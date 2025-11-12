Тайный ход в пирамиде Гизы оказался реальностью: учёные нашли скрытые камеры Менкаура

Открытие Менкаура стало главным археологическим событием года — учёные Египта

7:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Открытие в пирамиде Менкаура стало настоящей сенсацией для археологов и любителей древнего Египта. Впервые за долгое время одно из популярных предположений о "тайных ходах" получило научное подтверждение. С помощью высокоточных неразрушающих технологий — георадара, ультразвука и электротомографии — исследователи из Египта и Германии действительно обнаружили две полости за восточным фасадом пирамиды. Их форма и расположение позволяют предположить, что это часть скрытого входа или системы камер, о существовании которой говорили ещё древние хронисты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) луч света в древней пирамиде

Тайна пирамиды Менкаура

Пирамида Менкаура — наименее крупная из трёх пирамид Гизы, но отнюдь не самая простая по внутреннему устройству. Возведённая более 4500 лет назад, она хранит множество архитектурных загадок. Долгое время считалось, что все известные проходы и камеры в ней уже изучены, но новые технологии открыли возможность "заглянуть" внутрь без вскрытия конструкции.

"Мы обнаружили за фасадом две полости, которые могут быть частью неизвестного ранее входа. Это подтверждает, что пирамида хранит ещё немало секретов", — заявил руководитель проекта Стейн ван ден Ховен.

Ещё шесть лет назад он выдвинул гипотезу о существовании скрытого хода, заметив необычные гладкие блоки камня на восточной стороне пирамиды. Совпадение их структуры с элементами северного фасада, где находится известный вход, дало повод предположить наличие симметричного прохода.

Современные технологии против древних тайн

Проект ScanPyramids, под эгидой Верховного совета Египта по древностям, стал прорывом в изучении древнеегипетской архитектуры. Учёные применяют неразрушающие методы анализа, которые позволяют исследовать структуру пирамид без вскрытия или разрушения. Георадар фиксирует различия в плотности камня, ультразвук выявляет скрытые трещины и пустоты, а электротомография помогает уточнить глубину и форму аномалий.

Результаты сканирования показал

За восточным фасадом пирамиды Менкаура действительно есть две воздушные камеры — одна на глубине 1,4 метра, другая чуть выше, на 1,13 метра. Первая имеет размеры 1x1,5 метра, вторая — 0,9x0,7 метра. Эти пропорции указывают, что пустоты могли быть созданы не случайно, а имели инженерное назначение.

Следующий шаг — заглянуть внутрь

Теперь учёных ждёт более деликатная фаза — эндоскопическое исследование. С помощью микросверления в блоках создадут миниатюрные отверстия, через которые внутрь пустот введут камеры. Такой подход уже применялся в рамках проекта в 2023 году, когда в Великой пирамиде Гизы был найден скрытый проход длиной более девяти метров.

"Мы надеемся подтвердить, что эти полости действительно связаны с системой внутренних ходов, возможно, даже с погребальной камерой или ритуальной зоной", — подчеркнул представитель Каирского университета Ахмед Фарук.

Почему находка важна для науки

Если гипотеза подтвердится, это станет самым значительным открытием в археологии Гизы за последние десятилетия. Оно поможет понять, как египтяне проектировали внутренние пространства пирамид и какую роль играли скрытые камеры. Возможно, они использовались для разгрузки веса конструкции или как символические пути души фараона в загробный мир.

Кроме того, результаты исследования могут изменить подход к изучению других пирамид — теперь их внутреннюю структуру можно будет анализировать без разрушения.

Сравнение с предыдущими открытиями

Год Пирамида Открытие Метод 2017 Великая пирамида Хеопса Обнаружена крупная скрытая камера Мюонная томография 2023 Великая пирамида Гизы Найден скрытый проход длиной 9 м Георадар и эндоскоп 2025 Пирамида Менкаура Две полости, вероятный тайный вход Георадар, ультразвук, томография

А что, если это действительно тайный вход?

Если камеры окажутся частью входного комплекса, археологи смогут по-новому взглянуть на устройство всех пирамид Гизы. Это подтвердит, что у каждой пирамиды существовала не одна, а несколько систем входов — возможно, с разным ритуальным назначением. Однако учёные подчёркивают: пока находка остаётся гипотезой, а любые дальнейшие действия будут проводиться крайне осторожно, чтобы сохранить целостность памятника.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждение древней гипотезы о тайных ходах Высокая стоимость и сложность исследований Расширение знаний о строительстве пирамид Риск повреждения структуры при сверлении Развитие технологий неразрушающего анализа Возможность неверной интерпретации данных

Интересные факты

Пирамида Менкаура — самая "молодая" в Гизе, построенная около 2490 г. до н. э. Её высота сегодня — около 65 метров, но изначально она достигала 66,5. Нижние ряды облицовки пирамиды выполнены из гранита, что уникально для пирамидного строительства. По преданию, именно в пирамиде Менкаура располагались "зеркальные залы", символизирующие загробный путь фараона.

Исторический контекст

Пирамиды Гизы уже более 4500 лет остаются загадкой архитектуры и инженерии. Ещё в XIX веке исследователи выдвигали десятки теорий о тайных камерах и подземных ходах, однако лишь в XXI веке благодаря современным технологиям эти догадки начали подтверждаться научно. Проект ScanPyramids стал символом новой эпохи археологии — когда древние тайны раскрываются без разрушения великого наследия.

В итоге можно сказать, что открытие скрытых камер в пирамиде Менкаура стало убедительным доказательством того, что даже спустя тысячелетия древнеегипетские сооружения продолжают хранить тайны. Современные технологии позволили подтвердить давние гипотезы без разрушения памятников, открыв перед наукой новые горизонты. Возможно, за найденными пустотами действительно скрывается неведомый ход или элемент сложной архитектурной системы, созданной мастерами Древнего Египта.

Но главное — это напоминание о том, насколько глубока и точна была инженерная мысль древних строителей, чьи творения до сих пор заставляют человечество восхищаться и искать ответы.