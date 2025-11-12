Алхимики проиграли, физики выиграли: как на самом деле можно добыть золото

Веками люди мечтали о простом трюке: кинул в тигель свинец, помешал, подогрел — достал слиток золота. Алхимики жгли дрова, тратили жизнь и состояние, но фокус так и не получился. Забавно, что в итоге мечта оказалась реальной — просто инструменты всё это время были не те.
Сегодня роль реторты и печи у алхимиков выполняют ускорители частиц и ядерные реакторы, а вместо магических заклинаний — уравнения квантовой физики. Но по пути к "философскому камню" учёные обнаружили куда более интересную цель: не дешёвое золото, а новые, вообще не существующие в природе элементы и проверку пределов самой таблицы Менделеева.
Алхимики честно работали в рамках химии:
• нагревали, перемешивали, перегоняли жидкости;
• меняли молекулы, то есть состояние электронов вокруг ядра.
Но "паспорт" любого атома определяет не электронное облако, а его ядро — точнее, число протонов в нём.
у свинца 82 протона;
у золота 79.
Чтобы свинец стал золотом, недостаточно растворить его в кислоте или смешать с таинственным порошком — нужно физически убрать три протона из ядра. Это уже область ядерной физики, а не привычной химии.
Лишь в XX веке, когда появились ускорители частиц и понимание структуры атома, стало технически возможно делать такие фокусы: бомбардировать ядро протонами, нейтронами или ионами так, чтобы оно меняло состав и превращалось в другой элемент.
В лаборатории сценарий выглядит примерно так:
Берут ядро тяжёлого элемента — ртути или висмута.
Обстреливают его частицами, разогнанными до колоссальных скоростей.
В результате сложных реакций ядро теряет или приобретает нуклоны и может превратиться в золото.
Так Гленн Сиборг в 1980-х получил золото из висмута. Чистый научный триумф: трансмутация, о которой мечтали алхимики, оказалась не сказкой.
Но радость теоретиков быстро разбивается о суровую экономику и ядерную реальность.
|Параметр
|Ядерное "золото"
|Обычная добыча золота
|Инструменты
|Ускоритель частиц, ядерный реактор
|Карьеры, шахты, обогатительные фабрики
|Стоимость установки
|Миллиарды долларов
|Техника, лицензии, но на порядки дешевле
|Себестоимость грамма
|Астрономическая, выше стоимости золота
|Ниже рыночной цены металла
|Тип получаемого изотопа
|Часто нестабильный (радиоактивный)
|Стабильный Au-197
|Масштаб производства
|От отдельных атомов до ничтожных количеств
|Килограммы и тонны
|Практический смысл
|Научный эксперимент
|Ювелирка, электроника, инвестиционные слитки
Да, сделать несколько атомов золота можно и сегодня, но:
• энергии на это уйдёт больше, чем стоит килограмм слитков;
• чаще всего получается радиоактивный изотоп, который быстро распадается и превращается обратно в другие элементы.
Так что в мире, где существуют нормальные золотые прииски, ядерное золото — красивый, но абсолютно нерентабельный трюк.
В какой-то момент физики просто махнули рукой на золотые мечты и посмотрели дальше — на саму границу возможных элементов.
На Земле самым тяжёлым "естественным" элементом с заметным количеством считался уран (номер 92 в таблице). Всё, что тяжелее, считали слишком нестабильным, чтобы существовать.
В 1940-х годах, в рамках Манхэттенского проекта, начинается другая "алхимия":
уран начали обстреливать нейтронами;
появились первые трансурановые элементы — нептуний (93) и плутоний (94);
люди впервые создали элементы, которых почти нет в природе.
С этого момента таблица Менделеева перестала быть закрытым списком: её стали достраивать вручную.
В современных центрах вроде GSI (Германия), RIKEN (Япония) или лабораторий в Дубне работают по схеме, которая звучит как научная фантастика.
Применяется метод, который физики называют "слиянием" (fusion):
Выбирают тяжёлую мишень: например, калифорний с 98 протонами.
Берут ионы более лёгкого элемента — чаще кальций с 20 протонами.
Разгоняют эти ионы до скоростей порядка 10% скорости света в ускорителе.
Сталкивают пучок ионов с мишенью и надеются на редкое "идеальное" попадание.
98 + 20 = 118 — так был получен оганессон, элемент №118.
Проблема в том, что:
• положительно заряженные ядра сильно отталкиваются, преодолеть "кулоновский барьер" сложно;
• большинство столкновений заканчиваются тем, что ядра разлетаются или крошатся;
• новые элементы живут миллисекунды, а то и меньше.
Поэтому часть успеха — это не только синтез, но и очень тонкие детекторы: они должны выловить цепочку распадов этого единственного ядра среди миллиардов других событий.
Такая работа требует:
• гигантского научного оборудования;
• сверхточной электроники и радиационно-стойких датчиков;
• команды физиков, инженеров, программистов.
Чем тяжелее ядро, тем оно, как правило, менее стабильно — это общее правило. Например, оганессон (118) распадается почти сразу.
Но у ядер есть интересная особенность: как у электронов, у протонов и нейтронов есть "оболочки". Когда оболочка заполнена, ядро становится особенно устойчивым. Числа, при которых это происходит, называют "магическими".
Классический пример — свинец-208:
82 протона и 126 нейтронов — "дважды магическое" ядро, очень стабильное.
Теория утверждает, что где-то дальше по таблице есть "остров стабильности" - область, где при определённом сочетании протонов и нейтронов сверхтяжёлые ядра будут жить не микросекунды, а минуты, годы и даже дольше.
