Конопля вместо бетона, рис вместо пенопласта: Италия показала, как дом работает фильтром для планеты

Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух

Современная строительная отрасль остаётся одним из главных источников выбросов углекислого газа. По данным Global Status Report for Buildings and Construction 2022 Программы ООН по окружающей среде, на неё приходится около 37% мировых эмиссий CO₂. Но Италия предлагает путь, способный перевернуть представления об "экологичной архитектуре": биоматериалы, которые не просто снижают вред, а очищают атмосферу.

Биокирпич из конопли и извести

Итальянская компания Tecnocanapa by Senini создала инновационный материал под названием Biomattone — биокирпич, который поглощает больше CO₂, чем выделяет при производстве. Этот эффект достигается благодаря промышленной конопле, одной из самых эффективных культур для фиксации углерода.

Один гектар конопли способен усваивать до 15 тонн CO₂ в год, а при соединении волокон с известью углерод фиксируется на весь жизненный цикл здания. Таким образом, дом, построенный из биокирпича, становится настоящим "углеродным хранилищем".

"Каждый кубометр Biomattone нейтрализует от 44 до 105 килограммов CO₂ - в зависимости от состава конструкции", — отмечают в Senini.

Материал, который работает на комфорт

Biomattone уже используется в более чем тысяче зданий по всему миру и имеет международные сертификаты EPD и Biosafe, подтверждающие его экологичность и безопасность для человека.

Преимущества очевидны:

высокая теплоизоляция и снижение энергозатрат;

естественная регуляция влажности без конденсата;

защита от образования плесени;

улучшенная звукоизоляция.

Компания утверждает, что здания, построенные с использованием их технологии, за последние годы помогли связать в структуре материалов около 1 800 тонн CO₂, что эквивалентно поглощению 36 гектаров леса за десять лет.

Вторая жизнь рисовой шелухи

Не менее интересное решение представила компания Ricehouse, специализирующаяся на использовании агропромышленных отходов. Совместно с партнёрами Sarotto Group, Prompt Vicat и Vimark она создала панель RiceCyclingWall, изготовленную из луски риса — побочного продукта переработки зерна.

Рисовая шелуха богата целлюлозой и по свойствам близка к древесине. Объединив её с минеральным связующим, инженеры получили экологичный композит, не содержащий химических добавок. Панели отличаются лёгкостью, термостойкостью и подходят для сборных конструкций и энергоэффективных домов.

"RiceCyclingWall — это не просто материал, это концепция замкнутого цикла в строительстве", — поясняют разработчики.

Университетские исследования: шаг к "живым зданиям"

В 2025 году исследователи из Федерального политехникума Цюриха (ETH Zurich) представили совершенно новую идею — "живые кирпичи", созданные на основе водорослей, грибов и цианобактерий. Эти микроорганизмы способны к фотосинтезу, что позволяет им поглощать CO₂ и превращать его в биомассу.

Материал сохраняет способность к биологической активности и способен "дышать" вместе со зданием. Хотя промышленное внедрение ещё далеко, первые экспериментальные конструкции уже демонстрируются: на Венецианской биеннале архитектуры 2025 в павильоне Канады представили два павильона, построенные из таких биокирпичей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать экологичные материалы как эксперимент.

Последствие: сохранение высокого углеродного следа отрасли.

Альтернатива: внедрение промышленных решений — от канапляных кирпичей до рисовых панелей — уже сегодня.

Плюсы и минусы биостроительных материалов

Плюсы Минусы Улавливают и фиксируют CO₂ Более высокая цена по сравнению с бетоном Улучшают микроклимат помещений Требуют обучения строителей Не выделяют токсичных веществ Ограниченная доступность сырья Поддерживают агроэкономику и локальное производство Не подходят для всех климатических зон

Советы шаг за шагом: как применять биоматериалы

Выбирайте материалы с сертификацией EPD и Biosafe. Для фасадов — комбинируйте биокирпич с известковыми штукатурками. Используйте рисовые панели в отделке и межкомнатных перегородках. Проектируйте вентиляцию естественным образом, чтобы подчеркнуть "дышащие" свойства материалов. Отдавайте предпочтение локальным производителям — это сокращает углеродный след.

А что дальше

В ближайшие годы комбинация канапли, риса и биотехнологий может кардинально изменить архитектуру. Здания будут не только энергоэффективными, но и активными участниками экосистемы: они смогут очищать воздух, регулировать влажность и даже производить кислород.

Мифы и правда

Миф: биоматериалы недолговечны.

Правда: канапля и известь обеспечивают срок службы более 70 лет.

Миф: экологичное строительство не масштабируется.

Правда: Senini и Ricehouse уже производят материалы промышленными объёмами.

Миф: устойчивые материалы дороже.

Правда: затраты окупаются снижением энергопотребления и долговечностью.

FAQ — ответы на частые вопросы о зелёном строительстве

Как выбрать экологичный строительный материал?

Обращайте внимание на наличие сертификатов EPD, Biosafe или LEED - они подтверждают низкий углеродный след и безопасность для здоровья. Также важно учитывать происхождение сырья: чем ближе производство, тем меньше выбросов при транспортировке.

Сколько стоит строительство из биоматериалов?

На старте такие проекты обходятся на 10-20% дороже, чем традиционные, однако за счёт низких теплопотерь и долговечности материалов затраты окупаются уже через 5-7 лет.

Подходят ли биокирпичи и панели из риса для холодного климата?

Да, при правильной комбинации с известковыми и глиняными штукатурками они обеспечивают надёжную теплоизоляцию и регулируют влажность. Технологии адаптируются к климатическим условиям — от Северной Европы до Средиземноморья.

Можно ли использовать биоматериалы в реконструкции старых домов?

Можно. Biomattone и RiceCyclingWall совместимы с традиционными строительными системами и хорошо подходят для внутренней отделки, утепления и восстановления фасадов исторических зданий.

Есть ли риск, что такие материалы будут недолговечными?

Нет. Канапля, известь и рисовая шелуха устойчивы к гниению, не боятся насекомых и со временем только твердеют, сохраняя прочность на протяжении десятилетий.

Италия стала одним из пионеров зелёного строительства в Европе. Первые проекты с использованием канапли появились ещё в 1990-х, но именно развитие технологий переработки и стандартизация открыли путь массовому применению. Сегодня страна экспортирует свои ноу-хау в Германию, Францию и Канаду.