Анкилозавр из Марокко оказался шипастым монстром: зачем юрскому травоядному понадобились такие доспехи

8:19
Наука

У анкилозавров давно была репутация "танков мезозоя": тяжёлый панцирь, костяные пластины и знаменитая хвостовая дубинка. Казалось, мы уже более-менее понимаем, как эта группа динозавров эволюционировала.

Spicomellus afer
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Spicomellus afer

Но новый вид Spicomellus afer переворачивает картину: оказывается, хвостовое оружие и безумный "ежовый" панцирь появились куда раньше, чем считалось, причём в совсем неочевидном месте — на территории современной Северной Африки.

Кто такой Spicomellus и чем он всех удивил

Spicomellus afer жил около 165 млн лет назад, в середине юрского периода, недалеко от нынешнего марокканского города Булеман. Это:

  • самый древний известный анкилозавр;

  • первый анкилозавр, найденный в Африке;

  • и, по сути, один из самых странно устроенных динозавров вообще.

Изначально вид описали в 2021 году всего по одной реберной кости. Новые находки позволили восстановить куда более полный образ. Оказалось, что:

  • часть рёбер срасталась с мощными костными шипами;

  • шипы торчали наружу и образовывали нечто вроде панцирного "воротника" вокруг шеи;

  • длина отдельных шипов достигала 87 см, а при жизни, с учётом рогового покрова, вероятно, была ещё больше.

Такого строения не находили ни у одного другого позвоночного — ни среди современных животных, ни среди ископаемых.

"Обнаружение такого сложного панциря у раннего анкилозавра меняет наше представление о том, как эволюционировали эти динозавры. Это показывает, насколько значимы динозавры Африки и как важно лучше их изучать", — профессор Сюзанна Мейдмент.

Как Spicomellus меняет картину эволюции анкилозавров

Новые кости показали, что у Spicomellus был целый "гардероб" из пластин и шипов:

  • метровые шипы на шее;

  • огромные шипы, направленные вверх, над бёдрами;

  • длинные лезвийные отростки и комбинированные пластины на плечах и по корпусу.

Удивительно, что столь сложный "декор" появился у самого древнего известного анкилозавра. У более поздних видов панцирь, наоборот, стал проще и функциональнее, больше заточенным под защиту, а не под демонстрацию.

Учёные предполагают, что:

  • у ранних форм вроде Spicomellus шипы могли играть важную роль в демонстрации — привлечении партнёров и запугивании соперников;

  • с появлением крупных меловых хищников (тероподов, млекопитающих, крокодилов, змей) броня "упростилась", превратившись главным образом в защитный щит.

Отдельная интрига — хвост. Кончик хвоста Spicomellus не найден, но строение позвонков говорит, что у него могла быть уже знакомая анкилозавровая "дубинка":

  • часть хвостовых позвонков срасталась, образуя "рукоятку";

  • раньше такую структуру находили только у анкилозавров мелового периода, живших на десятки миллионов лет позже.

Получается, ключевые "фишки" группы — мощный хвост и бронированные бёдра — сформировались уже на ранних этапах их эволюции.

Сравнение: классический анкилозавр vs Spicomellus

Признак "Обычный" анкилозавр мелового периода Spicomellus afer (юра, Марокко)
Время жизни ~70-66 млн лет назад ~165 млн лет назад
Регион в основном Северная Америка, Азия Северная Африка (Марокко)
Тип брони пластины и шипы, в целом рациональная защита экстремально шипастый, "воротник" из метровых шипов
Хвостовая дубинка развитая, классическая "булава" вероятно была, судя по сросшимся позвонкам
Назначение брони преимущественно защита смесь демонстрации и защиты
Находок десятки хорошо изученных скелетов один вид, ограниченный материал

А что если… этот динозавр — не исключение

Учёные уже задали себе этот вопрос. Если настолько странная форма брони обнаружена у одного раннего анкилозавра, возможно:

  • в других регионах, особенно слабо изученных (Африка, части Южной Америки, Азия), могли существовать свои уникальные "панцирные эксперименты" эволюции;

  • палеонтологическая картина сильно смещена в сторону мест, где просто легче вести раскопки и есть финансирование;

  • необычные окаменелости ещё лежат в коллекциях, не до конца описанные, как это и было со Spicomellus.

То есть каждый новый экспонат — не просто красивая кость в витрине, а кусок пазла, который может поменять всю схему эволюции целой группы животных.

Мифы и правда об анкилозаврах и Spicomellus

Миф 1: "Все анкилозавры были одинаковые — просто бронированные бочки на ногах"

На деле разнообразие форм огромно: от относительно "скромных" видов до Spicomellus с его шипованным воротником и, возможно, хвостовым оружием.

Миф 2: "Ранняя броня у динозавров всегда была проще, а усложнялась позже"

Spicomellus демонстрирует обратное: уже в середине юры у анкилозавров могли существовать очень сложные и даже избыточные элементы брони.

Миф 3: "Африка мало что дала в изучении динозавров, всё важное нашли в Америке и Азии"

Марокканские находки, включая Spicomellus, наглядно показывают, что африканские местонахождения могут радикально дополнить картину эволюции.

Три интересных факта

  1. Шипы Spicomellus были не просто "прилипшими" сверху: часть из них срасталась непосредственно с рёбрами — такого варианта крепления брони ни у кого больше не находили.

  2. Несмотря на экстремальный внешний вид, Spicomellus был растительноядным: его "оружие" служило не нападению, а защите и демонстрации.

  3. Вид известен по очень ограниченному набору костей, но этого уже хватило, чтобы переписать учебниковые схемы возникновения хвостовой дубинки у анкилозавров.

Исторический контекст: как всё началось с одной кости

История Spicomellus показательно "земная" и совсем не похожа на кино:

  • сначала в Марокко нашли одну странную реберную кость с наростами и долго спорили, кому она вообще принадлежит;

  • в 2021 году описали новый вид, но с серьёзными оговорками: материала мало, выводы осторожные;

  • новые раскопки и более полный набор окаменелостей позволили уточнить анатомию, подтвердить уникальную броню и предположить наличие хвостового оружия.

Параллельно шло международное сотрудничество:

  • марокканские палеонтологи и университеты;

  • британские исследовательские группы;

  • музеи естественной истории, где хранятся и изучаются находки.

Профессор Дрисс Уархаш подчёркивает, что такие работы не только продвигают мировую палеонтологию, но и развивают научную базу самого Марокко, делая регион одним из важных центров динозавровых исследований.

FAQ

Как "выбрать", с чего начать знакомство с анкилозаврами?

Начните с современных научно-популярных книг и документальных фильмов, где уже учитываются новые находки. Затем можно перейти к более специализированным статьям и лекциям, если тема "затянет".

Сколько стоит увидеть настоящие кости таких динозавров?

Зависит от музея и страны. В большинстве государственных музеев билеты стоят от символической платы до умеренной суммы, при этом в стоимость часто входит доступ ко всем экспозициям, а не только к палеонтологии. Отдельные выездные выставки могут быть дороже.

Что лучше для ребёнка: книжки, фигурки или VR-приложения?

Идеально — комбинация. Книга даёт базовое понимание, фигурка — тактильный контакт и игру, а VR или интерактивные приложения позволяют "оживить" динозавров. Главное — выбирать материалы, опирающиеся на реальную науку, а не только на мультяшные образы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
