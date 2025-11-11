Почему силы обваливаются от лёгкой нагрузки: найден дыхательный след синдрома хронической усталости

13:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Синдром хронической усталости долго считали "странной" болезнью, о которой пациенты рассказывают, а анализы почти ничего не показывают. Люди жалуются на постоянное изнеможение, "ватную" голову и резкое ухудшение самочувствия после даже лёгкой нагрузки, но объективных маркеров почти нет.

Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio Девушка

Новая работа специалистов Медицинской школы Маунт-Синай добавляет важный кусочек в эту головоломку: у большинства пациентов с СХУ обнаруживаются скрытые нарушения дыхания, которые усиливают усталость и другие симптомы.

Что именно обнаружили исследователи

В исследовании участвовали 57 человек с диагнозом "синдром хронической усталости" и 25 здоровых добровольцев. Всем провели двухдневное кардиореспираторное тестирование: измеряли частоту дыхания, насыщение крови кислородом, работу сердца и то, как организм усваивает кислород при нагрузке.

На первый взгляд показатели были похожи: объём потребляемого кислорода у пациентов с СХУ и у здоровых людей практически не отличался. То есть лёгкие и сердечно-сосудистая система в целом справлялись. Но если смотреть глубже, выяснилось, что у 71% людей с СХУ присутствуют признаки:

• гипервентиляции (слишком частое и поверхностное дыхание);

• дисфункционального дыхания (неполное наполнение лёгких, "обрывистые" вдохи).

При таком дыхании баланс кислорода и углекислого газа в крови смещается, сосуды и мозг реагируют иначе, чем должны, а вегетативная нервная система (та самая, которая "автопилотом" управляет сердцем, дыханием, сосудистым тонусом) ведёт себя нестабильно.

Это состояние нередко называют дисавтономией. На практике это выглядит как знакомый многим набор: головокружение, учащённый пульс, одышка даже от небольшой активности, ощущение паники или внутренней тревоги, сильная усталость.

Таблица "Сравнение": типичное утомление vs синдром хронической усталости

Характеристика Обычная усталость Синдром хронической усталости (СХУ) Причина Недосып, перегрузка, стресс Многокомпонентное состояние, часто после инфекции Восстановление после отдыха Обычно помогает сон, выходной Даже после отдыха усталость остаётся Реакция на лёгкую нагрузку Лёгкое утомление, быстро проходит Резкое ухудшение, "обвал" сил Дыхание при нагрузке Учащается, но остаётся ритмичным Часто поверхностное, "рваное", ощущение нехватки воздуха Роль дыхательных дисфункций Обычно не критична У 70%+ пациентов усиливает симптомы Инструменты самоконтроля Фитнес-трекер, режим дня Пульсоксиметр, дыхательные тренажёры, дневник симптомов Новая работа показывает: скрытая дыхательная дисфункция при СХУ — не мелкая деталь, а важный фактор, который стоит учитывать и врачам, и самим пациентам.

"Советы шаг за шагом": как можно помочь себе через дыхание

Это не замена врачебному лечению, но корректировка дыхания постепенно становится ещё одним направлением терапии СХУ. Логика простая: если дезорганизованное дыхание усугубляет симптомы, то мягкое обучение правильному дыханию может снять часть нагрузки с организма.

Шаг 1. Наблюдение за собой

• Обратите внимание, как вы дышите в покое, при разговоре, при ходьбе по квартире.

• Часто ли ловите себя на том, что дышите поверхностно, верхушкой грудной клетки, "запыхиваетесь" на ровном месте.

Инструменты: простые дыхательные трекеры в приложениях, камера смартфона, дневник наблюдений.

Шаг 2. Мягкая диагностика с врачом

Если есть возможность, имеет смысл обсудить с врачом:

• кардиореспираторный тест (даже упрощённый вариант на велоэргометре);

• консультацию кардиолога, пульмонолога или специалиста по реабилитации;

• измерение сатурации (пульсоксиметр — недорогой бытовой прибор, полезный при СХУ).

Цель — отличить проблемное дыхание от серьёзной патологии лёгких или сердца.

