Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкое без греха: домашнее печенье, которое не навредит фигуре и не уступает классике
Эволюция подложила свинью: почему организм не даёт сбросить лишнее даже при диете
Дочь Майкла Джексона не может избавиться от свистящей дырки в носу
Арина Соболенко призналась, что ей стыдно смотреть свои игры
Великие чудеса, забытые богами: как человечество потеряло свои самые грандиозные творения
Установлено, что BMW M5 E39 признан самым выносливым авто — Carbuzz
Снижение ставки по ипотеке направлено на поддержку многодетных — Аксаков
Наряд Меган Маркл вызвал слухи о беременности
Фундук предпочитает суглинки и легкие черноземы — агрономы

То, что называли интуицией, оказалось физикой: как учёные случайно открыли скрытую способность тела

Учёные доказали: человек чувствует предметы под песком
8:00
Наука

Осязание кажется простым — мы прикасаемся к чему-то и ощущаем форму, текстуру, температуру. Но новые данные британских и австралийских учёных показывают: человеческое тело способно чувствовать намного больше, чем принято считать. У нас действительно есть нечто вроде "дистанционного осязания" — способность ощущать предметы, даже если между ними и кожей есть слой материала, например песка.

Ученый
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Ученый

Скрытое чувство, которое всегда было с нами

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона доказали, что человек способен ощущать предметы, спрятанные под поверхностью, ещё до прямого контакта. Это открытие помогает лучше понять, как работает человеческое восприятие, и даёт новые идеи для робототехники.

Многие животные давно используют подобную чувствительность. Например, кулики чувствуют движение добычи под влажным песком, не видя её. Учёные решили выяснить, есть ли у людей подобный сенсорный диапазон — и выяснили, что есть.

"Наши результаты показывают, что сознание осязания распространяется дальше, чем прямое прикосновение", — отметила профессор из Лондонского университета королевы Марии Элизабетта Версаче.

Эксперимент: как проверить "осязание на расстоянии"

Учёные провели серию опытов с 12 участниками в возрасте от 18 до 26 лет. Добровольцы должны были провести пальцем по длинной коробке, наполненной песком, в которой был спрятан пластиковый куб размером 5 см. Движение пальца контролировалось по светодиодной дорожке, чтобы сохранять стабильную скорость — два сантиметра в секунду.

Испытуемые погружали палец примерно на 4,8 см и останавливали движение, как только чувствовали "что-то необычное". При этом объект находился вне поля зрения.

Результаты впечатлили: из 216 испытаний в 79 случаях участники точно определили место предмета, не прикасаясь к нему. Среднее расстояние "чувствования" составило 2,7 см — почти половина от теоретического максимума, который допускает физика песка (6,9 см).

Это значит, что человек способен воспринимать минимальные изменения давления и плотности среды — даже в неоднородной среде, где визуальные сигналы отсутствуют.

Когда песок становится "сенсорным полем"

Как показал анализ, при движении пальца песчинки смещаются иначе возле закопанного предмета, создавая едва заметную "зону сопротивления". Эта микроволна давления передаётся по песку и воспринимается рецепторами кожи.

Наши пальцы фиксируют не сами предметы, а механические изменения среды — почти как гидролокатор, только в твёрдой среде. Такое умение объясняет, почему мы можем чувствовать камешек в обуви, даже если он глубоко под стелькой, или определить спелость фрукта, слегка его сжимая.

Роботы тоже научились "чувствовать"

Чтобы сравнить человеческие способности с возможностями машин, команда создала роботизированный палец с четырьмя датчиками давления, который двигался по песку с той же скоростью. Система прошла 120 испытаний, включая 20 контрольных без предметов.

Для анализа использовались алгоритмы машинного обучения с памятью LSTM. Результат превзошёл ожидания: робот определял наличие объекта с точностью 91%. Однако в отличие от человека, он чаще выдавал ложные срабатывания, воспринимая любое колебание песка как сигнал.

