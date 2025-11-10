Морской шёлк возвращается: как учёные оживили ткань для императоров без капли красителя

11:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то ткани, сверкающие тёплым золотом без единой капли красителя, могли себе позволить только императоры и папы.

Фото: commons.wikimedia.org by harum.koh from Kobe city, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Japan sea animal, Rough Penshell (Atrina pectinata) (15587024877)

Сегодня легендарный "морской шёлк" выходит из разряда полумифов — корейские учёные научились воссоздавать его блеск с помощью нитей моллюска, который обитает у берегов Кореи, а не в далёком Средиземном море. И заодно объяснили, почему этот цвет не тускнеет сотни и даже тысячи лет.

Что такое морской шёлк и почему вокруг него столько легенд

Морской шёлк — это не поэтический образ, а вполне реальный текстиль. Его получают из биссусных нитей крупных двустворчатых моллюсков. Исторически — из средиземноморской Pinna nobilis: она крепится ими к камням, а человек превращает эти тончайшие нити в пряжу и ткань.

В античности и Средневековье морской шёлк:

• ценился выше обычного шёлка;

• был символом статуса — его носили императоры, высшее духовенство, богатая знать;

• славился почти невесомостью, прочностью и характерным золотистым отливом.

Один из самых известных артефактов, который связывают с этим материалом, — "Святой лик из Маноппелло" в Италии: тончайшая ткань с полупрозрачным изображением лица.

Проблема в том, что сам источник сырья — Pinna nobilis — сегодня на грани исчезновения из-за загрязнения и болезней. Вытаскивать животных с морского дна запрещено, и традиционный морской шёлк фактически превратился в музейную редкость и ремесло нескольких мастеров.

Корейская команда из POSTECH пошла обходным путём: они обратились к другому моллюску — морскому гребешку Atrina pectinata, которого в Корее выращивают ради мяса. У него тоже есть биссусные нити, и, как выяснилось, очень похожие по структуре на "классические" средиземноморские.

Таблица "Сравнение": легендарный материал и его "наследники"

Параметр Исторический морской шёлк (Pinna nobilis) Новый морской шёлк (Atrina pectinata, POSTECH) Обычный шёлк (гусеницы тутового шелкопряда) Источник сырья Средиземное море, моллюск Pinna nobilis, вид под угрозой Корейское побережье, Atrina pectinata, аквакультура Тутовый шелкопряд, фермы, плантации Статус вида Строгая охрана, добыча запрещена Пищевой ресурс, отходы переработки Домашний вид, массовое разведение Цвет Естественный золотистый блеск, без красителей Воссозданный золотой структурный цвет Натуральный белый/кремовый, затем окрашивается красителями Прочность и лёгкость Высокая прочность при малом весе Сопоставимые характеристики (по данным команды) Высокая прочность, но другая текстура Экология Высокий риск вреда редкому виду Переработка отходов, снижение морского мусора Зависит от агрохимии, красителей и производства Доступность Почти недоступен, единичные изделия в музеях Пока экспериментальный, но потенциально масштабируемый Массовый мировой рынок

Как учёные "сделали" золотой цвет: простым языком

Главная интрига — не только в том, что удалось скрутить нити и соткать ткань, а в том, что команда объяснила устойчивый золотистый цвет. Он не связан ни с металлами, ни с пигментами.

Цвет морского шёлка — структурный, то есть рождается из игры света и наноструктур внутри материала:

• внутри волокна есть особые белковые шарики — "фотонины";

• они собираются в упорядоченные слоистые структуры;

• свет, отражаясь и интерферируя между этими слоями, даёт характерный золотистый, "солнечный" оттенок.

По этому же принципу сияют крылья некоторых бабочек, переливаются мыльные пузыри и радужные жуки: цвет — это не краска, а геометрия.

Учёные показали: чем лучше упорядочена белковая структура, тем ярче и устойчивее цвет. Он не выгорает на солнце, потому что выгорать просто нечему — нет молекул-красителей, которые могли бы разрушиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: верить, что "морской шёлк" в масс-маркете — настоящий исторический материал

• Последствие: переплата за красивый маркетинг, разочарование, если вещь быстро теряет цвет.

• Альтернатива: внимательно читать состав и историю продукта; настоящий морской шёлк пока — музей, а не дискаунтер. Ошибка: думать, что любой "морской" или "натуральный" текстиль автоматически экологичен

• Последствие: поддержка добычи ресурсов, которые наносят вред экосистемам (например, вылов редких видов).

• Альтернатива: выбирать материалы из устойчивых видов, сельхоз-отходов и аквакультуры. Ошибка: считать, что стойкий цвет возможен только при "жёсткой химии"

• Последствие: отказ от экоматериалов из страха, что они "выгорят за сезон".

• Альтернатива: ориентироваться на технологии структурной окраски, натуральные пигменты с хорошей светостойкостью и проверенных производителей. Ошибка: игнорировать научные разработки как "чистую теорию"

• Последствие: упущенные возможности — на рынок выходят интересные материалы, а покупатель продолжает жить в парадигме "только хлопок и полиэстер".