Шаг 3. Освоение диафрагмального дыхания

Базовый навык, который часто используют в реабилитации, йоге и дыхательной гимнастике:

• положение сидя или лёжа, одна ладонь на груди, другая на животе;

• вдох через нос — стараемся, чтобы больше поднимался живот, а не грудная клетка;

• медленный выдох через рот или нос, чуть дольше, чем вдох.

Задача — не "насильственно дышать правильно", а мягко обучать тело более глубокому, ритмичному дыханию.

Шаг 4. Контроль углекислого газа

При хронической гипервентиляции человек выдыхает слишком много CO₂, из-за чего появляются:

• головокружение;

• покалывания в руках, губах;

• ощущение "обрыва воздуха".

Полезны практики, где выдох немного длиннее вдоха, а общий темп дыхания чуть замедляется. Это могут быть:

• мягкая пранаяма (дыхательные упражнения йоги) под руководством инструктора;

• дыхательные тренажёры с регулируемым сопротивлением;

• специализированные курсы дыхательной гимнастики.

Шаг 5. Лёгкая физическая активность

Исследователи упоминают плавание и другие формы умеренной нагрузки. Важные моменты:

• не устраивать себе "спортивных подвигов" при СХУ;

• ориентироваться не на шагомеры и "норму 10 000 шагов", а на собственный порог перенагрузки;

• использовать пульсометры и фитнес-браслеты, чтобы отслеживать реакции организма и вовремя останавливаться.

Плавание, аквааэробика, очень медленная ходьба, растяжка, ЛФК — мягкие варианты, где можно одновременно тренировать дыхание и тело.

Шаг 6. Восстановление и внешний уход

Для людей с СХУ может быть полезен "комплексный коктейль" из:

• качественного сна (возможно, с помощью гигиены сна и консультации сомнолога);

• СПА-процедур с лёгким воздействием (массаж, расслабляющие ванны, соляные комнаты);

• поддерживающих средств — от витаминных комплексов до сывороток с адаптогенами (по согласованию с врачом).

Коррекция дыхания здесь — важный, но не единственный инструмент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "Дышать по методике" до изнеможения

• Последствие: усиление усталости, головокружения, чувство провала и разочарования.

• Альтернатива: короткие сессии по 3-5 минут несколько раз в день, подстраиваясь под самочувствие, а не под жёсткий план. Ошибка: игнорировать симптомы, списывая всё на "нервы"

• Последствие: закрепление дисфункционального дыхания, рост тревожности и соматических жалоб.

• Альтернатива: обсудить симптомы с врачом, при необходимости пройти базовое обследование и уже на его фоне подключать дыхательные практики и реабилитацию. Ошибка: резкий переход к интенсивному спорту "ради укрепления"

• Последствие: у людей с СХУ — типичный постнагрузочный "крах" на несколько дней.

• Альтернатива: лечебная физкультура, плавание, медленное наращивание активности с помощью трекеров, где шаг за шагом растёт лишь малая доля нагрузки. Ошибка: полагаться только на БАДы и "волшебные витамины"

• Последствие: трата денег, а дыхательные и нервные сбои остаются без адресной работы.

• Альтернатива: витамины и добавки — только часть комплекса, где главное место занимают режим, дыхание, грамотная физическая активность и работа с вегетативной нервной системой.

А что если… дело не только в дыхании?

Такая вероятность очень высока: СХУ — многослойное состояние. Часто в основе лежат:

• перенесённые вирусные инфекции;

• аутоиммунные процессы;

• гормональные и метаболические нарушения;

• хронический стресс и перегрузка нервной системы.

Дыхательная дисфункция в этом списке — важный, но не единственный слой. Исследование Маунт-Синай показывает: если на него повлиять, часть симптомов можно ослабить. Но это не отменяет необходимости:

• наблюдаться у врача;

• корректировать режим труда и отдыха;

• при необходимости подключать психотерапию, работу с тревогой и выгоранием.

"А что если" задача — научиться жить с СХУ так, чтобы тело тратило меньше сил? Тогда работа с дыханием логично вписывается в общую стратегию энергосбережения.

