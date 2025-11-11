Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные рубли: вот почему реальные доходы главного депутата Искитима скрывают от людей
У галапагосских томатов обнаружили эволюционную память
Сотрудничество с ЕС не актуально для России — Росрыболовство
На могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили морские ракушки
Эксперты предупреждают: ретинол опасен для молодой кожи
Когда спорт перестаёт быть наказанием: путь к движению без боли и вины
Тутта Ларсен рассказала о преобразующей силе поездок в Донбасс: пример Киркорова
От купания до колыбельной: как превратить вечер в волшебство и вернуть семье покой
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты

Конопля вместо бетона, рис вместо пенопласта: Италия показала, как дом работает фильтром для планеты

Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух
7:35
Наука

Современная строительная отрасль остаётся одним из главных источников выбросов углекислого газа. По данным Global Status Report for Buildings and Construction 2022 Программы ООН по окружающей среде, на неё приходится около 37% мировых эмиссий CO₂. Но Италия предлагает путь, способный перевернуть представления об "экологичной архитектуре": биоматериалы, которые не просто снижают вред, а очищают атмосферу.

Каска и чертежи, проект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каска и чертежи, проект

Биокирпич из конопли и извести

Итальянская компания Tecnocanapa by Senini создала инновационный материал под названием Biomattone — биокирпич, который поглощает больше CO₂, чем выделяет при производстве. Этот эффект достигается благодаря промышленной конопле, одной из самых эффективных культур для фиксации углерода.

Один гектар конопли способен усваивать до 15 тонн CO₂ в год, а при соединении волокон с известью углерод фиксируется на весь жизненный цикл здания. Таким образом, дом, построенный из биокирпича, становится настоящим "углеродным хранилищем".

"Каждый кубометр Biomattone нейтрализует от 44 до 105 килограммов CO₂ - в зависимости от состава конструкции", — отмечают в Senini.

Материал, который работает на комфорт

Biomattone уже используется в более чем тысяче зданий по всему миру и имеет международные сертификаты EPD и Biosafe, подтверждающие его экологичность и безопасность для человека.

Преимущества очевидны:

  • высокая теплоизоляция и снижение энергозатрат;

  • естественная регуляция влажности без конденсата;

  • защита от образования плесени;

  • улучшенная звукоизоляция.

Компания утверждает, что здания, построенные с использованием их технологии, за последние годы помогли связать в структуре материалов около 1 800 тонн CO₂, что эквивалентно поглощению 36 гектаров леса за десять лет.

Вторая жизнь рисовой шелухи

Не менее интересное решение представила компания Ricehouse, специализирующаяся на использовании агропромышленных отходов. Совместно с партнёрами Sarotto Group, Prompt Vicat и Vimark она создала панель RiceCyclingWall, изготовленную из луски риса — побочного продукта переработки зерна.

Рисовая шелуха богата целлюлозой и по свойствам близка к древесине. Объединив её с минеральным связующим, инженеры получили экологичный композит, не содержащий химических добавок. Панели отличаются лёгкостью, термостойкостью и подходят для сборных конструкций и энергоэффективных домов.

"RiceCyclingWall — это не просто материал, это концепция замкнутого цикла в строительстве", — поясняют разработчики.

Университетские исследования: шаг к "живым зданиям"

В 2025 году исследователи из Федерального политехникума Цюриха (ETH Zurich) представили совершенно новую идею — "живые кирпичи", созданные на основе водорослей, грибов и цианобактерий. Эти микроорганизмы способны к фотосинтезу, что позволяет им поглощать CO₂ и превращать его в биомассу.

Материал сохраняет способность к биологической активности и способен "дышать" вместе со зданием. Хотя промышленное внедрение ещё далеко, первые экспериментальные конструкции уже демонстрируются: на Венецианской биеннале архитектуры 2025 в павильоне Канады представили два павильона, построенные из таких биокирпичей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать экологичные материалы как эксперимент.
Последствие: сохранение высокого углеродного следа отрасли.
Альтернатива: внедрение промышленных решений — от канапляных кирпичей до рисовых панелей — уже сегодня.

