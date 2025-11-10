Анкилозавр из Марокко оказался шипастым монстром: зачем юрскому травоядному понадобились такие доспехи

У анкилозавров давно была репутация "танков мезозоя": тяжёлый панцирь, костяные пластины и знаменитая хвостовая дубинка. Казалось, мы уже более-менее понимаем, как эта группа динозавров эволюционировала.
Но новый вид Spicomellus afer переворачивает картину: оказывается, хвостовое оружие и безумный "ежовый" панцирь появились куда раньше, чем считалось, причём в совсем неочевидном месте — на территории современной Северной Африки.
Spicomellus afer жил около 165 млн лет назад, в середине юрского периода, недалеко от нынешнего марокканского города Булеман. Это:
самый древний известный анкилозавр;
первый анкилозавр, найденный в Африке;
и, по сути, один из самых странно устроенных динозавров вообще.
Изначально вид описали в 2021 году всего по одной реберной кости. Новые находки позволили восстановить куда более полный образ. Оказалось, что:
часть рёбер срасталась с мощными костными шипами;
шипы торчали наружу и образовывали нечто вроде панцирного "воротника" вокруг шеи;
длина отдельных шипов достигала 87 см, а при жизни, с учётом рогового покрова, вероятно, была ещё больше.
Такого строения не находили ни у одного другого позвоночного — ни среди современных животных, ни среди ископаемых.
"Обнаружение такого сложного панциря у раннего анкилозавра меняет наше представление о том, как эволюционировали эти динозавры. Это показывает, насколько значимы динозавры Африки и как важно лучше их изучать", — профессор Сюзанна Мейдмент.
Новые кости показали, что у Spicomellus был целый "гардероб" из пластин и шипов:
метровые шипы на шее;
огромные шипы, направленные вверх, над бёдрами;
длинные лезвийные отростки и комбинированные пластины на плечах и по корпусу.
Удивительно, что столь сложный "декор" появился у самого древнего известного анкилозавра. У более поздних видов панцирь, наоборот, стал проще и функциональнее, больше заточенным под защиту, а не под демонстрацию.
Учёные предполагают, что:
у ранних форм вроде Spicomellus шипы могли играть важную роль в демонстрации — привлечении партнёров и запугивании соперников;
с появлением крупных меловых хищников (тероподов, млекопитающих, крокодилов, змей) броня "упростилась", превратившись главным образом в защитный щит.
Отдельная интрига — хвост. Кончик хвоста Spicomellus не найден, но строение позвонков говорит, что у него могла быть уже знакомая анкилозавровая "дубинка":
часть хвостовых позвонков срасталась, образуя "рукоятку";
раньше такую структуру находили только у анкилозавров мелового периода, живших на десятки миллионов лет позже.
Получается, ключевые "фишки" группы — мощный хвост и бронированные бёдра — сформировались уже на ранних этапах их эволюции.
|Признак
|"Обычный" анкилозавр мелового периода
|Spicomellus afer (юра, Марокко)
|Время жизни
|~70-66 млн лет назад
|~165 млн лет назад
|Регион
|в основном Северная Америка, Азия
|Северная Африка (Марокко)
|Тип брони
|пластины и шипы, в целом рациональная защита
|экстремально шипастый, "воротник" из метровых шипов
|Хвостовая дубинка
|развитая, классическая "булава"
|вероятно была, судя по сросшимся позвонкам
|Назначение брони
|преимущественно защита
|смесь демонстрации и защиты
|Находок
|десятки хорошо изученных скелетов
|один вид, ограниченный материал
Учёные уже задали себе этот вопрос. Если настолько странная форма брони обнаружена у одного раннего анкилозавра, возможно:
в других регионах, особенно слабо изученных (Африка, части Южной Америки, Азия), могли существовать свои уникальные "панцирные эксперименты" эволюции;
палеонтологическая картина сильно смещена в сторону мест, где просто легче вести раскопки и есть финансирование;
необычные окаменелости ещё лежат в коллекциях, не до конца описанные, как это и было со Spicomellus.
То есть каждый новый экспонат — не просто красивая кость в витрине, а кусок пазла, который может поменять всю схему эволюции целой группы животных.
На деле разнообразие форм огромно: от относительно "скромных" видов до Spicomellus с его шипованным воротником и, возможно, хвостовым оружием.
Spicomellus демонстрирует обратное: уже в середине юры у анкилозавров могли существовать очень сложные и даже избыточные элементы брони.
Марокканские находки, включая Spicomellus, наглядно показывают, что африканские местонахождения могут радикально дополнить картину эволюции.
Шипы Spicomellus были не просто "прилипшими" сверху: часть из них срасталась непосредственно с рёбрами — такого варианта крепления брони ни у кого больше не находили.
Несмотря на экстремальный внешний вид, Spicomellus был растительноядным: его "оружие" служило не нападению, а защите и демонстрации.
Вид известен по очень ограниченному набору костей, но этого уже хватило, чтобы переписать учебниковые схемы возникновения хвостовой дубинки у анкилозавров.
История Spicomellus показательно "земная" и совсем не похожа на кино:
сначала в Марокко нашли одну странную реберную кость с наростами и долго спорили, кому она вообще принадлежит;
в 2021 году описали новый вид, но с серьёзными оговорками: материала мало, выводы осторожные;
новые раскопки и более полный набор окаменелостей позволили уточнить анатомию, подтвердить уникальную броню и предположить наличие хвостового оружия.
Параллельно шло международное сотрудничество:
марокканские палеонтологи и университеты;
британские исследовательские группы;
музеи естественной истории, где хранятся и изучаются находки.
Профессор Дрисс Уархаш подчёркивает, что такие работы не только продвигают мировую палеонтологию, но и развивают научную базу самого Марокко, делая регион одним из важных центров динозавровых исследований.
