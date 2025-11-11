Седьмое чувство — пальцы видят сквозь песок: люди чувствуют спрятанные объекты лучше роботов

Иногда кажется, что наши пальцы "знают" о предмете чуть раньше, чем мы его коснёмся. Новое исследование учёных из Лондона предлагает неожиданное объяснение: у людей может быть ещё одно, "седьмое чувство" — способность дистанционно ощущать объекты через сыпучие материалы, вроде песка.

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

И эта скрытая сенсорная система оказалась не только реальной, но и более точной, чем у специализированного робота.

Что именно обнаружили учёные

Команда из Лондонского университета Королевы Марии и Университетского колледжа Лондона изучала, как человек и робот справляются с одной и той же задачей: найти маленький кубик, закопанный в песке, опираясь только на осязание.

Раньше считалось, что на дистанционное осязание способны в основном животные — например, некоторые кулики и ржанки, которые чувствуют добычу под слоем песка или ила. Теперь выяснилось, что человек тоже умеет улавливать слабые механические сигналы от скрытых объектов.

В эксперименте:

• добровольцы вели пальцем по поверхности песка и пытались указать, где спрятан кубик;

• параллельно то же задание выполнял робот с тактильным датчиком, работающим под управлением алгоритма LSTM.

Результат вышел неожиданным даже для исследователей:

• у людей точность составила 70,7%;

• у робота — около 40%.

Другими словами, наши пальцы и нервная система лучше считывают слабые вибрации и микродеформации в сыпучей среде, чем специально обученный алгоритм с датчиком.

Таблица "Сравнение": человек против робота

Параметр Человек (кончики пальцев) Робот с тактильным датчиком + LSTM Тип сенсора Биологические механорецепторы кожи Искусственный тактильный сенсор Среда Сыпучий материал (песок) Та же среда Задача Найти закопанный объект до контакта Найти закопанный объект до контакта Точность ≈70,7% ≈40% Обработка сигнала Нервная система, "встроённое" обучение Алгоритм машинного обучения LSTM Гибкость Адаптация "на лету", опыт, интуиция Ограничена обучающей выборкой и настройками Исследование показывает: то, что мы привыкли считать просто "чувством пальцев", на самом деле включает более сложный механизм, чем обычное прикосновение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "всё равно роботы скоро будут лучше людей"

• Последствие: недооценка человеческих сенсорных навыков, плохие интерфейсы "человек-машина".

• Альтернатива: проектировать системы, где человек и робот дополняют друг друга: человек — там, где важна тонкая тактильная чувствительность, робот — там, где нужны сила и выносливость. Ошибка: игнорировать тактильную составляющую при разработке устройств

• Последствие: неудобные контроллеры, грубые манипуляторы, высокий риск повреждения хрупких объектов (археология, медицина, обслуживание электроники).

• Альтернатива: закладывать тактильную обратную связь и работу в сыпучих средах в ТЗ на ранних стадиях проекта. Ошибка: думать, что "дистанционное осязание" — что-то мистическое

• Последствие: скепсис к реальным исследованиям, смешение науки и эзотерики.

• Альтернатива: воспринимать "седьмое чувство" как научный термин для тонкой механочувствительности, а не сверхспособность.

А что если это чувство можно натренировать

Логичный следующий шаг — проверить, можно ли усилить дистанционное осязание тренировками так же, как тренируют слух или равновесие.

Возможные сценарии:

• специализированные курсы для хирургов, стоматологов, массажистов, где тренируют работу в "слепом" режиме по слабым тактильным сигналам;

• обучающие режимы в VR-перчатках, имитирующие поиск объектов в песке или мягких тканях;

• профотбор в профессиях, где критична тактильная чувствительность (микрохирургия, реставрация, ювелирная работа).

Если окажется, что это чувство можно существенно прокачать, появится целый новый класс "сенсорных" навыков, которые сложно будет повторить алгоритмам.

Мифы и правда

Миф 1. "Седьмое чувство" — это телепатия или экстрасенсорика

Нет. Здесь речь идёт о вполне физическом механизме: пальцы улавливают крошечные изменения давления и вибраций в сыпучей среде, которую мы прежде просто недооценивали.

Миф 2. Только особенные люди обладают этой способностью

В эксперименте участвовали обычные добровольцы, а не "суперчувствительные" люди. Всё говорит о том, что это базовая способность нервной системы, а не редкий дар.

Миф 3. Роботы скоро точно научатся делать то же самое и лучше

Возможно, но пока человек заметно выигрывает. Чтобы догнать нас, роботам нужны: более чувствительные сенсоры, более сложная обработка сигналов и огромные массивы данных для обучения.

Три интересных факта

Похожий тип дистанционного осязания уже известен у некоторых птиц, ищущих пищу в песке, — теперь оказывается, что люди не так уж от них отличаются. Точность в 70,7% для человека в задаче без прямого зрения и контакта — очень высокий показатель для таких сложных экспериментов. Робот с LSTM показал всего около 40% — наглядный пример, что даже продвинутый ИИ не всегда догоняет наши "старомодные" сенсорные системы.

Исторический контекст: от пяти чувств к расширенной карте восприятия

• Античность. Философы говорили о пяти чувствах: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

• XIX-XX века. В научный обиход входят "дополнительные" чувства: равновесие, температура, ощущение положения тела (проприоцепция).

• Конец XX — начало XXI века. Обсуждается "шестое чувство" — интероцепция (ощущение внутренних состояний тела).

• Сейчас. Работы вроде лондонского исследования добавляют ещё один кирпичик: тонкое, дистанционное восприятие механических сигналов в среде, которое раньше просто не выделяли отдельно.

Так шаг за шагом привычная школьная картинка "5 чувств" превращается в более сложную и интересную карту того, как мы на самом деле воспринимаем мир.

FAQ

Это значит, что я могу "чувствовать" предметы через стену?

Нет. Эффект показан в сыпучей среде вроде песка, где объект влияет на распределение давления и микродвижения частиц. Сквозь твёрдые стены так работать не будет.

Можно ли развить это "седьмое чувство" до уровня суперспособности?

На это пока нет данных. Логично предположить, что тренировки улучшат чувствительность, как в музыке или спорте, но "чудес" вроде чтения текста сквозь стол ждать не стоит.

Где это может пригодиться в жизни?

В первую очередь — в технике и науке: создание роботов-исследователей грунта, мягких манипуляторов для археологии и планетарных миссий, улучшенные тактильные интерфейсы и перчатки. В перспективе — в медицине и реабилитации.

Значит ли это, что человек в чём-то "лучше" ИИ?

В задачах тонкого осязания — да, по крайней мере сейчас. Это хороший аргумент в пользу того, чтобы строить не "чисто роботизированные", а гибридные системы, где человек остаётся ключевым элементом.