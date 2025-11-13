В немецком лагере римлян нашли яму-холодильник: как солдаты сохраняли продукты свежими

Археологи из Кельнского университета сделали редкое открытие: на территории древнеримского лагеря Алисо в Хальтерн-ам-Зее они нашли яму, использовавшуюся для хранения и охлаждения продуктов. Возраст находки — около двух тысяч лет. Учёные называют её "аналогом современного холодильника" и считают доказательством того, что римляне умели приспосабливать свои бытовые технологии к северному климату Европы.
На территории лагеря Алисо, одного из ключевых укреплений Римской империи за Альпами, студенты и исследователи наткнулись на несколько глубоких ям, выложенных глиной и камнем. Одна из них сразу привлекла внимание — по своей конструкции и находкам внутри она явно служила для хранения пищи.
"Пока мы не можем точно сказать, относились ли эти сооружения к солдатской казарме или жилому дому. Но одна из ям, по всей видимости, использовалась как хранилище для еды и напитков — как аналог современного холодильника", — пояснили учёные.
Такое устройство помогало сохранять продукты свежими за счёт естественного охлаждения: холодный воздух задерживался в глубине ямы, а тепло с поверхности блокировалось деревянными крышками.
Руководитель раскопок профессор Экхард Дешлер-Эрб отметил, что подобные находки крайне редки для северных провинций империи.
"Они проявляли удивительную изобретательность: выкапывали глубокие ямы, выстилали их глиной или камнем, а сверху закрывали деревянными досками, чтобы продукты дольше оставались свежими", — сказал профессор.
Такие "земляные холодильники" могли использоваться для хранения мяса, овощей, вина и даже молочных продуктов. В зимние месяцы туда добавляли лёд или снег, а летом полагались на прохладу подземных слоёв.
Помимо ямы-хранилища, исследователи обнаружили фрагменты амфор, бронзовую ложку и посуду. Особенно ценным оказался кусок Terra Sigillata — изысканной римской керамики, популярной в I-II веках н. э. Она отличалась гладкой поверхностью и ярко-красным цветом, а часто украшалась клеймами мастеров.
Эти находки помогают понять, как жили римляне в германских провинциях. Остатки амфор свидетельствуют о поставках вина и оливкового масла из Средиземноморья, а керамика — о высоком уровне комфорта и бытовой культуре.
Лагерь Алисо был важным стратегическим пунктом, обеспечивавшим снабжение римских войск, охранявших границу на Рейне. Здесь жили не только солдаты, но и торговцы, ремесленники, а также семьи военных. Находка "холодильной ямы" указывает, что даже в суровых условиях римляне старались сохранять привычный уровень быта.
"Такие артефакты показывают, что даже вдали от Рима солдаты и торговцы жили не в лишениях, а в достаточно организованных условиях", — подчеркнул археолог Маркус Бауэр.
|Параметр
|Римская "яма-холодильник"
|Современный холодильник
|Источник холода
|Земля и вентиляция
|Электричество и компрессор
|Материалы
|Камень, глина, дерево
|Металл, пластик
|Энергопотребление
|Отсутствует
|Среднее
|Экологичность
|Полностью природная
|Зависит от типа устройства
|Срок хранения
|До нескольких недель
|До нескольких месяцев
Этот принцип, по сути, предвосхищает современные технологии хранения без электроэнергии, которые вновь становятся популярными в условиях экотрендов и энергоэффективного строительства.
Современные археологи всё чаще находят подтверждения того, что римляне создавали целые системы хранения и охлаждения — от ледников в Альпах до подземных помещений для вина и оливкового масла. Эти решения, основанные на наблюдении за природой, оказались поразительно эффективными и экологичными. Возможно, именно они стали прообразами технологий, к которым человечество возвращается сегодня.
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность и простота конструкции
|Зависимость от климата
|Отсутствие энергозатрат
|Короткий срок хранения скоропортящихся продуктов
|Использование природных материалов
|Ограниченный объём
|Экологическая устойчивость
|Не подходит для всех типов продуктов
Холодильные ямы использовались в разных частях античного мира. В Италии, Греции и Северной Африке римляне применяли похожие методы, чтобы хранить фрукты, мясо и напитки. В северных провинциях такие сооружения встречаются реже — именно поэтому находка в Германии особенно важна. Она подтверждает, что римляне активно адаптировали свои технологии к холодным и влажным условиям Европы, создавая комфорт даже на окраинах империи.
Открытие "римского холодильника" показывает, что две тысячи лет назад люди уже умели решать задачи, которые и сегодня остаются актуальными — хранить продукты, экономить энергию и использовать ресурсы природы с умом. Археологи надеются, что эта находка поможет лучше понять, как античные технологии влияли на развитие быта и инженерии. А современные исследователи, возможно, смогут почерпнуть из опыта римлян идеи для экологичных решений будущего.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.