Плюсы и минусы биостроительных материалов

Плюсы Минусы
Улавливают и фиксируют CO₂ Более высокая цена по сравнению с бетоном
Улучшают микроклимат помещений Требуют обучения строителей
Не выделяют токсичных веществ Ограниченная доступность сырья
Поддерживают агроэкономику и локальное производство Не подходят для всех климатических зон

Советы шаг за шагом: как применять биоматериалы

  1. Выбирайте материалы с сертификацией EPD и Biosafe.

  2. Для фасадов — комбинируйте биокирпич с известковыми штукатурками.

  3. Используйте рисовые панели в отделке и межкомнатных перегородках.

  4. Проектируйте вентиляцию естественным образом, чтобы подчеркнуть "дышащие" свойства материалов.

  5. Отдавайте предпочтение локальным производителям — это сокращает углеродный след.

А что дальше

В ближайшие годы комбинация канапли, риса и биотехнологий может кардинально изменить архитектуру. Здания будут не только энергоэффективными, но и активными участниками экосистемы: они смогут очищать воздух, регулировать влажность и даже производить кислород.

Мифы и правда

  • Миф: биоматериалы недолговечны.
    Правда: канапля и известь обеспечивают срок службы более 70 лет.

  • Миф: экологичное строительство не масштабируется.
    Правда: Senini и Ricehouse уже производят материалы промышленными объёмами.

  • Миф: устойчивые материалы дороже.
    Правда: затраты окупаются снижением энергопотребления и долговечностью.

FAQ — ответы на частые вопросы о зелёном строительстве

Как выбрать экологичный строительный материал?
Обращайте внимание на наличие сертификатов EPD, Biosafe или LEED - они подтверждают низкий углеродный след и безопасность для здоровья. Также важно учитывать происхождение сырья: чем ближе производство, тем меньше выбросов при транспортировке.

Сколько стоит строительство из биоматериалов?
На старте такие проекты обходятся на 10-20% дороже, чем традиционные, однако за счёт низких теплопотерь и долговечности материалов затраты окупаются уже через 5-7 лет.

Подходят ли биокирпичи и панели из риса для холодного климата?
Да, при правильной комбинации с известковыми и глиняными штукатурками они обеспечивают надёжную теплоизоляцию и регулируют влажность. Технологии адаптируются к климатическим условиям — от Северной Европы до Средиземноморья.

Можно ли использовать биоматериалы в реконструкции старых домов?
Можно. Biomattone и RiceCyclingWall совместимы с традиционными строительными системами и хорошо подходят для внутренней отделки, утепления и восстановления фасадов исторических зданий.

Есть ли риск, что такие материалы будут недолговечными?
Нет. Канапля, известь и рисовая шелуха устойчивы к гниению, не боятся насекомых и со временем только твердеют, сохраняя прочность на протяжении десятилетий.

Италия стала одним из пионеров зелёного строительства в Европе. Первые проекты с использованием канапли появились ещё в 1990-х, но именно развитие технологий переработки и стандартизация открыли путь массовому применению. Сегодня страна экспортирует свои ноу-хау в Германию, Францию и Канаду.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Садоводство, цветоводство
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Смесь соды и средства для посуды удаляет жир с плиты
Эксперты назвали способы восстановления ресниц
Крабовый салат с рисом и кукурузой: пошаговый рецепт
Эксперты назвали самые опасные ретро-автомобили
Пропуск прививок у щенков и котят ведёт к риску тяжёлых инфекций — ветеринары
Италия строит будущее: биокирпичи из конопли очищают воздух
Топ-десять сортов чёрных помидоров для вашего сада
Жизнь без фильтров: что скрывает юность Николая Василенко в архивных снимках
Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники
Эксперты назвали безопасные способы буксировки авто с АКПП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.