Если ученым удастся добраться до такого ядра, это будет означать:
• появление принципиально новых материалов;
• возможность изучать химию элементов, которых нет на Земле;
• проверку фундаментальных теорий о сильном взаимодействии.
Сейчас лаборатории, по сути, "плывут через море нестабильности", шаг за шагом приближаясь к гипотетическому острову.
Ошибка: воспринимать "золото из свинца" как реальный способ быстро разбогатеть.
• Последствие: разочарование, вера в псевдонауку, трата денег на сомнительные "технологии".
• Альтернатива: относиться к трансмутации как к научному эксперименту и рассматривать золото как побочный продукт фундаментальных исследований.
Ошибка: думать, что сверхтяжёлые элементы — это "игрушка для учёных" без пользы.
• Последствие: недооценка фундаментальной науки, сокращение поддержки исследований.
• Альтернатива: помнить, что МРТ, ядерная медицина, современные аккумуляторы и даже радиосвязь — всё это тоже выросло из "бесполезной" физики XX века.
Ошибка: сводить ядерную физику только к оружию и катастрофам.
• Последствие: страх перед любыми реакторами, торможение развития низкоуглеродной энергетики и радиодиагностики.
• Альтернатива: различать военные и гражданские применения, уделять внимание безопасности и современным типам реакторов, радиофармпрепаратам и медицинской визуализации.
Тогда могут появиться:
• устойчивые сверхтяжёлые металлы с необычными свойствами (магнитными, электрическими, оптическими);
• новые типы ядерного топлива и радиофармпрепаратов;
• более точные модели процессов в недрах звёзд и при взрывах сверхновых.
Чисто теоретически, если когда-нибудь появится компактный, сверхэффективный ускоритель, способный штамповать стабильный Au-197 по себестоимости ниже горной добычи, золото перестанет быть "особенным" металлом.
Его роль в ювелирке, инвестициях и даже в финансовых системах резко изменится. Но пока это ближе к научной фантастике, чем к дорожной карте технологических компаний.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Фундаментальная наука
|Глубокое понимание ядра и сил природы
|Дорогое оборудование, долгие проекты
|Практика здесь и сейчас
|Методы анализа материалов, радиофармпрепараты
|Почти нет прямой отдачи в виде "новых металлов"
|Создание новых элементов
|Расширение таблицы Менделеева
|Элементы живут микросекунды, всё сложнее синтез
|Образование и технологии
|Развитие детекторов, электроники, ИИ-анализа
|Высокий порог входа, мало специалистов
|Идея "золота из свинца"
|Прекрасный пример для популяризации науки
|Легко становится приманкой для псевдонаук
Миф 1. Учёные вот-вот научатся дешёво делать золото, и всё рухнет.
• Правда: физически это возможно, экономически — бессмысленно. Гораздо проще купить металлоискатель, чем ускоритель.
Миф 2. Сверхтяжёлые элементы нужны только для военных разработок.
• Правда: основные исследования ведутся в гражданских центрах и направлены на фундаментальную физику и материалы, а не на оружие.
Миф 3. Таблица Менделеева — законченный и неизменный "список всего".
• Правда: сама идея таблицы остаётся, но набор элементов в ней — живой. Мы продолжим добавлять новые клетки, пока технологии позволяют их синтезировать и обнаруживать.
Первые трансурановые элементы были обнаружены как побочный результат работ над ядерным оружием, а затем нашли применение в энергетике и медицине.
Некоторые изотопы, созданные в ускорителях, используются как метки в радиофармпрепаратах — помогают визуализировать опухоли и работу органов на ПЭТ-сканерах.
Теоретики всерьёз обсуждают возможность того, что где-то во Вселенной, при столкновении нейтронных звёзд, могут рождаться стабильные сверхтяжёлые элементы, которых на Земле никогда не было.
Античность и Средневековье
• Алхимики пытаются выделить "эссенцию" металлов, ищут философский камень, комбинируют соли, серу, ртуть.
XIX век
• Менделеев создаёт таблицу элементов, химия систематизируется, алхимия окончательно уходит в прошлое.
Первая половина XX века
• Открытие радиоактивности, деления ядра, создание первых реакторов. Появляется понятие изотопов и ядерных реакций.
Вторая половина XX века
• Ускорители частиц растут до километровых масштабов, синтезируются трансурановые элементы, развивается ядерная энергетика и медицина.
XXI век
• Сверхтяжёлые элементы 113-118 официально добавлены в таблицу, строятся новые комплексы (типа FAIR и NICA), активно используются суперкомпьютеры и ИИ для анализа ядерных данных.
Человеческая мечта "менять природу вещества" никуда не делась, просто поменяла декорации: вместо тёмных лабораторий с ретортами — светлые залы с детекторами, суперкомпьютеры и гигантские магниты ускорителей.
Да, с точки зрения физики это возможно и уже делалось в экспериментах. Но масштабы мизерные, продукт чаще радиоактивен, а себестоимость — за пределами здравого смысла.
Это не конкурирующие, а дополняющие направления. Добыча обеспечивает текущие потребности, а ускорители и реакторы дают технологии будущего: от медицинской диагностики до новых материалов и источников энергии.
С высокой вероятностью — расти. Уже подтверждены элементы до 118-го номера, и теоретически возможны ещё более тяжёлые ядра. Вопрос только в том, насколько они будут устойчивы и какие свойства проявят.
МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?