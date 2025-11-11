Королева морей смещена с трона: косатки выключают белых акул одним приёмом и забирают ценный орган

В Калифорнийском заливе редкая группа косаток, которую учёные прозвали "Стаей Моктесумы", показала то, как в океане рушатся привычные роли хищника и жертвы.
Там, где мы привыкли видеть "королевой морей" большую белую акулу, внезапно главными оказались косатки: они ловко парализуют молодых акул, переворачивая их брюхом вверх, и аккуратно "вынимают" самый калорийный орган — печень.
Исследователи задокументировали как минимум три убийства молодых белых акул за два эпизода охоты — в 2020 и 2022 годах. Сценарий почти одинаковый:
Несколько косаток (обычно пять) преследуют молодую акулу.
Они загоняют её к поверхности, вынуждают всплывать.
Одной или несколькими атаками переворачивают акулу на спину.
Акула впадает в состояние тонической неподвижности и перестаёт сопротивляться.
Косатки уводят тело вглубь и возвращаются уже с обнажённой печенью.
Косатки выбирают именно печень не случайно: у больших белых акул она огромная и насыщена жирами — это идеальная "энергетическая батарейка". Остальная туша зачастую просто остаётся в воде.
Учёные по характерным шрамам и отметинам на спинных плавниках выяснили, что во всех зафиксированных случаях участвовала одна и та же социальная группа — та самая Стая Моктесумы. Раньше её уже видели за охотой на скатов, китовых и тупорылых акул, а теперь стало ясно, что эти косатки освоили и белых акул.
|Характеристика
|Косатка (Стая Моктесумы)
|Большая белая акула (молодые особи)
|Размер
|До 7-8 м, несколько тонн
|Молодые: 2-3 м, значительно легче
|Стратегия охоты
|Групповая, с скоординированными атаками
|В основном одиночный хищник
|"Приём" против жертвы
|Переворот на спину, тоническая неподвижность
|Укус, внезапная атака снизу
|Цель
|Печень и, возможно, другие органы
|Тюлени, рыба, дельфины и др.
|Уровень "опыта" жертв
|Нацеленность именно на молодых, наивных акул
|Молодые акулы ещё не сталкивались с косатками
|Гибкость поведения
|Высокая, охота быстро адаптируется
|Реакции на косаток у молодняка пока неочевидны
По сути, мы видим, как хищник верхнего уровня (белая акула) сам становится добычей ещё более высокоуровневого хищника, который к тому же действует не в одиночку, а как слаженная команда.
• Пара задокументированных охот — это ещё не автоматический "конец эпохи белых акул".
• Учёные сами подчёркивают: нужны долгосрочные наблюдения, чтобы понять, насколько часто косатки действительно охотятся на акул.
Потепление океана и явления типа Эль-Ниньо меняют маршруты и районы размножения белых акул. Молодь всё чаще появляется в заливах и прибрежных зонах, где раньше её почти не было. Это:
• делает акул доступнее для косаток;
• создаёт "новые встречи", к которым молодые акулы просто не готовы.
• Белые акулы — тоже хищники, и уменьшение их численности может изменить баланс в популяциях тюленей и других животных.
• Косатки, меняя рацион, реагируют на доступность добычи — это один из способов, как экосистемы пытаются "перекроить" себя под новые условия.
• Покупайте туры только у операторов, которые соблюдают правила дистанции и не "подкармливают" животных.
• Наблюдайте — но не вмешивайтесь. Сцены охоты могут быть жёсткими, но это естественная часть жизни океана.
• Не верьте рассказам о том, что "косатки теперь массово нападают на людей" только потому, что они охотятся на акул.
Правда: да, косатки способны эффективно охотиться на белых акул, особенно молодых. Но пока мы видим отдельную стаю и несколько эпизодов. Говорить о глобальном "перевороте власти" в океане рано.
Правда: взрослые белые акулы отлично считывают угрозу. Известно, что даже краткий заход косаток в район сезонной концентрации акул может привести к тому, что белые акулы полностью покидают это место на месяцы. Молодь действительно уязвимее, но это вопрос опыта и поведения.
Правда: в дикой природе нападения косаток на людей крайне редки. Их "жёсткость" направлена на добычу — акул, скатов, китов. Но подходить к ним, как к дружелюбным дельфинам в парке развлечений, всё равно не стоит.
Состояние тонической неподвижности, в которое впадает перевёрнутая акула, используют не только косатки: некоторые дайверы и исследователи тоже аккуратно переворачивают мелких акул, чтобы безопасно с ними работать.
Печень белой акулы может составлять до трети массы её тела и служит ей в том числе как "балласт" и энергетический резерв — неудивительно, что косатки охотно охотятся именно за этим органом.
Стаи косаток часто имеют свои "культурные традиции": одни специализируются на рыбах, другие — на морских млекопитающих, третьи — на акулообразных. Приёмы охоты могут передаваться внутри группы из поколения в поколение.
Сцены охоты косаток на акул фиксируют не впервые:
• у берегов ЮАР косатки уже прославились тем, что "выедают" печень у больших белых акул и акул-мако, оставляя остальное тело;
• в Австралии и Новой Зеландии описаны случаи, когда косатки используют схожие методы против других видов акул и скатов;
• в разных регионах мира косатки демонстрируют удивительную изобретательность — от выталкивания тюленей с льдин до сложных манёвров против китов.
Стая Моктесумы просто добавила к этому списку ещё одну впечатляющую главу — и напомнила, что океан меняется, а вместе с ним меняются и поведенческие стратегии его самых умных обитателей.
Пока учёные осторожны в выводах. Видеозаписей и наблюдений стало больше благодаря дронам, экшен-камерам и развитию морского туризма. Чтобы говорить о тенденции, нужно несколько лет систематических данных.
Как правило, нет, если соблюдать местные правила и дистанцию. Косатки не воспринимают людей как типичную добычу. Но подплывать к ним, пытаться "погладить" или заниматься фридайвингом рядом с охотой категорически не стоит.
Три задокументированных молодых акулы — капля в море для вида в целом. Гораздо сильнее на численность белых акул влияют рыболовство, прилов, разрушение мест размножения и изменение климата. Но если охота косаток на молодь в Калифорнийском заливе окажется массовой и регулярной, это станет важным фактором для локальной популяции и потребует учёта в программах охраны.
