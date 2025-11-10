Мошенники крадут не только деньги, но и лица: эти способы помогут защититься от цифровых двойников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Современные дипфейки трудно распознать визуально, поэтому основным способом защиты остается личная проверка информации и прямой контакт с человеком. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Телефонный мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телефонный мошенник

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщило, что мошенники, используя дипфейки, применяют фразы вроде "Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги" и "Это срочно, переведи на эту карту", чтобы выманить деньги или получить доступ к аккаунтам граждан.

Артимович пояснил, что современные технологии синтеза изображения и звука достигли высокого уровня, из-за чего визуально определить подделку становится все сложнее. Он отметил, что внимание стоит обращать на мелкие детали — неестественные тени, сбои в мимике, а также искажения при движении головы или губ.

"Если вам присылают видео, где знакомый человек просит денег, нужно проверить информацию лично. Самое правильное решение — позвонить ему напрямую по номеру из своей телефонной книжки, а не использовать контакты, присланные в сообщении. Это позволит сразу убедиться, что с вами общается настоящий человек", — отметил он.

Эксперт добавил, что даже такой способ не всегда гарантирует безопасность, поскольку мошенники могут завладеть номером телефона, подделав документы.

"В случае кражи номера мошенник может звонить жертве из знакомых контактов. Поэтому важно всегда анализировать суть разговора и поведение собеседника. Любые просьбы о переводе денег или сообщении кодов должны вызывать подозрение, даже если звонок идет с правильного номера. Кроме того, нужно обращать внимание на голос собеседника — его интонацию и манеру общения", — заключил Артимович.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах
Как прошёл Оренбургский казачий круг
Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники
Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду
