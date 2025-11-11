Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудничество с ЕС не актуально для России — Росрыболовство
На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили морские ракушки
Эксперты предупреждают: ретинол опасен для молодой кожи
Когда спорт перестаёт быть наказанием: путь к движению без боли и вины
Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова
От купания до колыбельной: как превратить вечер в волшебство и вернуть семье покой
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт

Эволюция не только строит новое, но и поднимает архив: атавизм у томатов ошарашил биологов

У галапагосских томатов обнаружили эволюционную память
6:52
Наука

На Галапагосских островах биологи зафиксировали редкий случай, когда растения буквально вернулись к биохимии своих предков. Речь идёт о диких томатах, которые неожиданно начали вырабатывать вещества, характерные для древних форм. Это явление известно как генетический атавизм - когда организм "вспоминает" признаки, давно исчезнувшие из эволюционного арсенала.

Томаты на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты на ветке

Исследование провела международная группа биологов из Калифорнийского университета в Риверсайде совместно с израильскими учёными. Они проанализировали 56 образцов двух эндемичных видов — Solanum cheesmaniae и Solanum galapagense, встречающихся только на Галапагосах. Острова стали естественной лабораторией, где видно, как природа может двигаться не вперёд, а по спирали, возвращаясь к исходным настройкам.

Когда растения вспоминают прошлое

Главным объектом внимания стали алкалоиды - горькие соединения, которые служат растению естественной защитой от вредителей. Учёные заметили интересную закономерность:

  • на восточных островах, где климат мягкий и почвы плодородны, томаты синтезируют привычные "современные" алкалоиды, похожие на те, что есть у культурных сортов;

  • а вот на западных, молодых и бедных почвах растения начали производить древние формы алкалоидов, считавшиеся утраченной ветвью биохимической эволюции.

Фактически, в геноме томатов активировались старые участки ДНК, миллионы лет находившиеся в "спящем режиме".

Как это работает

Учёные не обнаружили масштабных мутаций — всё дело в крошечных перестановках внутри белка GAME8, отвечающего за синтез защитных соединений. Замена всего четырёх аминокислот переключила фермент на "доисторический" путь, характерный для древних растений.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи внедрили модифицированный ген в табак (Nicotiana tabacum). Результат оказался впечатляющим: табак начал вырабатывать древние алкалоиды, полностью воспроизводя поведение своих далеких предков.

"Эта работа показывает, что эволюция хранит больше резервов, чем мы думали", — отметил профессор из Калифорнийского университета Роберт Дж. Гилберт.

Сравнение: современные и древние алкалоиды

Параметр Современные алкалоиды Древние алкалоиды
Структура Простая, стабильная Более сложная, нестабильная
Функция Защита от насекомых Универсальная токсичность
Распространение Культурные сорта Дикие виды на Галапагосах
Биохимический путь Современный GAME8 Древний вариант GAME8

Советы шаг за шагом

  1. Биохимикам стоит изучать ферменты не только в рамках известных функций, но и искать скрытые пути их эволюции.

  2. Агротехнологам полезно учитывать атавистические механизмы при создании устойчивых культур без использования ГМО.

  3. Экологам важно рассматривать древние гены как возможный резерв выживания растений в экстремальных условиях — например, при изменении климата.

Эти открытия показывают, что у растений гораздо больше "скрытых инструментов" адаптации, чем предполагалось раньше.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: полагать, что эволюция всегда направлена в сторону усложнения.
Последствия: упускаются природные механизмы, способные вернуть растениям устойчивость.
Альтернатива: использовать знание об "архивных" генах для создания устойчивых сортов, как в эксперименте с томатами и табаком.

А что если…

А что, если атавизм — не исключение, а закономерность? Возможно, многие виды уже используют древние гены, чтобы выжить в новых условиях. Тогда эволюция выглядит не как линейное восхождение, а как цикл, где прошлое регулярно становится инструментом будущего.

Если растения способны "вспомнить" старые механизмы защиты, то и другие живые организмы могут иметь аналогичные эволюционные резервуары. Это открывает перспективы не только для биологии, но и для медицины, агрономии и даже биоинженерии.

Плюсы и минусы феномена

Аспект Плюсы Минусы
Генетическая гибкость Повышает устойчивость и адаптацию Может вызывать нестабильность метаболизма
Эволюционная память Позволяет восстанавливать утраченные функции Сложно предсказать последствия активации
Научная ценность Раскрывает новые механизмы эволюции Требует долгих и дорогостоящих экспериментов

Мифы и правда

  • Миф: эволюция — это только прогресс.
    Правда: развитие может идти по спирали, включая возвраты к исходным признакам.

  • Миф: атавизм — сбой генетической программы.
    Правда: это форма адаптации, встроенная в геном.

  • Миф: древние гены навсегда исчезают.
    Правда: они могут быть "законсервированы" и активироваться при изменении среды.

FAQ

Как доказали, что это не ошибка секвенирования?
Эксперименты на табаке подтвердили, что древние алкалоиды реально синтезируются — значит, изменения в ферменте действительно "включают" древний путь.

Можно ли применить этот эффект в аграрных технологиях?
Да, потенциально. Это даст возможность создавать устойчивые сорта без внесения чужеродных генов, используя собственные эволюционные резервы растения.

Как быстро произошёл откат?
По оценкам исследователей, процесс занял всего несколько тысяч лет — ничтожный срок в масштабе эволюции.

Интересные факты

  1. Галапагосские томаты — ближайшие родственники культурных сортов, выращиваемых по всему миру.

  2. Белок GAME8 может существовать в нескольких формах, и лишь четыре аминокислотные замены полностью меняют его поведение.

  3. Похожие атавистические "вспышки" наблюдались у амфибий, которые вновь развивали утраченные типы пигментации.

Феномен атавизма впервые описал ещё Чарльз Дарвин, отмечая редкие случаи возвращения утраченных признаков. Однако доказать существование таких процессов на молекулярном уровне удалось только с развитием геномных технологий в XXI веке.

Сегодня этот феномен рассматривается как один из ключевых механизмов гибкой адаптации живых организмов. Он показывает, что генетическая память видов может хранить миллионы лет информации — и иногда природа сама нажимает "воспроизвести".

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт
Эксперты назвали самые опасные ретро-автомобили
Пропуск прививок у щенков и котят ведёт к риску тяжёлых инфекций — ветеринары
Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух
Топ-десять сортов чёрных помидоров для вашего сада
Жизнь без фильтров: что скрывает юность Николая Василенко в архивных снимках
Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники
Эксперты назвали безопасные способы буксировки авто с АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.