Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами

Плато Гиза продолжает преподносить загадки, даже спустя 4500 лет после того, как были возведены его легендарные пирамиды. Последнее открытие международной команды проекта ScanPyramids стало новым этапом в изучении древнеегипетской инженерии.
Исследователи зафиксировали две четко очерченные полости, наполненные воздухом, скрытые за тщательно отполированной гранитной облицовкой восточной стены пирамиды Менкаура. Эта стена уже давно привлекала внимание археологов — слишком уж необычным казалось качество её обработки. Теперь же стало ясно: гладкость не случайна. Возможно, за ней скрывается второй вход, предположительно ведущий к внутренним помещениям гробницы.
Команда использовала сложную комбинацию неразрушающих методов: георадар, ультразвук и электротомографию. Затем все полученные данные были объединены при помощи метода Image Fusion, позволяющего "свести” изображения из разных источников в единую трёхмерную модель.
Эта интеграция помогла с исключительной точностью определить форму и размеры скрытых пространств без единого повреждения каменной кладки.
Одна из полостей находится на глубине 1,4 метра, другая — чуть ближе к поверхности, на 1,13 метра. Первая полость достигает 1 метра в высоту и 1,5 метра в ширину, вторая — чуть меньше, около 0,9 на 0,7 метра.
Такая детализация невозможна при обычных методах обследования, и именно поэтому исследователи называют открытие одним из наиболее достоверных геофизических доказательств существования скрытых конструкций в этой пирамиде.
Причиной интереса к восточной стороне пирамиды стало то, что участок высотой около четырех метров и шириной шесть метров заметно отличался от остальной поверхности — гладкая, тщательно отполированная облицовка выглядела так же, как и известный северный вход.
"Гипотеза о другом входе весьма правдоподобна, и наши результаты приближают нас к её подтверждению", — заявил профессор Кристиан Гроссе, заведующий кафедрой неразрушающего контроля Мюнхенского технического университета.
Идею о возможном скрытом доступе первым предложил в 2019 году исследователь Стейн ван ден Ховен. Теперь его предположение, долгое время воспринимавшееся как смелая догадка, получило реальные инструментальные подтверждения.
|Метод
|Принцип работы
|Результат
|Преимущества
|Георадар
|Радиоволны отражаются от скрытых структур
|Выявление пустот и разломов
|Не требует бурения
|Ультразвук
|Волны проникают в камень и отражаются от границ
|Определение плотности материала
|Высокая точность на малой глубине
|Электротомография
|Измерение проводимости породы
|Карта скрытых структур
|Эффективна в каменных массивах
|Image Fusion
|Слияние всех данных в единую 3D-модель
|Точная визуализация аномалий
|Исключает ошибки интерпретации
Эти методы делают возможным исследование древних памятников без риска повредить ни одного камня. Подобные технологии уже применялись при обнаружении скрытого коридора в пирамиде Хуфу в 2023 году.
Ошибка: бурение в поисках пустот без точных данных.
Последствие: повреждение уникальных каменных слоёв.
Альтернатива: использование неразрушающих технологий и анализа отражённых сигналов.
Ошибка: игнорирование признаков, видимых на фасаде.
Последствие: утрата шансов на своевременное открытие.
Альтернатива: интеграция визуальных наблюдений и физического моделирования.
Если под отполированными гранитными плитами действительно скрыт второй вход, возможно, он ведёт к неизвестным камерам или неиспользованным погребальным помещениям. Это может перевернуть представления о внутренней планировке пирамиды Менкаура и даже об эволюции египетской инженерной мысли.
Проект ScanPyramids уже выразил готовность использовать эндоскопические камеры и микробурение, чтобы исследовать содержимое пустот — если, конечно, египетские власти разрешат эти процедуры. Важно, что все будущие действия будут проводиться строго без ущерба памятнику.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая точность измерений без разрушения структуры
|Дороговизна оборудования
|Возможность трёхмерного моделирования внутренних полостей
|Ограниченная глубина исследования
|Международное сотрудничество и обмен технологиями
|Необходимость согласования с госорганами Египта
Две воздушные полости за восточной стеной, на глубине около 1-1,5 метра.
Да, структура и место расположения пустот указывают на архитектурную функцию, связанную с доступом.
Использовались георадар, ультразвук, электротомография и технология "Image Fusion”, объединяющая все данные в 3D-модель.
Миф: все пирамиды Гизы давно полностью изучены.
Правда: современные сканирующие технологии продолжают находить неизвестные структуры.
Миф: новые открытия требуют разрушений.
Правда: методы ScanPyramids полностью неразрушающие.
Миф: аномалии — это ошибки приборов.
Правда: полости подтверждены независимыми системами измерений.
