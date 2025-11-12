Солнце готовит магнитную атаку: начинается самая бурная фаза цикла за десятилетие

Возможна геомагнитная буря G3 в ближайшие сутки

Последние сутки Солнце проявило неожиданную активность: зафиксированы две мощные вспышки класса X — самого высокого уровня интенсивности. В общей сложности наблюдалось 15 вспышек разной силы, вызвавших сбои связи и повышенный риск геомагнитных бурь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнце крупным планом

Что произошло

Первая вспышка X1.8 произошла рано утром 9 ноября в активной области AR4274, расположенной ближе к центру солнечного диска. Этот выброс вызвал радиозатемнение уровня R3 — серьёзное по шкале NOAA. В течение часа пострадали радиосистемы в дневной части Земли, особенно авиационные маршруты над Тихим океаном и Индийским океаном.

Вместе со вспышкой был зафиксирован выброс корональной массы (CME) — поток плазмы и магнитных частиц, направленный к нашей планете. Его зафиксировал коронограф LASCO C2 на борту спутника SOHO - совместной миссии NASA и Европейского космического агентства (ESA).

Через 24 часа, утром 10 ноября, та же область AR4274 породила вторую вспышку X1.2, сопровождавшуюся ещё одним выбросом плазмы. В результате в южной Африке и прилегающих регионах снова произошли перебои связи — на этот раз продолжительностью около 30 минут.

Почему вспышки опасны

Солнечные вспышки — это взрывы энергии и радиации, возникающие при "спутывании" магнитных линий в пятнах на поверхности Солнца. Они сопровождаются выбросом плазмы — так называемым CME (Coronal Mass Ejection), способным достигать Земли за 1-3 дня.

Когда такие потоки сталкиваются с магнитным полем планеты, возникают геомагнитные бури. Они могут:

вызывать сбои в работе спутников и навигационных систем ,

нарушать радиосвязь и интернет ,

влиять на электрические сети ,

усиливать северное и южное сияние.

"Вспышки класса X — редкое и крайне мощное явление. Их энергия способна вызвать глобальные радиопомехи и магнитные возмущения", — пояснили специалисты NASA.

Картина активности на Солнце

На солнечном диске сейчас активно пять регионов, обращённых к Земле:

Регион Магнитная конфигурация Активность Последствия AR4274 Бета-гамма-дельта Множественные вспышки X и M-класса Основной источник CME AR4276 Бета Вспышка M6.3, рост активности Возможны новые выбросы AR4277 Бета Три вспышки класса C Умеренная активность AR4278 Бета Несколько слабых событий Стабильное состояние Неидентифицированный регион - Вспышка M4.0 Под наблюдением

Эти данные подтверждают: Солнце сейчас находится в пиковой фазе активности — в рамках 25-го солнечного цикла, который длится с 2019 года.

Как классифицируют вспышки

NASA делит вспышки по мощности рентгеновского излучения:

Класс Интенсивность Пример A минимальная малозаметна B слабая не влияет на Землю C умеренная локальные сбои M сильная радиопомехи, сияния X экстремальная возможные глобальные эффекты

Каждая последующая категория в 10 раз мощнее предыдущей. Например, X2 вдвое сильнее X1, X3 — втрое и так далее.

Последствия для Земли

Согласно NOAA и Центру космической погоды NASA, вспышки уровня X уже вызвали:

затемнения радиосигналов HF-диапазона (3-30 МГц) ;

перебои в навигации самолётов над экваториальной зоной;

возможное повреждение чувствительных спутниковых приборов.

Магнитное поле Земли также проявило нестабильность — признак того, что в ближайшие 48-72 часа нас может ожидать геомагнитная буря уровня G2-G3 (умеренная или сильная).

Что нас ждёт в ближайшие дни

Астрономы продолжают наблюдать за AR4274, которая остаётся обращённой к Земле и сохраняет сложную магнитную структуру. Это означает, что новые вспышки класса X возможны уже в ближайшие сутки.

"Сейчас Солнце словно в состоянии "бури гнева” — и каждое новое пятно может стать источником мощного выброса энергии", — отметил астроном Европейского космического агентства Ричард Мортон.

Если очередная CME достигнет Земли, можно ожидать яркие северные сияния, видимые даже в средних широтах, а также временные помехи радиосвязи.

Мифы и правда

Миф: солнечные вспышки опасны для здоровья человека.

Правда: атмосфера и магнитное поле Земли полностью защищают нас от излучения.

Миф: вспышки происходят случайно.

Правда: они связаны с 11-летним циклом активности Солнца и магнитными перестройками.

Миф: геомагнитные бури случаются редко.

Правда: в активные фазы цикла они могут происходить каждую неделю.

Интересные факты

Вспышка класса X20, зафиксированная в 2003 году, была одной из самых мощных в истории наблюдений. Энергия одной вспышки класса X может быть эквивалентна миллиардам ядерных бомб. Изменения на Солнце наблюдаются непрерывно с 1995 года благодаря спутникам SOHO и SDO.

Солнечные циклы фиксируются с середины XVIII века. Сейчас идёт 25-й цикл, начавшийся в декабре 2019 года и, по прогнозам NASA, достигнет максимума в 2025-м. Каждый пик сопровождается ростом количества солнечных пятен, вспышек и потоков плазмы.

Постоянный мониторинг Солнца помогает предсказывать космическую погоду, предотвращать сбои в энергосистемах и защищать спутники. Для науки же такие периоды — шанс глубже понять природу звезды, от которой зависит жизнь на Земле.