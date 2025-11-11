Тайник фараона ожил под гранитом: в пирамиде Менкаура нашли вход, о котором молчали веками

5:44 Your browser does not support the audio element. Наука

На плато Гиза вновь оживились споры о тайнах древнего мира. Международная команда археологов проекта ScanPyramids обнаружила сразу две неизвестные ранее полости в пирамиде Менкаура — третьей по величине среди знаменитых пирамид Египта. Эти данные могут стать первым шагом к разгадке возможного скрытого входа, о котором историки догадывались десятилетиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Название: Ломаная пирамида на закате

Открытие века

Исследование провели специалисты Каирского университета совместно с Мюнхенским техническим университетом. Ученые использовали методы, которые позволяют "заглянуть" внутрь монумента, не нанося ему вреда. Среди применённых технологий — георадар, ультразвуковой анализ и томография электрического сопротивления. Такой подход уже доказал эффективность в 2023 году, когда именно так удалось подтвердить наличие скрытого коридора в пирамиде Хеопса.

После объединения данных специалисты обнаружили две воздушные полости под восточным фасадом пирамиды Менкаура. Первая имеет высоту около одного метра и ширину 1,5 метра, вторая — чуть меньше, 0,9 на 0,7 метра. Обе находятся на глубине чуть более метра от внешней поверхности.

"Разработанная методика позволяет получать точные сведения о внутреннем строении пирамид без нанесения ущерба этому бесценному историческому памятнику", — отметил профессор Кристиан Гроссе.

Восточная сторона

На восточном фасаде пирамиды Менкаура, высотой более 60 метров, археологи давно отмечали участок с необычайно гладкой полировкой гранита. Этот фрагмент размером около четырёх на шесть метров заметно отличается от остальной облицовки. Подобная отделка встречается только у официального северного входа, что породило гипотезу о втором, восточном проходе. Её впервые выдвинул исследователь Стейн ван ден Ховен в 2019 году, но подтверждений до сих пор не было.

Теперь находка двух пустот под гладкой гранитной поверхностью заставляет учёных пересмотреть старые представления о внутренней структуре пирамиды. Возможно, строители Менкаура создавали альтернативный путь внутрь усыпальницы, но затем замуровали его, чтобы усилить защиту захоронения.

Если за стеной — новый коридор

Если гипотеза подтвердится, археологов может ждать сенсация — не просто декоративная ниша, а настоящий скрытый ход, возможно ведущий в неизвестные внутренние помещения. В этом случае пирамида Менкаура окажется не менее загадочной, чем Хеопсова, а история строительства трёх великих пирамид Гизы получит новое измерение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как ученые определяют наличие пустот без вскрытия камня?

С помощью георадаров и электромагнитных волн, которые по-разному отражаются от камня и воздуха. Разница сигналов позволяет построить точную модель внутренних слоёв.

Можно ли попасть внутрь обнаруженных полостей?

Пока нет. Исследователи не планируют механического вскрытия. Рассматривается возможность внедрения микродрона через микроскопическое отверстие, как это было сделано в пирамиде Хеопса.

Зачем искать новые входы, если основная структура уже изучена?

Любое новое отверстие или полость может объяснить особенности строительства и религиозных обрядов, связанных с загробным культом фараонов. Даже небольшой туннель способен изменить наше понимание истории.

Мифы и правда

Миф: все тайники пирамид давно найдены.

Правда: современные методы постоянно выявляют новые пустоты — например, скрытый проход в пирамиде Хеопса обнаружили лишь два года назад.

Правда: современные методы постоянно выявляют новые пустоты — например, скрытый проход в пирамиде Хеопса обнаружили лишь два года назад. Миф: древние египтяне строили пирамиды только для захоронений.

Правда: многие элементы, включая "фальшивые" входы и пустоты, могли иметь символическое значение, отражающее путь души фараона в загробный мир.

Правда: многие элементы, включая "фальшивые" входы и пустоты, могли иметь символическое значение, отражающее путь души фараона в загробный мир. Миф: сканирование разрушает структуру камня.

Правда: используемые волны безопасны и не проникают глубже нескольких метров, не повреждая материал.

3 интересных факта

Пирамида Менкаура изначально была облицована гранитом из Асуана, но большая часть облицовки была снята в Средневековье. Вес каждого гранитного блока — до 30 тонн. Их поднимали без применения железных инструментов. В основании пирамиды находятся следы древней дороги, соединявшей её с Долинным храмом, где проходили ритуалы мумификации.

Исторический контекст

Пирамида Менкаура — последняя из трёх великих построек на плато Гиза. Её возведение завершилось около 2490 года до н. э. В отличие от грандиозных предшественниц, она меньше, но отличается высоким качеством обработки камня. Внутри найдено несколько погребальных камер, саркофаг, а также следы поздних реставраций.

За последние десятилетия пирамида не раз преподносила сюрпризы. В XX веке исследователи обнаружили следы вторичных вскрытий времён Среднего царства, а в XXI — остатки древней строительной рампы. Теперь, спустя почти пять тысяч лет после строительства, она снова стала центром археологических открытий.