Не только самородки, но и рогатые пчёлы: почему золотые прииски Австралии стали кладбищем и раем для опылителей

8:55
Наука

На золотых приисках обычно ищут самородки. Но в Западной Австралии геологи и биологи буквально делят один и тот же клочок земли: пока одни бурят породу в поисках золота, другие находят "золотой фонд" биоразнообразия.

Золотая жила в горной шахте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотая жила в горной шахте

Так на хребте Бремер описали новый вид местных пчёл с крошечными "дьявольскими рожками" на морде — Megachile (Hackeriapis) lucifer. Открытие не только пополнило списки фауны, но и напомнило: мы всё ещё очень плохо знаем своих опылителей, особенно там, где активно работает горнодобывающая отрасль.

Кто такая Megachile lucifer и почему у неё "дьявольские" рожки

Новый вид обнаружили во время исследования редкого дикого цветка Marianthus aquilonarius, который растёт только в окрестностях хребта Бремер между городами Норсман и Хайден. На цветах и рядом стоящем дереве молли заметили необычную пчелу — и самка сразу бросалась в глаза.

У неё на лицевой части головы — маленькие, но отчётливые костяные "рожки". Именно они и подсказали название lucifer: с латинского "несущий свет", но одновременно лёгкий намёк на дьявольский облик.

"Я открыл этот вид, осматривая редкое растение в Голдфилдс, и заметил, что эта пчела посещала как находящийся под угрозой исчезновения полевой цветок, так и близлежащее дерево молли", — сказал исследователь Кит Прендергаст.

Чтобы убедиться, что перед ними действительно новый вид, а не редкая форма уже известной пчелы, учёные использовали два подхода:
• ДНК-штрихкодирование — сравнили генетический "штрихкод" с базами данных;
• морфологию — сопоставили форму тела, деталей головы, крыльев и других структур с образцами в музейных коллекциях.

Совпадений не нашли: ни по ДНК, ни по внешнему строению lucifer не укладывается ни в один из описанных видов. Это первый новый представитель своей группы Megachile (Hackeriapis), официально описанный за более чем 20 лет.

Таблица "Сравнение": Megachile lucifer и привычная медоносная пчела

Характеристика Megachile (Hackeriapis) lucifer Медоносная пчела (Apis mellifera)
Происхождение Местный австралийский вид Завезённая (в Австралию и многие регионы)
Роль Дикий опылитель местной флоры, включая редкие растения Коммерческий опылитель сельхозкультур, производитель мёда
Особенности внешности "Рожки" на морде у самки, типичная для листорезов форма тела Гладкая голова, знакомый "полосатый" вид
Образ жизни Одиночная пчела, гнёзда в полостях, в почве или растительном материале Социальные семьи в ульях, развитое пчеловодство
Зависимость от человека Практически не изучена, нет "домашних" ульев Содержание в ульях, специнвентарь, сахарный сироп, ветеринария
Риски Потеря среды обитания (добыча полезных ископаемых, климат), исчезновение кормовых растений Болезни, пестициды, потеря пастбищ для нектара
Такое сравнение наглядно показывает: медоносная пчела важна, но она не заменяет диких опылителей. Многие редкие цветы, как Marianthus aquilonarius, зависят именно от местных видов.    

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что "главное — медоносная пчела, остальное не важно"
    • Последствие: исчезновение диких опылителей, от которых зависят редкие виды растений и устойчивость экосистем.
    • Альтернатива: рассматривать опыление как сеть — медоносные + дикие пчёлы, бабочки, жуки. Поддерживать разнообразие, а не "одну рабочую лошадку".

  2. Ошибка: начинать горные работы без учёта местной фауны
    • Последствие: потеря неописанных видов, ухудшение состояния редких растений, конфликты с природоохранными структурами.
    • Альтернатива: обязательные биоразнообразные обследования, мониторинг опылителей, корректировка проектов карьеров и дорог.

