от излучения.
Миф: вспышки происходят случайно.
Правда: они связаны с 11-летним циклом активности Солнца и магнитными перестройками.
Миф: геомагнитные бури случаются редко.
Правда: в активные фазы цикла они могут происходить каждую неделю.
Вспышка класса X20, зафиксированная в 2003 году, была одной из самых мощных в истории наблюдений.
Энергия одной вспышки класса X может быть эквивалентна миллиардам ядерных бомб.
Изменения на Солнце наблюдаются непрерывно с 1995 года благодаря спутникам SOHO и SDO.
Солнечные циклы фиксируются с середины XVIII века. Сейчас идёт 25-й цикл, начавшийся в декабре 2019 года и, по прогнозам NASA, достигнет максимума в 2025-м. Каждый пик сопровождается ростом количества солнечных пятен, вспышек и потоков плазмы.
Постоянный мониторинг Солнца помогает предсказывать космическую погоду, предотвращать сбои в энергосистемах и защищать спутники. Для науки же такие периоды — шанс глубже понять природу звезды, от которой зависит жизнь на Земле.