Мифы и правда

Миф 1. "Если научиться правильно дышать, синдром хронической усталости пройдёт"

Правда: СХУ — сложное состояние, и дыхательные практики — только один из инструментов. Но они могут заметно смягчить часть симптомов, особенно связанных с дисавтономией и гипервентиляцией.

Миф 2. "Гипервентиляция — это всегда паническая атака"

Правда: у людей с СХУ поверхностное, учащённое дыхание может быть постоянным фоном без ярко выраженной паники. Это именно дисфункциональный стереотип дыхания, который нужно мягко менять.

Миф 3. "Если на анализах всё нормально, значит, проблема у вас в голове"

Правда: исследование показало объективные функциональные нарушения дыхания у 71% пациентов с СХУ. Они не всегда видны в стандартных анализах, но измеряются на кардиореспираторных тестах и сильно влияют на самочувствие.

Три интересных факта

Объём усваиваемого кислорода у пациентов с СХУ и у здоровых людей в исследовании был одинаковым. То есть дело не в "слабых лёгких", а в том, как именно человек дышит и как реагирует вегетативная нервная система. Дисавтономия — сбой в работе "автопилота" организма — может проявляться не только дыханием, но и скачками пульса, проблемами с переносимостью жары, резким ухудшением при смене положения тела. На фоне СХУ это встречается особенно часто. Для дыхательной реабилитации иногда используют вполне бытовые вещи: плавание в спокойном темпе, прогулки по воздуху, мягкую йогу, посещение тёплых бассейнов и даже SPA-центров, где человек учится расслабляться и дышать ровнее.

Исторический контекст: как менялось отношение к СХУ

Ещё несколько десятилетий назад синдром хронической усталости часто воспринимали как "надуманную болезнь" или чисто психосоматическую проблему. Пациенты сталкивались с тем, что их жалобы сводили к "нервам" или "лени".

Со временем СХУ начали рассматривать как реальное, сложное мультифакторное состояние. Появились данные о связи с нарушениями иммунитета, энергетического обмена, работы вегетативной нервной системы.

Новое исследование Маунт-Синай укладывается в эту линию: оно не "объясняет всё", но добавляет важный фокус — дыхание как один из ключевых регуляторов самочувствия при хронической усталости.

FAQ

Можно ли самостоятельно начать дыхательные практики, если есть СХУ?

Можно, но очень осторожно. Лучше обсудить это с врачом и выбирать мягкие, неагрессивные техники: диафрагмальное дыхание, медленное удлинение выдоха. Если на фоне упражнений усиливаются головокружение или слабость — стоит снизить интенсивность или временно остановиться.

Какие домашние "гаджеты" могут помочь?

Часто используют:

• пульсоксиметр для контроля насыщения крови кислородом;

• фитнес-браслет или пульсометр для отслеживания частоты сердечных сокращений;

• простые дыхательные тренажёры (устройства с сопротивлением на вдохе/выдохе);

• приложения с аудио-наставниками для дыхательных практик.

Все это должно дополнять, а не заменять консультации со специалистами.

Чем дыхательная коррекция отличается от обычного фитнеса?

При СХУ цель не "улучшить выносливость любой ценой", а стабилизировать работу вегетативной нервной системы и мягко выровнять дыхательный паттерн. Поэтому здесь нет высокоинтенсивных тренировок и "прокачки", а есть очень аккуратная работа с телом и дыханием в режиме энергосбережения.

Стоит ли добавлять витамины и БАДы к дыхательным практикам?

Это возможно, но только после обсуждения с врачом. Витамин D, группы B, магний и другие популярные комплексы не решают проблему дисфункционального дыхания сами по себе, но могут быть частью общего плана: питание, режим, медикаменты, реабилитация, дыхание и работа со стрессом.

В итоге идея исследователей проста: если научиться относиться к дыханию не как к фону, а как к регулируемому инструменту, у людей с синдромом хронической усталости появится ещё один реальный способ сделать жизнь чуть более управляемой и предсказуемой.