  3. Ошибка: тотальное применение пестицидов в саду или аграрном бизнесе
    • Последствие: снижение численности опылителей, падение урожайности плодовых деревьев и ягод, рост затрат на искусственное опыление.
    • Альтернатива: интегрированная защита растений, биопрепараты, локальная обработка, использование сортов, устойчивых к вредителям.

А что если мы потеряем этого "дьявольского" опылителя

Если Megachile lucifer исчезнет, скорее всего, вместе с ней пострадают и зависящие от неё растения — в том числе редкий Marianthus aquilonarius. А значит:

• ещё один шаг к обеднению флоры Австралии;
• более хрупкие экосистемы Голдфилдс;
• упущенные возможности для науки — от эволюции опыления до биомиметики (например, особая структура волосков, перенос пыльцы, стойкость к жаре).

С другой стороны, если мы сумеем защитить местообитания сейчас, новый вид может стать индикатором здоровой экосистемы, а регион — примером того, как добыча полезных ископаемых и охрана природы могут сосуществовать.

Мифы и правда

Миф 1. Все пчёлы — это про мёд

На самом деле подавляющее большинство видов пчёл — одиночные, они не строят большие ульи и не делают товарный мёд. Но именно они опыляют огромное количество диких растений и садовых культур.

Миф 2. Дикие пчёлы опаснее для человека

Megachile и другие одиночные пчёлы, как правило, очень неагрессивны, не защищают "семью" из десятков тысяч особей и жалят только при прямой угрозе. В саду или на туристической тропе они гораздо безопаснее, чем кажется.

Миф 3. Если вид ещё не описан, он, наверное, "редкость без пользы"

Каждый неописанный опылитель может быть ключевым для какого-то растения или даже целой группы видов. Мы просто ещё не знаем этого — как в случае с lucifer и Marianthus aquilonarius.

Три интересных факта

  1. Новый вид пчел впервые за более чем 20 лет описан в этой группе Megachile (Hackeriapis) — и сразу с очень необычной морфологией.

  2. Пчела была найдена не в заповеднике, а рядом с золотыми приисками — то есть в зоне активной добычи, что подчёркивает важность биомониторинга таких территорий.

  3. ДНК-штрихкодирование стало решающим инструментом: без генетического сравнения отличить новый вид от близких "родственников" было бы практически невозможно.

Исторический контекст: как менялось отношение к диким пчёлам

• XIX-XX века. Основной фокус — на медоносной пчеле, развитие пчеловодства, инвентаря (ульи, рамки, дымари), медовый бизнес.

• Вторая половина XX века. Начинают активно изучать диких опылителей, их роль для сельского хозяйства и дикой флоры. Появляются первые работы по "опылительным услугам".

• XXI век. На фоне кризиса опылителей (пестициды, болезни, потеря среды обитания) растёт интерес к местным видам — от создания "садов опылителей" до включения диких пчёл в стратегии продовольственной безопасности.

Открытие Megachile lucifer идеально вписывается в эту эволюцию: от "мёд важнее всего" — к пониманию, что настоящая устойчивость держится на множестве маленьких незаметных видов.

FAQ

Чем Megachile lucifer отличается от обычной пчелы, которую мы видим на даче?

Это одиночная листорезная пчела с характерными "рожками" на морде самки. Она не живёт в больших ульях и не делает мёд, но опыляет местные дикорастущие растения.

Опасен ли этот вид для человека?

Нет, для человека он не представляет особой опасности. Как и большинство одиночных пчёл, эти насекомые не агрессивны и жалят только при прямой угрозе.

Как горнодобывающие компании могут учитывать таких опылителей?

Проводить биологические обследования до начала работ, сохранять ключевые участки растительности, работать с ботаниками и энтомологами, планировать восстановление экосистем после закрытия карьеров.

Могу ли я чем-то помочь, если живу далеко от Австралии?

Да. Поддерживайте местных опылителей в своём регионе — засаживайте сад медоносными местными растениями, сокращайте использование инсектицидов, участвуйте в проектах citizen science по мониторингу пчёл и бабочек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