• Альтернатива: хотя бы периодически заглядывать в новости науки и дизайна — новые материалы часто сначала попадают в капсульные коллекции и премиум-сегмент.

А что если морской шёлк станет массовым материалом

Сценарий "через пару десятилетий золотой морской шёлк в обычных магазинах" не так уж фантастичен. Если технология переработки биссуса окажется экономически оправданной, а производство — масштабируемым, возможны:

• капсульные коллекции премиум-одежды с природным золотым блеском без единого красителя;

• интерьерный текстиль (шторы, панели, арт-объекты), где важна игра света и долговечность цвета;

• высокотехнологичные материалы — от оптических покрытий до декоративных элементов в электронике.

С другой стороны, массовость всегда несёт риск: если спрос резко вырастет, нужно будет очень аккуратно следить, чтобы добыча сырья (даже если это пищевой моллюск) не обернулась новым ударом по морским экосистемам. Тут без строгого регулирования и устойчивого управления аквакультурами не обойтись.

Таблица "Плюсы и минусы" возрождения морского шёлка

Аспект Плюсы Минусы / риски Экология Переработка отходов, снижение морского мусора, отсутствие красителей При неправильном управлении аквакультурой — нагрузка на локальные экосистемы Культура и наследие Возрождение древнего ремесла, сохранение знаний о исторических тканях Опасность коммерциализации и "размывания" понятия морского шёлка Мода и дизайн Уникальный естественный золотой блеск, стойкий цвет, новые визуальные эффекты Высокая стоимость на первых этапах, ограниченные объёмы Наука и технологии Развитие материаловедения, фотонных структур, биоинспирированных решений Зависимость от исследовательского финансирования и интереса индустрии Потребитель Долговечные, необычные вещи с понятной историей Пока мало доступных продуктов, риск подделок и маркетингового "шума"

Мифы и правда о морском шёлке

Миф 1. Морской шёлк делают из золота

Нет, никакого металла в волокне нет. Золотой цвет — результат структурной окраски: света и наноструктур белка.

Миф 2. Для морского шёлка всегда убивают редких моллюсков

Исторически — да, добыча Pinna nobilis была связана с выловом. Современные работы, вроде проекта POSTECH, как раз пытаются уйти от этого: использовать пищевой вид и переработку отходов, а не живых редких животных.

Миф 3. Стойкий цвет = опасная химия

Пример морского шёлка показывает обратное: суперстойкий оттенок может возникать вообще без красителей — только за счёт архитектуры материала.

Три интересных факта

Для изготовления исторического морского шёлка требовались тысячи моллюсков: поэтому ткань стоила дороже золота и была буквально "одеждой императоров". Биссусные нити — это не просто "верёвочки", а сложный белковый материал, который моллюск формирует, выталкивая жидкий секрет и "застёгивая" его на дне моря. Структурная окраска, похожая на ту, что обнаружили в морском шёлке, активно изучается и в других областях — от солнечных панелей до косметики: везде, где нужен яркий цвет без пигмента.

Исторический контекст: путь от империй к лаборатории

• Античность и Рим: морской шёлк известен как редчайшая ткань, доступная вершине пирамиды власти — императорам и высшему духовенству.

• Средневековье и Возрождение: ремесло выживает в отдельных регионах Средиземноморья, знания передаются в узких кругах мастериц.

• XX век: индустриализация, синтетические красители и ткани вытесняют морской шёлк в область экзотики и музейных коллекций. Популяции Pinna nobilis стремительно сокращаются.

• XXI век: одновременно растёт интерес к устойчивой моде и к утраченным ремёслам. Научные группы начинают изучать структуру морского шёлка на уровне нанометров и искать альтернативное сырьё.

Проект корейских учёных вписывается именно в эту линию: соединить уважение к культурному наследию, современные методы материаловедения и экологический подход к сырью.

FAQ

Можно ли уже купить одежду из "нового" морского шёлка?

Пока нет в широком коммерческом обороте. Речь идёт о лабораторной и пилотной стадии. Первые изделия, скорее всего, появятся в виде экспериментальных арт-проектов, капсульных коллекций или музейных реконструкций.

Сколько это может стоить?

На первых этапах — очень дорого, на уровне люксовых или коллекционных вещей: сложная переработка сырья, малые объёмы, научные разработки. Если технология масштабируется и автоматизируется, цена может снизиться до ниши "премиум-экотекстиль".

Как отличить "настоящий" морской шёлк от маркетинговой легенды?

Смотрите на:

• прозрачность и характерный тёплый золотистый блеск без ощущения "металлизированной" краски;

• наличие вменяемой истории происхождения материала (описанные виды, технологии, исследования);

• партнёров проекта — если фигурируют университеты, лаборатории, конкретные исследовательские группы, это хороший знак.

Опасно ли для моря, если морской шёлк станет модным трендом?

Зависит от того, на каком сырье он будет построен. При использовании пищевых моллюсков и отходов аквакультуры — это скорее плюс: меньше мусора. При попытке вернуться к редким средиземноморским видам — большой риск. Поэтому важен именно научный и экодизайнерский подход.