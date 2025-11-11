Древний вулкан изменил ход истории? Археологи сделали сенсационные заявления по поводу хронологии

Когда-то извержение вулкана на острове Тера (современный Санторини) буквально "переписало" карту восточного Средиземноморья. Мощнейший взрыв, произошедший в конце XVII-XVI века до н. э., оставил слой пепла от Крита до Леванта и уже десятилетиями не даёт покоя археологам.

Главная интрига: как это событие соотносится с историей Египта и правлением первых фараонов Нового царства? Новое исследование с радиоуглеродным датированием артефактов времён Яхмоса предлагает ответ — и слегка сдвигает привычную хронологию.

Что именно выяснили учёные

Команда из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Гронингенского университета получила редкое разрешение взять микроскопические образцы из египетских артефактов в Британском музее и Музее Питри (Лондон). Для радиоуглеродного анализа использовали:

• сырцовый кирпич из храма Яхмоса в Абидосе;

• льняную погребальную ткань, связанную с Сатджехути;

• шесть деревянных шабти из Фив — погребальные фигурки-"слуг".

Сопоставив радиоуглеродные даты этих предметов с уже существующими датировками пепла Санторини, исследователи сделали важный вывод: извержение произошло не во времена уже оформленного Нового царства, а раньше — в период, который египтологи называют Вторым переходным.

То есть катастрофа Санторини предшествовала правлению Яхмоса, основателя XVIII династии, а не совпадала с ним. Радиоуглеродные даты извержения оказались значительно старше новых датировок артефактов, связанных с 17-й и началом 18-й династии.

"Наши результаты показывают, что Второй переходный период длился значительно дольше, чем принято считать, а Новое царство началось позже", — сказал профессор Хендрик Дж. Брюинс.

Фактически это означает пересмотр "сеточки" дат для всего восточного Средиземноморья: от Эгейских островов и Крита до Леванта и Египта. А вместе с этим — пересмотр того, кто с кем торговал, воевал и обменивался технологиями в середине II тысячелетия до н. э.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать любую новую дату как окончательную истину

• Последствие: разочарование через пару лет, когда появятся уточнения.

• Альтернатива: относиться к датам как к диапазонам и версиям — особенно в эпохах, где нет точных календарей. Ошибка: думать, что из-за одной корректировки "всё, что мы знали об истории, неверно"

• Последствие: ощущение хаоса и недоверие к науке в целом.

• Альтернатива: видеть масштаб — здесь сдвигаются не тысячелетия, а десятилетия/пару столетий, и уточняется привязка событий друг к другу. Ошибка: планируя тематический тур, полагаться только на старые путеводители

• Последствие: вы слышите от гида одно, в книге читаете другое и теряетесь.

• Альтернатива: сочетать классические путеводители с актуальными онлайн-ресурсами, обновлёнными экскурсионными программами, новыми музейными каталогами. Ошибка: игнорировать значение методов датировки

• Последствие: сложно отличить серьёзное исследование от псевдонаучного текста.

• Альтернатива: запомнить базу — радиоуглерод, дендрохронология, стратиграфия; если в материале это внятно объяснено, к нему больше доверия.

А что если… извержение всё-таки связано с крахом цивилизаций

Этот вопрос задают и учёные, и поклонники сериалов про "гибель Атлантиды". Новые даты не отменяют разрушительной силы Теры. Извержение:

• сильно ударило по эгейской навигации и торговле;

• могло способствовать упадку минойской цивилизации;

• вероятно, повлияло на климат и урожаи в регионе.

Но смещение дат показывает: не всё, что происходило в Египте и Леванте, можно "списать" на один вулкан. Политические кризисы, войны, миграции и эпидемии делали своё дело и без пепла Санторини. Так что образ единой "великой катастрофы", которая одним махом рушит все царства, постепенно уступает место более сложной, мозаичной картине.

Мифы и правда

Миф 1. "Извержение Санторини разрушило Египет"

Правда: Египет пережил период кризисов, но его государственность не рухнула из-за одного вулкана. Новые даты показывают, что извержение относится к более раннему, переходному этапу, а Новое царство, напротив, стало эпохой расцвета.

Миф 2. "Раз хронологию сдвигают, значит, раньше всё считали неправильно"

Правда: египтология и эгейская археология всегда работали с диапазонами дат. Радиоуглерод даёт возможность эти диапазоны уточнять, а не "обнулять" знания.

Миф 3. "Радиоуглеродная датировка — абсолютная гарантия"

Правда: у метода есть погрешности и калибровочные кривые. Поэтому серьёзные исследования всегда сопоставляют 14C-данные с археологическими слоями, надписями, стилем керамики и другими источниками.

Три интересных факта

Шабти, которые датировали учёные, — это маленькие фигурки-"служители", которые должны были работать за умершего в загробном мире. Сегодня их часто можно увидеть в витринах музеев и даже в виде сувениров в музейных магазинах. Пепел Теры находят не только на Крите или в Турции, но и в кернах морского дна. Это помогает синхронизировать археологические слои с климатическими данными, например по осадкам или температуре. Для отбора микроскопических образцов из артефактов учёным нужны специальные разрешения и ювелирная точность: буквально срезаются волокна ткани или крошечные фрагменты древесины, чтобы не повредить экспонат, но получить достаточно материала для анализа.

Исторический контекст: от спорной даты к радиоуглеродной сетке

Споры о дате извержения Санторини начались почти сразу после того, как его связали с толстым слоем пепла на острове и разрушениями на Крите. Долгое время опирались на:

• сопоставление археологических слоёв с египетскими памятниками;

• "списки царей" и надписи с указанием годов правления;

• стилистику керамики и архитектуры.

Часть исследователей отстаивала "высокую" хронологию (раннюю дату извержения), часть — "низкую" (более позднюю, ближе к Новому царству). Появление радиоуглеродного метода и дендрохронологии (датировка по годичным кольцам деревьев) добавило объективных точек опоры, но интерпретации всё равно расходились.

Нынешнее исследование важно не само по себе, а как часть большой тенденции: чем больше артефактов удаётся датировать напрямую, тем меньше мы зависим от косвенных привязок "по соседству". Для историков это шанс выстроить хронологию Восточного Средиземноморья не только по текстам, но и по физическим следам событий.

FAQ

Зачем вообще так важно знать точную дату извержения?

От даты зависят привязки к другим событиям: миграциям, войнам, падению городов, изменениям торговых путей. Если мы знаем, что извержение точно предшествовало началу Нового царства, это меняет сценарии взаимодействия Египта с Крите и Эгейским миром.

Повлияет ли это на обычные школьные учебники?

Со временем — да, но не мгновенно. Сначала новые данные закрепляются в специализированных работах, затем попадают в университетские курсы, научпоп, а потом постепенно доходят до школьного уровня. Для бытовой "картины мира" меняется не так много, для специалистов — очень много.

Есть ли практическая польза для туриста, который летит на Санторини или в Египет?

Да, хотя она скорее культурная. Понимание, что перед вами — не просто "красивые руины", а части большого пазла, помогает осознаннее выбирать маршруты, музеи, экскурсии. К тому же многие современные туроператоры и гиды делают ставку на содержательный исторический контент, а не только на пляжи и шопинг.