"Робот оказался чересчур чувствителен. Он реагировал на шум, который человек бы проигнорировал", — пояснил из Университетского колледжа Лондона Лоренцо Джамоне.

Сравнение возможностей человека и машины

Показатель Человек Робот
Точность обнаружения 70-75% 91%
Средняя дистанция "ощущения" 2,7 см 2,5-4,4 см
Ложные срабатывания Меньше 15% До 30%
Реакция на шум Избирательная Чрезмерная
Преимущество Осознанная фильтрация Высокая чувствительность

Обе системы дополняют друг друга: человек интуитивно распознаёт реальные сигналы, а робот способен фиксировать слабейшие колебания, невидимые человеческому восприятию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать тактильные способности человека.
    Последствие: ограниченные интерфейсы в робототехнике и медицине.
    Альтернатива: использовать сенсорные модели, основанные на человеческом восприятии давления.

  • Ошибка: считать, что осязание работает только при контакте.
    Последствие: потеря потенциала в разработке поисковых технологий.
    Альтернатива: создавать системы с "дистанционным" тактильным анализом среды.

Практическое значение

Это открытие может найти применение в самых разных областях:

  • Археология: роботы смогут обнаруживать артефакты под песком, не повреждая их.

  • Поисково-спасательные работы: сенсорные устройства помогут находить людей под завалами.

  • Космические миссии: на Марсе или ледяных спутниках роботы смогут "ощупывать" почву, не рискуя повредить оборудование.

  • Медицина: разработка хирургических инструментов с "чувствительными" наконечниками, способными определять плотность тканей без визуального контроля.

А что если это и есть новое чувство?

Если зрение и слух дают информацию на расстоянии, почему бы не признать, что и осязание имеет такую способность? Учёные предполагают, что мозг способен интерпретировать механические волны через кожу, формируя "седьмое чувство" — пространственное осязание.

Это чувство могло быть эволюционным реликтом: древние люди могли чувствовать движение под ногами или под поверхностью земли, как животные реагируют на вибрации.

"Мы переоцениваем границы восприятия. Наши органы чувств — это не стены, а мосты между телом и миром", — подчеркнула Элизабетта Версаче.

Мифы и правда

Миф: человек может чувствовать только при прямом контакте.
Правда: сенсорные рецепторы способны улавливать колебания среды даже без соприкосновения.

Миф: машины чувствуют лучше людей.
Правда: робот фиксирует больше сигналов, но не умеет отделять шум от информации.

Миф: тактильные технологии уже достигли предела.
Правда: исследования показывают, что возможности сенсорных систем только начинают раскрываться.

Интересные факты

  1. Человеческие пальцы способны различать вибрации с амплитудой менее 0,01 миллиметра.

  2. В коже кончиков пальцев около 250 рецепторов на квадратный миллиметр — это самая чувствительная часть тела.

  3. Роботы нового поколения уже оснащаются "искусственной кожей", созданной по модели человеческих механорецепторов.

Идея о "расширенном осязании" обсуждалась ещё в XIX веке физиологами, изучавшими вибрационные ощущения. Однако только развитие робототехники позволило измерить такие микросигналы объективно. Современные технологии объединяют нейробиологию и машинное обучение, открывая дорогу к новым формам восприятия.

Возможно, вскоре человек и машина смогут "чувствовать" мир одинаково — не только глазами, но и кончиками пальцев.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Горячие точки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Шоу-бизнес
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Точка зрения
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Установлено, что BMW M5 E39 признан самым выносливым авто — Carbuzz
Снижение ставки по ипотеке направлено на поддержку многодетных — Аксаков
Наряд Меган Маркл вызвал слухи о беременности
Фундук предпочитает суглинки и легкие черноземы — агрономы
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Один неверный заказ — и отпуск испорчен: неожиданные враги туристов при выборе блюд
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Стас Намин отстранился от конфликта группы "Парк Горького"
Стрижка длинный боб визуально стройнит лицо и подчёркивает линию подбородка
Сантехники советуют чистить канализацию уксусом в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.