То, что называли интуицией, оказалось физикой: как учёные случайно открыли скрытую способность тела

Осязание кажется простым — мы прикасаемся к чему-то и ощущаем форму, текстуру, температуру. Но новые данные британских и австралийских учёных показывают: человеческое тело способно чувствовать намного больше, чем принято считать. У нас действительно есть нечто вроде "дистанционного осязания" — способность ощущать предметы, даже если между ними и кожей есть слой материала, например песка.
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона доказали, что человек способен ощущать предметы, спрятанные под поверхностью, ещё до прямого контакта. Это открытие помогает лучше понять, как работает человеческое восприятие, и даёт новые идеи для робототехники.
Многие животные давно используют подобную чувствительность. Например, кулики чувствуют движение добычи под влажным песком, не видя её. Учёные решили выяснить, есть ли у людей подобный сенсорный диапазон — и выяснили, что есть.
"Наши результаты показывают, что сознание осязания распространяется дальше, чем прямое прикосновение", — отметила профессор из Лондонского университета королевы Марии Элизабетта Версаче.
Учёные провели серию опытов с 12 участниками в возрасте от 18 до 26 лет. Добровольцы должны были провести пальцем по длинной коробке, наполненной песком, в которой был спрятан пластиковый куб размером 5 см. Движение пальца контролировалось по светодиодной дорожке, чтобы сохранять стабильную скорость — два сантиметра в секунду.
Испытуемые погружали палец примерно на 4,8 см и останавливали движение, как только чувствовали "что-то необычное". При этом объект находился вне поля зрения.
Результаты впечатлили: из 216 испытаний в 79 случаях участники точно определили место предмета, не прикасаясь к нему. Среднее расстояние "чувствования" составило 2,7 см — почти половина от теоретического максимума, который допускает физика песка (6,9 см).
Это значит, что человек способен воспринимать минимальные изменения давления и плотности среды — даже в неоднородной среде, где визуальные сигналы отсутствуют.
Как показал анализ, при движении пальца песчинки смещаются иначе возле закопанного предмета, создавая едва заметную "зону сопротивления". Эта микроволна давления передаётся по песку и воспринимается рецепторами кожи.
Наши пальцы фиксируют не сами предметы, а механические изменения среды — почти как гидролокатор, только в твёрдой среде. Такое умение объясняет, почему мы можем чувствовать камешек в обуви, даже если он глубоко под стелькой, или определить спелость фрукта, слегка его сжимая.
Чтобы сравнить человеческие способности с возможностями машин, команда создала роботизированный палец с четырьмя датчиками давления, который двигался по песку с той же скоростью. Система прошла 120 испытаний, включая 20 контрольных без предметов.
Для анализа использовались алгоритмы машинного обучения с памятью LSTM. Результат превзошёл ожидания: робот определял наличие объекта с точностью 91%. Однако в отличие от человека, он чаще выдавал ложные срабатывания, воспринимая любое колебание песка как сигнал.
"Робот оказался чересчур чувствителен. Он реагировал на шум, который человек бы проигнорировал", — пояснил из Университетского колледжа Лондона Лоренцо Джамоне.
|Показатель
|Человек
|Робот
|Точность обнаружения
|70-75%
|91%
|Средняя дистанция "ощущения"
|2,7 см
|2,5-4,4 см
|Ложные срабатывания
|Меньше 15%
|До 30%
|Реакция на шум
|Избирательная
|Чрезмерная
|Преимущество
|Осознанная фильтрация
|Высокая чувствительность
Обе системы дополняют друг друга: человек интуитивно распознаёт реальные сигналы, а робот способен фиксировать слабейшие колебания, невидимые человеческому восприятию.
Ошибка: недооценивать тактильные способности человека.
Последствие: ограниченные интерфейсы в робототехнике и медицине.
Альтернатива: использовать сенсорные модели, основанные на человеческом восприятии давления.
Ошибка: считать, что осязание работает только при контакте.
Последствие: потеря потенциала в разработке поисковых технологий.
Альтернатива: создавать системы с "дистанционным" тактильным анализом среды.
Это открытие может найти применение в самых разных областях:
Археология: роботы смогут обнаруживать артефакты под песком, не повреждая их.
Поисково-спасательные работы: сенсорные устройства помогут находить людей под завалами.
Космические миссии: на Марсе или ледяных спутниках роботы смогут "ощупывать" почву, не рискуя повредить оборудование.
Медицина: разработка хирургических инструментов с "чувствительными" наконечниками, способными определять плотность тканей без визуального контроля.
Если зрение и слух дают информацию на расстоянии, почему бы не признать, что и осязание имеет такую способность? Учёные предполагают, что мозг способен интерпретировать механические волны через кожу, формируя "седьмое чувство" — пространственное осязание.
Это чувство могло быть эволюционным реликтом: древние люди могли чувствовать движение под ногами или под поверхностью земли, как животные реагируют на вибрации.
"Мы переоцениваем границы восприятия. Наши органы чувств — это не стены, а мосты между телом и миром", — подчеркнула Элизабетта Версаче.
Миф: человек может чувствовать только при прямом контакте.
Правда: сенсорные рецепторы способны улавливать колебания среды даже без соприкосновения.
Миф: машины чувствуют лучше людей.
Правда: робот фиксирует больше сигналов, но не умеет отделять шум от информации.
Миф: тактильные технологии уже достигли предела.
Правда: исследования показывают, что возможности сенсорных систем только начинают раскрываться.
Человеческие пальцы способны различать вибрации с амплитудой менее 0,01 миллиметра.
В коже кончиков пальцев около 250 рецепторов на квадратный миллиметр — это самая чувствительная часть тела.
Роботы нового поколения уже оснащаются "искусственной кожей", созданной по модели человеческих механорецепторов.
Идея о "расширенном осязании" обсуждалась ещё в XIX веке физиологами, изучавшими вибрационные ощущения. Однако только развитие робототехники позволило измерить такие микросигналы объективно. Современные технологии объединяют нейробиологию и машинное обучение, открывая дорогу к новым формам восприятия.
Возможно, вскоре человек и машина смогут "чувствовать" мир одинаково — не только глазами, но и кончиками пальцев.
