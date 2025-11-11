Королева морей смещена с трона: косатки выключают белых акул одним приёмом и забирают ценный орган

8:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В Калифорнийском заливе редкая группа косаток, которую учёные прозвали "Стаей Моктесумы", показала то, как в океане рушатся привычные роли хищника и жертвы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Косатки в океане

Там, где мы привыкли видеть "королевой морей" большую белую акулу, внезапно главными оказались косатки: они ловко парализуют молодых акул, переворачивая их брюхом вверх, и аккуратно "вынимают" самый калорийный орган — печень.

Как косатки охотятся на белых акул

Исследователи задокументировали как минимум три убийства молодых белых акул за два эпизода охоты — в 2020 и 2022 годах. Сценарий почти одинаковый:

Несколько косаток (обычно пять) преследуют молодую акулу. Они загоняют её к поверхности, вынуждают всплывать. Одной или несколькими атаками переворачивают акулу на спину. Акула впадает в состояние тонической неподвижности и перестаёт сопротивляться. Косатки уводят тело вглубь и возвращаются уже с обнажённой печенью.

Косатки выбирают именно печень не случайно: у больших белых акул она огромная и насыщена жирами — это идеальная "энергетическая батарейка". Остальная туша зачастую просто остаётся в воде.

Учёные по характерным шрамам и отметинам на спинных плавниках выяснили, что во всех зафиксированных случаях участвовала одна и та же социальная группа — та самая Стая Моктесумы. Раньше её уже видели за охотой на скатов, китовых и тупорылых акул, а теперь стало ясно, что эти косатки освоили и белых акул.

Косатки против белых акул: кто опаснее

Характеристика Косатка (Стая Моктесумы) Большая белая акула (молодые особи) Размер До 7-8 м, несколько тонн Молодые: 2-3 м, значительно легче Стратегия охоты Групповая, с скоординированными атаками В основном одиночный хищник "Приём" против жертвы Переворот на спину, тоническая неподвижность Укус, внезапная атака снизу Цель Печень и, возможно, другие органы Тюлени, рыба, дельфины и др. Уровень "опыта" жертв Нацеленность именно на молодых, наивных акул Молодые акулы ещё не сталкивались с косатками Гибкость поведения Высокая, охота быстро адаптируется Реакции на косаток у молодняка пока неочевидны

По сути, мы видим, как хищник верхнего уровня (белая акула) сам становится добычей ещё более высокоуровневого хищника, который к тому же действует не в одиночку, а как слаженная команда.

Советы шаг за шагом: как "читать" такие новости и не паниковать

1. Разделяйте редкий эпизод и устойчивую тенденцию

• Пара задокументированных охот — это ещё не автоматический "конец эпохи белых акул".

• Учёные сами подчёркивают: нужны долгосрочные наблюдения, чтобы понять, насколько часто косатки действительно охотятся на акул.

2. Обращайте внимание на контекст климата

Потепление океана и явления типа Эль-Ниньо меняют маршруты и районы размножения белых акул. Молодь всё чаще появляется в заливах и прибрежных зонах, где раньше её почти не было. Это:

• делает акул доступнее для косаток;

• создаёт "новые встречи", к которым молодые акулы просто не готовы.

3. Думайте об экосистеме, а не только о "жертве"

• Белые акулы — тоже хищники, и уменьшение их численности может изменить баланс в популяциях тюленей и других животных.

• Косатки, меняя рацион, реагируют на доступность добычи — это один из способов, как экосистемы пытаются "перекроить" себя под новые условия.

4. Если вы турист, дайвер или любитель китов

• Покупайте туры только у операторов, которые соблюдают правила дистанции и не "подкармливают" животных.

• Наблюдайте — но не вмешивайтесь. Сцены охоты могут быть жёсткими, но это естественная часть жизни океана.

• Не верьте рассказам о том, что "косатки теперь массово нападают на людей" только потому, что они охотятся на акул.

Мифы и правда о косатках и белых акулах

Миф 1: косатки теперь — "главные убийцы" белых акул

Правда: да, косатки способны эффективно охотиться на белых акул, особенно молодых. Но пока мы видим отдельную стаю и несколько эпизодов. Говорить о глобальном "перевороте власти" в океане рано.

Миф 2: белые акулы беззащитны перед косатками

Правда: взрослые белые акулы отлично считывают угрозу. Известно, что даже краткий заход косаток в район сезонной концентрации акул может привести к тому, что белые акулы полностью покидают это место на месяцы. Молодь действительно уязвимее, но это вопрос опыта и поведения.

Миф 3: косатки опасны для людей так же, как для акул

Правда: в дикой природе нападения косаток на людей крайне редки. Их "жёсткость" направлена на добычу — акул, скатов, китов. Но подходить к ним, как к дружелюбным дельфинам в парке развлечений, всё равно не стоит.

Три любопытных факта

Состояние тонической неподвижности, в которое впадает перевёрнутая акула, используют не только косатки: некоторые дайверы и исследователи тоже аккуратно переворачивают мелких акул, чтобы безопасно с ними работать. Печень белой акулы может составлять до трети массы её тела и служит ей в том числе как "балласт" и энергетический резерв — неудивительно, что косатки охотно охотятся именно за этим органом. Стаи косаток часто имеют свои "культурные традиции": одни специализируются на рыбах, другие — на морских млекопитающих, третьи — на акулообразных. Приёмы охоты могут передаваться внутри группы из поколения в поколение.

Исторический контекст: не первая встреча косаток и акул

Сцены охоты косаток на акул фиксируют не впервые:

• у берегов ЮАР косатки уже прославились тем, что "выедают" печень у больших белых акул и акул-мако, оставляя остальное тело;

• в Австралии и Новой Зеландии описаны случаи, когда косатки используют схожие методы против других видов акул и скатов;

• в разных регионах мира косатки демонстрируют удивительную изобретательность — от выталкивания тюленей с льдин до сложных манёвров против китов.

Стая Моктесумы просто добавила к этому списку ещё одну впечатляющую главу — и напомнила, что океан меняется, а вместе с ним меняются и поведенческие стратегии его самых умных обитателей.

FAQ

Косатки стали чаще нападать на белых акул или мы просто стали чаще это видеть?

Пока учёные осторожны в выводах. Видеозаписей и наблюдений стало больше благодаря дронам, экшен-камерам и развитию морского туризма. Чтобы говорить о тенденции, нужно несколько лет систематических данных.

Опасно ли купаться или заниматься дайвингом в районах, где охотятся косатки?

Как правило, нет, если соблюдать местные правила и дистанцию. Косатки не воспринимают людей как типичную добычу. Но подплывать к ним, пытаться "погладить" или заниматься фридайвингом рядом с охотой категорически не стоит.

Страдает ли от этого популяция белых акул?

Три задокументированных молодых акулы — капля в море для вида в целом. Гораздо сильнее на численность белых акул влияют рыболовство, прилов, разрушение мест размножения и изменение климата. Но если охота косаток на молодь в Калифорнийском заливе окажется массовой и регулярной, это станет важным фактором для локальной популяции и потребует учёта в программах охраны.